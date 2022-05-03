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Зеленский встретился с лидером оппозиционной партии Германии Мерцем

мерц

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-Демократический союз (ХДС) – Фридрихом Мерцем. Разговор длился около часа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild.

Как отмечает издание, встреча Зеленского и Мерца не входила в официальный порядок визита главы ХДС в Украину. Переговоры проходили в официальной резиденции президента Украины и продолжались около часа.

В программе визита Мерца в Украину также запланированы переговоры со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц планировал посетить Украину 2 мая.

Напомним, что Мерц выступал за поставку оружия Украине еще за несколько месяцев до начала войны с Россией и призвал дать "четкий ответ" Путину.

Автор: 

Германия (7036) Зеленский Владимир (20734) ХДС (27)


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Топ комментарии
+5
Шольц сказав, що йому насрати на рейтинги, аби Штанмаєра не кривдили.
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03.05.2022 19:18
+4
хороший ход. исренний и понятный.
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03.05.2022 19:25
+2
по сравнение с величайшим все высокие и Макарон и пукин
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03.05.2022 20:27
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Шольц сказав, що йому насрати на рейтинги, аби Штанмаєра не кривдили.
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03.05.2022 19:18 Ответить
Слон и Моська
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03.05.2022 20:36 Ответить
зря зеленский ********** с Шольцем а вот с путлером хочет целоваться в очко
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03.05.2022 22:15 Ответить
І правильно зробив. Вони однопартійці, Штайнмайер президент - найвища посадова особа. Штайнмайер визнав свою помилку. Натомість Зеленському це недоступне.
Але то таке. Мельник, на відміну від Зеленського, дипломат, але його, здається, понесло.
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03.05.2022 23:26 Ответить
хороший ход. исренний и понятный.
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03.05.2022 19:25 Ответить
тупой ход зеленого шлемазла
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03.05.2022 22:16 Ответить
Орки відверто срали у людей в квартирах.
Щиро і зрозуміло
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03.05.2022 23:28 Ответить
А не жирно для тела з германіі рівень якого - спікер ради і то багато?
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03.05.2022 19:36 Ответить
Та да, как это наш найвеличайший снизошел до такого?
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03.05.2022 20:45 Ответить
Але ж і прізвище у чувака... Я спочатку подумав, що Зеленський з якимось зомбаком зустрівся...
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03.05.2022 20:05 Ответить
зеленский и сам як зомбак - все время несет какую-то загробную херню
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03.05.2022 22:17 Ответить
штангель більше не любить шольца.. штангель любить чмеркель.. чмеркель любить путлера.. ніхто не любить шольца-засмердівшу ліверну ковбасу
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03.05.2022 20:05 Ответить
Блін, це фотошоп чи німець дійсно такий велетень? Якщо друге, то цей справжній фріц, і таких гнид, як *****, просто розтопче. Хоч би нашого помітив, бо теж кроха
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03.05.2022 20:18 Ответить
по сравнение с величайшим все высокие и Макарон и пукин
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03.05.2022 20:27 Ответить
Дійсно так. У нього справді зріст майже 2 метри.
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03.05.2022 21:45 Ответить
 
 