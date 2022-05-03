В Ирпене обнаружили растяжки в парке возле детской больницы, - Нацгвардия. ФОТО
В Ирпене сегодня обнаружили растяжки в парке возле детской больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.
"На пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы нашли в парке три растяжки, которые оставили оккупанты", - говорится в сообщении.
Гвардейцы тщательно обследуют всю территорию парка и детской больницы Давидчука.
Жителей Ирпеня призывали не ходить по этим территориям и не выгуливать там своих домашних любимцев.
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