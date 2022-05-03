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Новости Санкции против России
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Зеленский обсудил с президентом Польши энергетические санкции против РФ

телефон,зе

Президент Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшее санкционное давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", – сказал Зеленский.

Он проинформировал польского коллегу о начале работы по послевоенному восстановлению Украины. В этой связи он поблагодарил Польшу за инициативу провести совместно с правительством Швеции и руководством Еврокомиссии Международную донорскую конференцию высокого уровня для Украины, в которой примет личное участие премьер-министр Денис Шмигаль.

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Глава украинского государства отметил ключевую роль Польши в поддержке движения Украины к членству в ЕС и выразил убеждение в оперативном принятии Брюсселем всех необходимых решений.

Зеленский проинформировал президента Польши о событиях на фронте, трагической ситуации в Мариуполе.

Глава государства также пригласил президента Польши выступить в Верховной Раде.

Зеленский Владимир (20742) Польша (8497) Дуда Анджей (762)


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03.05.2022 22:37 Ответить
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04.05.2022 02:04 Ответить
Сначала дал захватить 500тыщ человек в Марике ,потом гордо отчитался о спасении ста -вот сущность этого зелёного убожества....
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04.05.2022 10:10 Ответить
 
 