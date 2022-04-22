Над Кировоградщиной сбиты две вражеские ракеты, - ОВА

Накануне вечером в небе над Кировоградщиной украинская ПВО сбила две вражеские ракеты.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской ПВО двух вражеских ракет. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!", - отметил он.

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