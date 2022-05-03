Режим "тиші" буде лише якщо Путін сам захоче переговори, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що режим припинення вогню можливий лише тоді, коли російська верхівка буде сама зацікавлена в досягненні дипломатичних домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він заявив в інтерв'ю Wall Street Journal.

"Якщо ми говоримо про припинення вогню, то ми маємо бачити бажання досягти припинення вогню з боку Російської Федерації. Якщо ми цього не бачимо, якщо вони дійсно хочуть припинення вогню, їм треба показати це.

От зараз ми домовлялися про припинення вогню в Маріуполі, щоби дозволити вийти цивільному населенню з бомбосховищ, і навіть залучили ООН, сподіваючись зрушити з місця. Тим не менше, вони все одно здійснюють обстріли, бомбардування. Нам треба припинення вогню", - наголосив він.

За словами Зеленського, це стане можливим тоді, коли буде діалог та розмова лідерів двох країн.

"Якщо у нас буде зустріч з президентом Путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. Тоді ми з ним можливо домовимося особисто, що ми повинні брати особисто зобов'язання щодо припинення вогню, бажано публічні. Тоді ми можемо вірити в це.

Але режим припинення вогню не значить, що російські війська залишаться там, де вони зараз стоять – і там буде такий "заморожений конфлікт". Ми не підемо на замороження… Наші групи спілкуються на рівні перемовників, як це було у Туреччині щодо підготовки зустрічі, або щодо майбутніх домовленостей між країнами. Але це – спілкування.

Можу сказати вам відверто: я в такі домовленості не дуже вірю. Вважаю, що важливо говорити, але поки особисто президент РФ не поставить свій підпис, або не скаже щось особисто, я не бачу ваги у таких домовленостях", - додав глава держави.

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