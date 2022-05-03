Зеленский обсудил с президентом Польши энергетические санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшее санкционное давление на Россию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", – сказал Зеленский.
Он проинформировал польского коллегу о начале работы по послевоенному восстановлению Украины. В этой связи он поблагодарил Польшу за инициативу провести совместно с правительством Швеции и руководством Еврокомиссии Международную донорскую конференцию высокого уровня для Украины, в которой примет личное участие премьер-министр Денис Шмигаль.
Глава украинского государства отметил ключевую роль Польши в поддержке движения Украины к членству в ЕС и выразил убеждение в оперативном принятии Брюсселем всех необходимых решений.
Зеленский проинформировал президента Польши о событиях на фронте, трагической ситуации в Мариуполе.
Глава государства также пригласил президента Польши выступить в Верховной Раде.
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