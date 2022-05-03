Зеленський обговорив з президентом Польщі енергетичні санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський обговорив у телефонній розмові з польським колегою Анджеєм Дудою подальший санкційний тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія вже розпочала енергетичну війну проти Польщі та всієї Європи. Держави ЄС мають позбутися енергетичної залежності від РФ", – сказав Зеленський.

Він поінформував польського колегу про початок роботи з повоєнної відбудови України. У зв’язку з цим він подякував Польщі за ініціативу провести спільно з урядом Швеції та керівництвом Єврокомісії Міжнародну донорську конференцію високого рівня для України, у якій візьме особисту участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Глава Української держави відзначив ключову роль Польщі в підтримці руху України до членства в ЄС і висловив переконання в оперативному ухваленні Брюсселем усіх необхідних рішень.

Зеленський поінформував президента Польщі про події на фронті, про трагічну ситуацію в Маріуполі.

Глава держави також запросив президента Польщі виступити у Верховній Раді.