Зеленский встретился с лидером оппозиционной партии Германии Мерцем
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-Демократический союз (ХДС) – Фридрихом Мерцем. Разговор длился около часа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild.
Как отмечает издание, встреча Зеленского и Мерца не входила в официальный порядок визита главы ХДС в Украину. Переговоры проходили в официальной резиденции президента Украины и продолжались около часа.
В программе визита Мерца в Украину также запланированы переговоры со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц планировал посетить Украину 2 мая.
Напомним, что Мерц выступал за поставку оружия Украине еще за несколько месяцев до начала войны с Россией и призвал дать "четкий ответ" Путину.
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Але то таке. Мельник, на відміну від Зеленського, дипломат, але його, здається, понесло.
Щиро і зрозуміло