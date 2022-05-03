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Новости Война
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Режим "тишины" будет, если только Путин сам захочет переговоров, - Зеленский

зеленський,путін

Президент Владимир Зеленский убежден, что режим прекращения огня возможен только тогда, когда российская верхушка будет заинтересована в достижении дипломатических договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом он заявил в интервью Wall Street Journal.

Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны видеть желание достичь прекращения огня со стороны Российской Федерации. Если мы этого не видим, если они действительно хотят прекращения огня, им нужно показать это.

Вот сейчас мы договаривались о прекращении огня в Мариуполе, чтобы позволить выйти гражданскому населению из бомбоубежищ, и даже привлекли ООН в надежде сдвинуться с места. Тем не менее, они все равно совершают обстрелы, бомбардировки. Нам нужно прекращение огня", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, это станет возможным тогда, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран.

"Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Тогда мы с ним, возможно, договоримся лично, что мы должны брать лично обязательства по прекращению огня, желательно публичные. Тогда мы можем верить в это.

Но режим прекращения огня не значит, что российские войска останутся там, где они сейчас стоят – и там будет такой "замороженный конфликт". Мы не пойдем на заморозку… Наши группы общаются на уровне переговорщиков, как это было в Турции по поводу подготовки встречи, или по поводу будущих договоренностей между странами. Но это общение.

Могу сказать откровенно: я в такие договоренности не очень верю. Считаю, что важно говорить, но пока лично президент РФ не поставит свою подпись или не скажет что-либо лично, я не вижу ценности в таких договоренностях", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский обсудил с президентом Польши энергетические санкции против РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20742)


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Топ комментарии
+66
Коли вже орки захочуть миру, тоді вже треба добивати, а не миритись.
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03.05.2022 23:17
+49
Знову за своє, щиро дякую за президента всім хто за нього голосував.
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03.05.2022 23:19
+44
Заткните его
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03.05.2022 23:19
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Коли вже орки захочуть миру, тоді вже треба добивати, а не миритись.
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03.05.2022 23:17 Ответить
тиша хутіна знаходиться у моргу - там і відпочине !
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03.05.2022 23:25 Ответить
зеленый шлемазл хочет переговоров с убийцей украинцев - а немцам и французам нельзя?
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03.05.2022 23:51 Ответить
Упоротый заглятыватель, прикидывается, прекрасно понимая , что НЕЛЬЗЯ ЛЕГИТИМИЗИРОВАТЬ СЕРИЙНОГО ПАЛАЧА И ЕГО БАНДУ ТЕРРОРИСТОВ ⁉️Прекрасно знает ,что обещания и подписи рашистских нелюдей не стоят ‼️НИЧЕГО‼️🤮🤮
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04.05.2022 01:04 Ответить
АБСУРД или на ,кого работаете с дерьмаком ⁉️Представляю ,как Черчиль, ждет ,когда Гитлер захочет "ПЕРЕГОВОРОВ "
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04.05.2022 01:59 Ответить
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ -- ТОЛЬКО УЛЬТИМАТУМ !!! Свинособаки все сдохнут до единого !!! КРЫМ ДОНБАСС -- УКРАИНА !!!
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04.05.2022 04:45 Ответить
Радостно слушать Единый Информационный что Украина трымается 70 дней. Но Украина может протрыматься ещё 100070 дней. Но надо понимать что развитие страны полностью остановлено. Часть бизнесов быстро эвакуировалась из ВУ в ЗУ. Но это бизнесы типа IT, у которых рабочее место - стол, стул и ноутбук в рюкзаке. И те постепенно мигрируют из ЗУ в Европу. У большинства производственных бизнесов станки и линии остались где были.

Кроме того для молодых и небогатых украинцев статус беженца - это шанс эмигрировать в Европу. И многие наверняка постараются этим шансом воспользоваться, поэтому не думают о возвращении. Что ещё больше ухудшит демографическую ситуацию в Украине.

Поэтому надо думать не о трымании, а о наступательных операциях и освобождении территории Украины. Только так можно быстро закончить войну.
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03.05.2022 23:18 Ответить
Всьому свій час. Не поспішайте.
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03.05.2022 23:21 Ответить
Питання навіть не в демографії, а стражданнях людей на окупованих територіях. Їм там нестерпно і дуже хочеться, щоб їх швидше звільнили від жахіть, які творять з ними окупанти.
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03.05.2022 23:23 Ответить
це я на швидку руку , а якщо додати ще заблоковані порти Чорного та Азовського, постійні руйнації логістичних локацій, проблеми з доставкою і зберіганням палива, прогноз падіння ввп на 50% .... то буде як то кажуть "картіна маслом"...
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03.05.2022 23:46 Ответить
сподіваюсь що ти , в підтвердження твоїх слів не просто "пописдеть" , пишеш прямо з окопа , а не з теплого чану "мукачевських фронтів"...
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04.05.2022 11:51 Ответить
эти люди сами остались под окупацией карателей - теперь это их вина
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03.05.2022 23:55 Ответить
Це як жертву звинувачувати в нападі. Там твій данілов сказав, що не буде деблоковувати Маріуполь, бо йому нема чим. Азовці винні що вони в оточенні залишились. Логіка абсолютно хвора. І не треба всім розповідати кому і куди йти, більше шансів, що самого не пошлють.
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04.05.2022 00:35 Ответить
да_гендерені_ідеології_іншу_лівацьку_дурню_не_можемо_собі_позволя_бо_демографія_ще_гірша_буде
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04.05.2022 01:20 Ответить
Заткните его
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03.05.2022 23:19 Ответить
тиша буде після повної деокупації України
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03.05.2022 23:19 Ответить
Знову за своє, щиро дякую за президента всім хто за нього голосував.
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03.05.2022 23:19 Ответить
Дядя, ты дебил?
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03.05.2022 23:19 Ответить
В квадраті. Ні, в кубі.
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03.05.2022 23:21 Ответить
в квартале
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03.05.2022 23:32 Ответить
Знов за рибу гроші. Коли підемо на шашлики?
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03.05.2022 23:20 Ответить
Вова, без бомажки (шпаргалки) ти нікчема. Втім, з бомажкою теж. Послав Бог Україні уполномоченного...
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03.05.2022 23:20 Ответить
зєльона шмаркля - ідійот! Воно продовжує вірити *****
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03.05.2022 23:21 Ответить
не ермаку...
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03.05.2022 23:33 Ответить
нет,он ермаку верит
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03.05.2022 23:36 Ответить
То може його самого треба відвезти до Бучі та Ірпеню?
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04.05.2022 00:47 Ответить
шта, Минск-33?
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03.05.2022 23:22 Ответить
сьогодні прилетіло майже в кожну область , а він знов "мир" в очах ***** шукає....
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03.05.2022 23:24 Ответить
єнот біндера байрактарович@racoon_bandera

https://twitter.com/racoon_bandera/status/1521453770311454722 8 ч

Весь світ театр, але тільки в Україні це квартал.
Голосували за серіал, опзж, мураєва.
Просили сватів і рускіх концертів.
По асфальту їдуть російські танки, гарноосвітлені вулиці тепер темні через світломаскування, а шашлички тепер залишається жарити хіба що на братських могилах
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03.05.2022 23:24 Ответить
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.
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03.05.2022 23:24 Ответить
КиївМіськБудда@saniolli

https://twitter.com/saniolli/status/1521506430230188032 5 ч

Технологи героїзують Зеленського за те, що він не втік, бо в їхній системі цінностей людина із такими можливостями має тікати, а не чинити опір.
Те, що для наших захисників - природна поведінка, для верховного головнокомандувача - подвиг.
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03.05.2022 23:50 Ответить
Він не втік бо його тримали.
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04.05.2022 08:03 Ответить
НУЖНА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ
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03.05.2022 23:25 Ответить
Хйло захочет переговоры только когда захватит то что хотел. ну или когда танки в Москве.
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03.05.2022 23:27 Ответить
https://ti-ukraine.org/news/dynamika-vtrat-rosiyi-u-vijni-interaktyvni-infografiky/
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03.05.2022 23:28 Ответить
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03.05.2022 23:28 Ответить
ермак повинний висіти на одному стовпі а зе свора на іншому
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03.05.2022 23:33 Ответить
Дайте ЗеЛоху послухати скільки на ньому розочок орки можуть зробити
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03.05.2022 23:39 Ответить
Збройні сили України мають змусити російських окупантів повернутись за ті кордони, які вони займали до ранку 24 лютого. Лише це стане показником реальної перемоги України.

Вже після цього можна повернутись до дипломатичних переговорів. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=3yjjf1K4wc4&ab_channel=WallStreetJournal в інтерв'ю виданню Wall Street Journal.
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03.05.2022 23:39 Ответить
просто без коментарів. сакральна дана "до 24 лютого". Там же нам хтось казав, що якщо він і його банда були б в криму, то вони там би огого. То може зараз показати те "огого"...
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03.05.2022 23:54 Ответить
чи знайдеться герой який таки йому закрие рота щоб навіть не згадував про ***...ні переговори? Це якесь знущання, винос мізку, як китайські тортури краплинами води, скоро буду просто волати
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03.05.2022 23:39 Ответить
Думает что подпись ***** чтото означает?
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03.05.2022 23:44 Ответить
Опять про переговоры. У него психотравма, видимо из за отказа Путина. Ну хоть на Президенте Германии отыгрался Крутой поцанчик, ****.
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03.05.2022 23:48 Ответить
@Takeshi K

Згадалось класичне: Ану-ка, позовите ко мне Иванова!

- Иванов? Пошел вон!

(Re: "на німецькому президенті відігрався»)
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04.05.2022 04:53 Ответить
Ермак рулит, пока ***** всю Украину не уничтожит не успокоятся
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04.05.2022 01:13 Ответить
А тебе не нужен режим тишины, чтоб вывести Азов из Азовстали , не ? Кстати, бойцы предлагали осуществить через Эрдогана вывоз их в третью страну... Ты уже поговорил с Эрдоганом об этом ?
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04.05.2022 01:19 Ответить
@Makar

Шо ето такое, «режим тишины», я вас, батенька спрошу?

Это что, «просто перестать стрелять»? Зі штрафами воякам ЗСУ, якщо підстрелять якого руzzo-педофіла чи цілий БМП або танк таких?

Азовці звертались напряму і до Ердогана і до Папи Римського.
А відповідь, як завжди, прийшла від начальника ЖЕКа, тобто найвеличнішого г-нокомандуючого: «просто перестаньте стрелять!»
И буде вам дзень.
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04.05.2022 05:01 Ответить
Ні, це дати можливість оркам перегрупуватися, підтягнути тили, **** тут навіть дитя баче на чиєму боці воно грає!
Я вже мовчу за Перекоп, за Чонгарський мости, за здані без бою Каховку,Енергодар,правий берег Дніпра.
Оманські домовленості !
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04.05.2022 06:07 Ответить
https://citaty.info/quote/108828 Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.

https://citaty.info/man/zhan-zhak-russo Жан-Жак Руссо
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04.05.2022 01:43 Ответить
Я не розумію, він дебіл, чи знущається? НАМ НЕ ПОТРІБНІ НІЯКІ РЕЖИМИ ТИШІ І ПЕРЕГОВОРИ. Нам потрібно реальне знищення рештків напіврозгромленої лайноармії РФ і повна капітуляція. Без перемовин. Просто виконнаня наших умов. Звільнення теритрій Донбасу і Криму, вибачення на колінах, денацифікація російської влади та ЗМІ, репарації 2 трлн $,
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04.05.2022 03:30 Ответить
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04.05.2022 04:32 Ответить
Промови Ладзя викликають роздратування.
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04.05.2022 05:18 Ответить
гидрант ежедневно осознанно вздрачивает украинский народ болтовней о мире и тишине, прекрасно зная негативную реакцию на свои слова... но когда в цирке повторяется один и тот же номер, то клоуна могут и выгнать нахер...
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04.05.2022 05:54 Ответить
Ти знову заглядаєш в дупу сторону підару, у тебе якесь маніакальна любов до нього, той хто шукає миру з тим хто прийшов його вбивати, втратить все! Ти краще прибери навколо себе агентів кремля й слухай що скажуть Англія та США, Боже ! Ти все більше відкриваєш своє проросійське й антиукраїнське нутро!
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04.05.2022 06:02 Ответить
У мене знову й знову виникає одна й та ж думка -
- Ніколи, повторю, ніколи представник нацменшин не буде дбати про безпеку та добробут корінної нації.
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04.05.2022 06:10 Ответить
СИЛЬНАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРОГО НАЦИОНАЛЬНОЙ. - Михаил Меньшиков
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04.05.2022 11:41 Ответить
Чего ты перед ним стелешься, идиот??? Как-будто вымаливаешь у него это перемирие... Настолько тупой, что не понимаешь, что ***** нравится, когда с ним так разговаривают?
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04.05.2022 06:18 Ответить
Мало люлей орки получили, надо больше - тогда сами приползут с переговорами, только так они могут что-то "понять" - через большие люли.
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04.05.2022 06:35 Ответить
От гнида, воно кащало щр Порохне закінчує війну бо наживається, а війну закінчити легко, рецепт від преЗЕрввтива:"НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ", краще б це ЧМО на роялі пісюном грало...
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04.05.2022 06:37 Ответить
Отож. Я особисто не можу пробачити йому оці слова і наступні дії, які послабили наші позиції.
І народ , який він дурив, теж має не облизувати бубу, а нарешті зрозуміти його і свою відповідальність за теперішнє становище.
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04.05.2022 08:03 Ответить
Якщо вже клоуна облизували, то у пабєдітєля смоктати будуть.
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04.05.2022 14:04 Ответить
В черговий раз заявив про своє бажання заглянути в очко пуйла. От же впертий(упоротий) ти, ваван...
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04.05.2022 06:58 Ответить
яке кончене та обдовбане
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04.05.2022 07:21 Ответить
Як задовбав оцей суцільний зелений пі#дьож.... Сталося так, як і мало статися, бо керувати країною - це не куєм на роялє грати... І результати популізма і непрофесіоналізма ми вже всі відчули.... Хочеться запитати виборців цього Шапіто, ну що , "хужє нє будєт"???
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04.05.2022 07:29 Ответить
коли путін захоче, Зеля перестане хтіть
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04.05.2022 07:47 Ответить
Алгорітм дуже простий. Путлер "пугает" Зелю, а Зеля "лякається" і бажає переговорів
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04.05.2022 07:57 Ответить
йому хтиться десь по середині
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04.05.2022 08:54 Ответить
Ну шо, опять ждём Джонсона?
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04.05.2022 08:28 Ответить
КиївМіськБудда
@saniolli
·
14 год
Технологи героїзують Зеленського за те, що він не втік, бо в їхній системі цінностей людина із такими можливостями має тікати, а не чинити опір.

Те, що для наших захисників - природна поведінка, для верховного головнокомандувача - подвиг.
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04.05.2022 08:36 Ответить
Режим тиші тільки після повного виведення військ.
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04.05.2022 08:48 Ответить
"сватов" на ПИД...раша тв ни кто не отменял, киностудии в маЦкве под присмотром шефиров "работают" и подвязанные к ним офшоры, майно в ПИД,,,раше и рыму не арестовано, Дермак со своей кодлой на месте, еще есть вопросы???
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04.05.2022 09:21 Ответить
Якщо ми говоримо про припинення вогню, то ми маємо бачити бажання досягти припинення вогню з боку Російської Федерації. Джерело:
Чомусь пригадалось, як на стадіоні воно волало Пороху:чому ви не закінчили війну, такий ви головнокомандувач!
А виявляється, івід нього самого нічого не залежить, тільки від *****!
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04.05.2022 09:43 Ответить
Ни какие уступок! Переговоры только по обмену пленных и и гумкоридорах!
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04.05.2022 09:55 Ответить
Сказочный ...
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04.05.2022 10:34 Ответить
Заткніть його вже , прошу
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04.05.2022 10:57 Ответить
ПЕРЕГОВОРОВ ВСЕГДА ХОЧЕТ ТОТ, КТО ПРОИГРЫВАЕТ
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04.05.2022 11:36 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️ "…А тим часом в Україні назріває черговий скандал. Радник голови ОП Арестович невдало потролив американського аналітика Юрія Швеця, який на своєму каналі YouTube висвітлив інтерв'ю офіцера ЗС США. Там йшлося про факти розкрадання міжнародної допомоги, що надходить до України по урядовим каналам. Терпіти таке під час запеклих боїв не можна!

Але ж, замість того, щоб розібратися та навести порядок ОП розпочав, через своїх тролів примітивну травлю Швеця. Виглядає це огидно, держслужбовці замість виконання своїх прямих обов'язків перетворилися на звичайних ботів, що обслуговують корупціонерів з ОП.

І от почалося! Вчора Швець видав на гора інформацію про заборгованість в бойових частинах по зарплаті, в той час, коли уряд США виділив на це пів мільярда доларів. Далі було підняте питання про розмінування мінних полей на кордоні з анексованим Кримом. Доречі, розмінування відбулося вже після того, як офіційні представники спецслужб США особисто довели до Єрмака в деталях план путіна по вторгненню в Україну.

Чесно кажучи, мені десь шкода Єрмака з Арестовичем. Справа в тому, якщо по версії офісу Арестович - це голос ОП, то Швець тоді практично голос Білого дому. З огляду на це він просто задавить їх, разом з їх тролями.

Треба бути дуже наївним, щоб вважати, що Швець просто так виходить в ефіри. Те про що він говорить, уважно слухають у високих кабінетах.

Відтепер на голову керівника ОП питання посиплються, як горіхи. Одне Швець вже озвучив, цитую: «Пане Єрмак, ви на кого працюєте?».

Відверто скажу, мені соромно за радників та керівництво ОП в цілому. Не розумію, чим там ще можна займатися під час війни, крім війною? Невже так важко второпати, що з тими хто нам допомагає треба дружити, а не скубстись, що все для фронту, а не для свого шлунку? Прикро, але ж це відбувається на тлі готовності США стояти за Україну до кінця. Жах!

Хоча, я думаю, що в Америці вже зрозуміли, що справжня Україна - це не ті, хто в ОП, а ті хто в окопах, хто за свої гроші ремонтує бойову техніку та купує військову амуніцію.

Впевнений, що коли американці говорять про союзників, то мають на увазі нас - простих українців.
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04.05.2022 12:42 Ответить
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04.05.2022 12:46 Ответить
Довбой...боподібне чмо,знов взялося за своє.Цікаво,чому пуйло не оприлюднює компромат на зебидло.Мабуть чогось чекає.Те що наркоклоун на гачку у пуйла сумнівів немає.І Париж і Оман ,розмінування Чонгару,Перекопу,доріг з раіzzії на Маріуполь- це один ланцюжок державної зради.Але все тайне колись стане явним..
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05.05.2022 11:11 Ответить
 
 