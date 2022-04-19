Неподалік Ірпеня вантажний автомобіль підірвався на міні, водій загинув. ВIДЕО
19 квітня на Київщині неподалік Ірпеня вантажний автомобіль підірвався на міні. Водій загинув.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно неподалік Ірпеня водій вантажівки підірвався на міні. Кабіну рознесло в шмаття, охопило вогнем. Годі й казати, що трапилось з водієм", - написав поліцейський.
Нєбитов також повідомив про інші трагічні випадки на Київщині.
"Цієї ж доби двоє працівників лісгоспу вирішили скоротити шлях, поїхали лісосмугою, один вкоротив собі життя, другий нині госпіталізований. Так закінчилась поїздка неперевіреним маршрутом в зоні, яка була під окупацією".
Вранці у Броварах місцевий житель прогулювався територією, де відбулися бойові дії, знайшов коробку з невідомим пристроєм, приніс додому, почав відкривати – стався вибух, чоловіку відірвало кінцівки, пошкодило обличчя", - йдеться у дописі.
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