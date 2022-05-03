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Новини Війна
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В Ірпені виявили розтяжки в парку біля дитячої лікарні, - Нацгвардія. ФОТО

В Ірпені сьогодні виявили розтяжки в парку неподалік дитячої лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії.

В Ірпені виявили розтяжки в парку біля дитячої лікарні, - Нацгвардія 01

"На перетині вулиць Давидчука та Гоголя наші гвардійці знайшли у парку три розтяжки, які залишили окупанти", - йдеться у повідомленні.

В Ірпені виявили розтяжки в парку біля дитячої лікарні, - Нацгвардія 02

Наразі гвардійці ретельно обстежують усю територію парку та дитячої лікарні Давидчука.

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В Ірпені виявили розтяжки в парку біля дитячої лікарні, - Нацгвардія 03

Мешканців Ірпеня закликали не ходити цими територіями і не вигулювати там своїх домашніх улюбленців.

Автор: 

Ірпінь (358) мінування (1218) Національна гвардія (1564)


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Рашисты не думали что придет ответка и ихних детей и родственников тоже есть очень много способов выкосить?
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03.05.2022 23:18 Відповісти
Иногда складывается ощущение, что они не думают. Они ракообразные - живут рефлексами.
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03.05.2022 23:19 Відповісти
все вернется. поверьте. орки будут просто дохнуть с голоду.
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03.05.2022 23:25 Відповісти
Це наші ж розтяжки. Ну тому що тільки ми фарбуємо гранати в жовто-блакитний. Думайте що викладаєте!
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04.05.2022 08:08 Відповісти
 
 