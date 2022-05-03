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Новости Война
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В Ирпене обнаружили растяжки в парке возле детской больницы, - Нацгвардия. ФОТО

В Ирпене сегодня обнаружили растяжки в парке возле детской больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

В Ирпене обнаружили растяжки в парке возле детской больницы, - Нацгвардия 01

"На пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы нашли в парке три растяжки, которые оставили оккупанты", - говорится в сообщении.

В Ирпене обнаружили растяжки в парке возле детской больницы, - Нацгвардия 02

Гвардейцы тщательно обследуют всю территорию парка и детской больницы Давидчука.

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В Ирпене обнаружили растяжки в парке возле детской больницы, - Нацгвардия 03

Жителей Ирпеня призывали не ходить по этим территориям и не выгуливать там своих домашних любимцев.

Автор: 

Ирпень (370) минирование (1446) Национальная гвардия (2153)


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Рашисты не думали что придет ответка и ихних детей и родственников тоже есть очень много способов выкосить?
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03.05.2022 23:18 Ответить
Иногда складывается ощущение, что они не думают. Они ракообразные - живут рефлексами.
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03.05.2022 23:19 Ответить
все вернется. поверьте. орки будут просто дохнуть с голоду.
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03.05.2022 23:25 Ответить
Це наші ж розтяжки. Ну тому що тільки ми фарбуємо гранати в жовто-блакитний. Думайте що викладаєте!
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04.05.2022 08:08 Ответить
 
 