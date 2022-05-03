В Ірпені виявили розтяжки в парку біля дитячої лікарні, - Нацгвардія. ФОТО

В Ірпені сьогодні виявили розтяжки в парку неподалік дитячої лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії.

"На перетині вулиць Давидчука та Гоголя наші гвардійці знайшли у парку три розтяжки, які залишили окупанти", - йдеться у повідомленні.

Наразі гвардійці ретельно обстежують усю територію парку та дитячої лікарні Давидчука.

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Мешканців Ірпеня закликали не ходити цими територіями і не вигулювати там своїх домашніх улюбленців.