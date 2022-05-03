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Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини Мерцем

мерц

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії Німеччини - Християнсько-Демократичний союз (ХДС) - Фрідріхом Мерцем. Розмова тривала близько години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Bild.

Як зазначає видання, зустріч Зеленського і Мерца не входила до офіційного порядку візиту глави ХДС в Україну. Переговори проходили в офіційній резиденції президента України і тривали близько години.

У програмі візиту Мерца в Україну також заплановано переговори зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком і українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Раніше повідомлялося, що Фрідріх Мерц планував відвідати Україну 2 травня.

Нагадаємо, що Мерц виступав за постачання зброї Україні ще за кілька місяців до початку війни з Росією і закликав дати "чітку відповідь" Путіну.

Автор: 

Німеччина (7441) Зеленський Володимир (24213) ХДС (23)


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Топ коментарі
+5
Шольц сказав, що йому насрати на рейтинги, аби Штанмаєра не кривдили.
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03.05.2022 19:18
+4
хороший ход. исренний и понятный.
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03.05.2022 19:25
+2
по сравнение с величайшим все высокие и Макарон и пукин
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03.05.2022 20:27
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Шольц сказав, що йому насрати на рейтинги, аби Штанмаєра не кривдили.
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03.05.2022 19:18 Відповісти
Слон и Моська
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03.05.2022 20:36 Відповісти
зря зеленский ********** с Шольцем а вот с путлером хочет целоваться в очко
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03.05.2022 22:15 Відповісти
І правильно зробив. Вони однопартійці, Штайнмайер президент - найвища посадова особа. Штайнмайер визнав свою помилку. Натомість Зеленському це недоступне.
Але то таке. Мельник, на відміну від Зеленського, дипломат, але його, здається, понесло.
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03.05.2022 23:26 Відповісти
хороший ход. исренний и понятный.
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03.05.2022 19:25 Відповісти
тупой ход зеленого шлемазла
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03.05.2022 22:16 Відповісти
Орки відверто срали у людей в квартирах.
Щиро і зрозуміло
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03.05.2022 23:28 Відповісти
А не жирно для тела з германіі рівень якого - спікер ради і то багато?
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03.05.2022 19:36 Відповісти
Та да, как это наш найвеличайший снизошел до такого?
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03.05.2022 20:45 Відповісти
Але ж і прізвище у чувака... Я спочатку подумав, що Зеленський з якимось зомбаком зустрівся...
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03.05.2022 20:05 Відповісти
зеленский и сам як зомбак - все время несет какую-то загробную херню
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03.05.2022 22:17 Відповісти
штангель більше не любить шольца.. штангель любить чмеркель.. чмеркель любить путлера.. ніхто не любить шольца-засмердівшу ліверну ковбасу
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03.05.2022 20:05 Відповісти
Блін, це фотошоп чи німець дійсно такий велетень? Якщо друге, то цей справжній фріц, і таких гнид, як *****, просто розтопче. Хоч би нашого помітив, бо теж кроха
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03.05.2022 20:18 Відповісти
по сравнение с величайшим все высокие и Макарон и пукин
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03.05.2022 20:27 Відповісти
Дійсно так. У нього справді зріст майже 2 метри.
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03.05.2022 21:45 Відповісти
 
 