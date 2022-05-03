Режим "тишины" будет, если только Путин сам захочет переговоров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден, что режим прекращения огня возможен только тогда, когда российская верхушка будет заинтересована в достижении дипломатических договоренностей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом он заявил в интервью Wall Street Journal.
Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны видеть желание достичь прекращения огня со стороны Российской Федерации. Если мы этого не видим, если они действительно хотят прекращения огня, им нужно показать это.
Вот сейчас мы договаривались о прекращении огня в Мариуполе, чтобы позволить выйти гражданскому населению из бомбоубежищ, и даже привлекли ООН в надежде сдвинуться с места. Тем не менее, они все равно совершают обстрелы, бомбардировки. Нам нужно прекращение огня", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, это станет возможным тогда, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран.
"Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Тогда мы с ним, возможно, договоримся лично, что мы должны брать лично обязательства по прекращению огня, желательно публичные. Тогда мы можем верить в это.
Но режим прекращения огня не значит, что российские войска останутся там, где они сейчас стоят – и там будет такой "замороженный конфликт". Мы не пойдем на заморозку… Наши группы общаются на уровне переговорщиков, как это было в Турции по поводу подготовки встречи, или по поводу будущих договоренностей между странами. Но это общение.
Могу сказать откровенно: я в такие договоренности не очень верю. Считаю, что важно говорить, но пока лично президент РФ не поставит свою подпись или не скажет что-либо лично, я не вижу ценности в таких договоренностях", - добавил глава государства.
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Кроме того для молодых и небогатых украинцев статус беженца - это шанс эмигрировать в Европу. И многие наверняка постараются этим шансом воспользоваться, поэтому не думают о возвращении. Что ещё больше ухудшит демографическую ситуацию в Украине.
Поэтому надо думать не о трымании, а о наступательных операциях и освобождении территории Украины. Только так можно быстро закончить войну.
https://twitter.com/racoon_bandera/status/1521453770311454722 8 ч
Весь світ театр, але тільки в Україні це квартал.
Голосували за серіал, опзж, мураєва.
Просили сватів і рускіх концертів.
По асфальту їдуть російські танки, гарноосвітлені вулиці тепер темні через світломаскування, а шашлички тепер залишається жарити хіба що на братських могилах
https://twitter.com/saniolli/status/1521506430230188032 5 ч
Технологи героїзують Зеленського за те, що він не втік, бо в їхній системі цінностей людина із такими можливостями має тікати, а не чинити опір.
Те, що для наших захисників - природна поведінка, для верховного головнокомандувача - подвиг.
Вже після цього можна повернутись до дипломатичних переговорів. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=3yjjf1K4wc4&ab_channel=WallStreetJournal в інтерв'ю виданню Wall Street Journal.
Згадалось класичне: Ану-ка, позовите ко мне Иванова!
- Иванов? Пошел вон!
(Re: "на німецькому президенті відігрався»)
Шо ето такое, «режим тишины», я вас, батенька спрошу?
Это что, «просто перестать стрелять»? Зі штрафами воякам ЗСУ, якщо підстрелять якого руzzo-педофіла чи цілий БМП або танк таких?
Азовці звертались напряму і до Ердогана і до Папи Римського.
А відповідь, як завжди, прийшла від начальника ЖЕКа, тобто найвеличнішого г-нокомандуючого: «просто перестаньте стрелять!»
И буде вам дзень.
Я вже мовчу за Перекоп, за Чонгарський мости, за здані без бою Каховку,Енергодар,правий берег Дніпра.
Оманські домовленості !
https://citaty.info/man/zhan-zhak-russo Жан-Жак Руссо
- Ніколи, повторю, ніколи представник нацменшин не буде дбати про безпеку та добробут корінної нації.
І народ , який він дурив, теж має не облизувати бубу, а нарешті зрозуміти його і свою відповідальність за теперішнє становище.
@saniolli
·
14 год
Технологи героїзують Зеленського за те, що він не втік, бо в їхній системі цінностей людина із такими можливостями має тікати, а не чинити опір.
Те, що для наших захисників - природна поведінка, для верховного головнокомандувача - подвиг.
Чомусь пригадалось, як на стадіоні воно волало Пороху:чому ви не закінчили війну, такий ви головнокомандувач!
А виявляється, івід нього самого нічого не залежить, тільки від *****!
Але ж, замість того, щоб розібратися та навести порядок ОП розпочав, через своїх тролів примітивну травлю Швеця. Виглядає це огидно, держслужбовці замість виконання своїх прямих обов'язків перетворилися на звичайних ботів, що обслуговують корупціонерів з ОП.
І от почалося! Вчора Швець видав на гора інформацію про заборгованість в бойових частинах по зарплаті, в той час, коли уряд США виділив на це пів мільярда доларів. Далі було підняте питання про розмінування мінних полей на кордоні з анексованим Кримом. Доречі, розмінування відбулося вже після того, як офіційні представники спецслужб США особисто довели до Єрмака в деталях план путіна по вторгненню в Україну.
Чесно кажучи, мені десь шкода Єрмака з Арестовичем. Справа в тому, якщо по версії офісу Арестович - це голос ОП, то Швець тоді практично голос Білого дому. З огляду на це він просто задавить їх, разом з їх тролями.
Треба бути дуже наївним, щоб вважати, що Швець просто так виходить в ефіри. Те про що він говорить, уважно слухають у високих кабінетах.
Відтепер на голову керівника ОП питання посиплються, як горіхи. Одне Швець вже озвучив, цитую: «Пане Єрмак, ви на кого працюєте?».
Відверто скажу, мені соромно за радників та керівництво ОП в цілому. Не розумію, чим там ще можна займатися під час війни, крім війною? Невже так важко второпати, що з тими хто нам допомагає треба дружити, а не скубстись, що все для фронту, а не для свого шлунку? Прикро, але ж це відбувається на тлі готовності США стояти за Україну до кінця. Жах!
Хоча, я думаю, що в Америці вже зрозуміли, що справжня Україна - це не ті, хто в ОП, а ті хто в окопах, хто за свої гроші ремонтує бойову техніку та купує військову амуніцію.
Впевнений, що коли американці говорять про союзників, то мають на увазі нас - простих українців.