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Новости Война
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армия РФ (18050) Кировоградщина (595) ракеты (3471) Райкович Андрей (21)

Над Кировоградщиной сбиты две вражеские ракеты, - ОВА

ракета

Накануне вечером в небе над Кировоградщиной украинская ПВО сбила две вражеские ракеты.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской ПВО двух вражеских ракет. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!", - отметил он.

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Топ комментарии
+21
Слава ППО України, вчаться хлопці ))
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22.04.2022 11:34
+8
А ви помітили що стали більше ракет збивати? ціково з чтого би це?
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22.04.2022 11:32
+6
Писали люди в мережі під час тривоги що чули вибухи в різних районах Кропивницького. Тепер знаємо що то наші ППО працювала.
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22.04.2022 11:56
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А ви помітили що стали більше ракет збивати? ціково з чтого би це?
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22.04.2022 11:32 Ответить
Ракети вже не ті пішли, так і до повітрянних куль дійдуть.
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22.04.2022 11:47 Ответить
Збивати не стали більше у абсолютній кількості. Стали збивати більший відсоток, бо менше їх пускають.
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22.04.2022 12:39 Ответить
Странно, а ВПС об этом в своем отчете за вчера ничего не пишет.
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22.04.2022 11:34 Ответить
Слава ППО України, вчаться хлопці ))
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22.04.2022 11:34 Ответить
Писали люди в мережі під час тривоги що чули вибухи в різних районах Кропивницького. Тепер знаємо що то наші ППО працювала.
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22.04.2022 11:56 Ответить
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22.04.2022 12:49 Ответить
Навіщо посилання на с ru?
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22.04.2022 16:39 Ответить
Слава війську!
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22.04.2022 14:16 Ответить
💙💛🇺🇦💪🔱❤️❤️❤️
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22.04.2022 14:21 Ответить
 
 