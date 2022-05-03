Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини Мерцем

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії Німеччини - Християнсько-Демократичний союз (ХДС) - Фрідріхом Мерцем. Розмова тривала близько години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Bild.

Як зазначає видання, зустріч Зеленського і Мерца не входила до офіційного порядку візиту глави ХДС в Україну. Переговори проходили в офіційній резиденції президента України і тривали близько години.

У програмі візиту Мерца в Україну також заплановано переговори зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком і українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Раніше повідомлялося, що Фрідріх Мерц планував відвідати Україну 2 травня.

Нагадаємо, що Мерц виступав за постачання зброї Україні ще за кілька місяців до початку війни з Росією і закликав дати "чітку відповідь" Путіну.