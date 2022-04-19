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Неподалік Ірпеня вантажний автомобіль підірвався на міні, водій загинув. ВIДЕО

19 квітня на Київщині неподалік Ірпеня вантажний автомобіль підірвався на міні. Водій загинув.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно неподалік Ірпеня водій вантажівки підірвався на міні. Кабіну рознесло в шмаття, охопило вогнем. Годі й казати, що трапилось з водієм", - написав поліцейський.

Нєбитов також повідомив про інші трагічні випадки на Київщині.

"Цієї ж доби двоє працівників лісгоспу вирішили скоротити шлях, поїхали лісосмугою, один вкоротив собі життя, другий нині госпіталізований. Так закінчилась поїздка неперевіреним маршрутом в зоні, яка була під окупацією".

Неподалік Ірпеня вантажний автомобіль підірвався на міні, водій загинув 01

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Вранці у Броварах місцевий житель прогулювався територією, де відбулися бойові дії, знайшов коробку з невідомим пристроєм, приніс додому, почав відкривати – стався вибух, чоловіку відірвало кінцівки, пошкодило обличчя", - йдеться у дописі.

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4028) мінування (1218) Нєбитов Андрій (190)


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Топ коментарі
+38
https://t.me/minval_az/32712 Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
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19.04.2022 18:39
+8
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19.04.2022 19:15
+5
Люди не чують або не хочуть чути
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19.04.2022 18:40
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https://t.me/minval_az/32712 Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
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19.04.2022 18:39 Відповісти
Він так прямо мовою окупанта і сказав?
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19.04.2022 19:25 Відповісти
Там видео, на американской мове.
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19.04.2022 19:32 Відповісти
Так точно на ''амеріканськой мове''?)))?
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20.04.2022 07:08 Відповісти
Люди не чують або не хочуть чути
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19.04.2022 18:40 Відповісти
Божечки 😰
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19.04.2022 18:43 Відповісти
Музыка прикольная и картинка очень радует.

https://t.me/military_az/17862 Оператор отслеживает за танком ВС РФ , после вылазки танкисты отводят технику в безопасное место. По стоянке из двух танков ВСУ наносят ювелирный минометный огонь. Возгорания и детонация боезапаса первого танка перекидывается на второй.
Итого - 2 танка Т-72
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19.04.2022 18:45 Відповісти
Боже, як гарно горить
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19.04.2022 19:04 Відповісти
як це прекрасно!! шоп вони всі згоріли у пеклі, сволочі
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03.09.2022 10:27 Відповісти
......людские пороки затмевают здравый смысл......и вот итоги безрассудства....
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19.04.2022 18:46 Відповісти
Такі речі нажаль будуть траплятися
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19.04.2022 19:06 Відповісти
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19.04.2022 19:15 Відповісти
***не думала, що коли-небудь почую про те, як наші люди будуть помирати із-за мін та розтяжок по всій країні!!!
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19.04.2022 19:44 Відповісти
 
 