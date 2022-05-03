Зеленский встретился с лидером оппозиционной партии Германии Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-Демократический союз (ХДС) – Фридрихом Мерцем. Разговор длился около часа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild.

Как отмечает издание, встреча Зеленского и Мерца не входила в официальный порядок визита главы ХДС в Украину. Переговоры проходили в официальной резиденции президента Украины и продолжались около часа.

В программе визита Мерца в Украину также запланированы переговоры со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц планировал посетить Украину 2 мая.

Напомним, что Мерц выступал за поставку оружия Украине еще за несколько месяцев до начала войны с Россией и призвал дать "четкий ответ" Путину.