УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12386 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 810 84

Режим "тиші" буде лише якщо Путін сам захоче переговори, - Зеленський

зеленський,путін

Президент Володимир Зеленський переконаний, що режим припинення вогню можливий лише тоді, коли російська верхівка буде сама зацікавлена в досягненні дипломатичних домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він заявив в інтерв'ю  Wall Street Journal.

"Якщо ми говоримо про припинення вогню, то ми маємо бачити бажання досягти припинення вогню з боку Російської Федерації. Якщо ми цього не бачимо, якщо вони дійсно хочуть припинення вогню, їм треба показати це.

От зараз ми домовлялися про припинення вогню в Маріуполі, щоби дозволити вийти цивільному населенню з бомбосховищ, і навіть залучили ООН, сподіваючись зрушити з місця. Тим не менше, вони все одно здійснюють обстріли, бомбардування. Нам треба припинення вогню", - наголосив він.

За словами Зеленського, це стане можливим тоді, коли буде діалог та розмова лідерів двох країн.

"Якщо у нас буде зустріч з президентом Путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. Тоді ми з ним можливо домовимося особисто, що ми повинні брати особисто зобов'язання щодо припинення вогню, бажано публічні. Тоді ми можемо вірити в це.

Але режим припинення вогню не значить, що російські війська залишаться там, де вони зараз стоять – і там буде такий "заморожений конфлікт". Ми не підемо на замороження… Наші групи спілкуються на рівні перемовників, як це було у Туреччині щодо підготовки зустрічі, або щодо майбутніх домовленостей між країнами. Але це – спілкування.

Можу сказати вам відверто: я в такі домовленості не дуже вірю. Вважаю, що важливо говорити, але поки особисто президент РФ не поставить свій підпис, або не скаже щось особисто, я не бачу ваги у таких домовленостях", - додав глава держави.

Також читайте: Зеленський обговорив з президентом Польщі енергетичні санкції проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24222)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+66
Коли вже орки захочуть миру, тоді вже треба добивати, а не миритись.
показати весь коментар
03.05.2022 23:17
+49
Знову за своє, щиро дякую за президента всім хто за нього голосував.
показати весь коментар
03.05.2022 23:19
+44
Заткните его
показати весь коментар
03.05.2022 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже орки захочуть миру, тоді вже треба добивати, а не миритись.
показати весь коментар
03.05.2022 23:17 Відповісти
тиша хутіна знаходиться у моргу - там і відпочине !
показати весь коментар
03.05.2022 23:25 Відповісти
зеленый шлемазл хочет переговоров с убийцей украинцев - а немцам и французам нельзя?
показати весь коментар
03.05.2022 23:51 Відповісти
Упоротый заглятыватель, прикидывается, прекрасно понимая , что НЕЛЬЗЯ ЛЕГИТИМИЗИРОВАТЬ СЕРИЙНОГО ПАЛАЧА И ЕГО БАНДУ ТЕРРОРИСТОВ ⁉️Прекрасно знает ,что обещания и подписи рашистских нелюдей не стоят ‼️НИЧЕГО‼️🤮🤮
показати весь коментар
04.05.2022 01:04 Відповісти
АБСУРД или на ,кого работаете с дерьмаком ⁉️Представляю ,как Черчиль, ждет ,когда Гитлер захочет "ПЕРЕГОВОРОВ "
показати весь коментар
04.05.2022 01:59 Відповісти
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ -- ТОЛЬКО УЛЬТИМАТУМ !!! Свинособаки все сдохнут до единого !!! КРЫМ ДОНБАСС -- УКРАИНА !!!
показати весь коментар
04.05.2022 04:45 Відповісти
Радостно слушать Единый Информационный что Украина трымается 70 дней. Но Украина может протрыматься ещё 100070 дней. Но надо понимать что развитие страны полностью остановлено. Часть бизнесов быстро эвакуировалась из ВУ в ЗУ. Но это бизнесы типа IT, у которых рабочее место - стол, стул и ноутбук в рюкзаке. И те постепенно мигрируют из ЗУ в Европу. У большинства производственных бизнесов станки и линии остались где были.

Кроме того для молодых и небогатых украинцев статус беженца - это шанс эмигрировать в Европу. И многие наверняка постараются этим шансом воспользоваться, поэтому не думают о возвращении. Что ещё больше ухудшит демографическую ситуацию в Украине.

Поэтому надо думать не о трымании, а о наступательных операциях и освобождении территории Украины. Только так можно быстро закончить войну.
показати весь коментар
03.05.2022 23:18 Відповісти
Всьому свій час. Не поспішайте.
показати весь коментар
03.05.2022 23:21 Відповісти
Питання навіть не в демографії, а стражданнях людей на окупованих територіях. Їм там нестерпно і дуже хочеться, щоб їх швидше звільнили від жахіть, які творять з ними окупанти.
показати весь коментар
03.05.2022 23:23 Відповісти
це я на швидку руку , а якщо додати ще заблоковані порти Чорного та Азовського, постійні руйнації логістичних локацій, проблеми з доставкою і зберіганням палива, прогноз падіння ввп на 50% .... то буде як то кажуть "картіна маслом"...
показати весь коментар
03.05.2022 23:46 Відповісти
сподіваюсь що ти , в підтвердження твоїх слів не просто "пописдеть" , пишеш прямо з окопа , а не з теплого чану "мукачевських фронтів"...
показати весь коментар
04.05.2022 11:51 Відповісти
эти люди сами остались под окупацией карателей - теперь это их вина
показати весь коментар
03.05.2022 23:55 Відповісти
Це як жертву звинувачувати в нападі. Там твій данілов сказав, що не буде деблоковувати Маріуполь, бо йому нема чим. Азовці винні що вони в оточенні залишились. Логіка абсолютно хвора. І не треба всім розповідати кому і куди йти, більше шансів, що самого не пошлють.
показати весь коментар
04.05.2022 00:35 Відповісти
да_гендерені_ідеології_іншу_лівацьку_дурню_не_можемо_собі_позволя_бо_демографія_ще_гірша_буде
показати весь коментар
04.05.2022 01:20 Відповісти
Заткните его
показати весь коментар
03.05.2022 23:19 Відповісти
тиша буде після повної деокупації України
показати весь коментар
03.05.2022 23:19 Відповісти
Знову за своє, щиро дякую за президента всім хто за нього голосував.
показати весь коментар
03.05.2022 23:19 Відповісти
Дядя, ты дебил?
показати весь коментар
03.05.2022 23:19 Відповісти
В квадраті. Ні, в кубі.
показати весь коментар
03.05.2022 23:21 Відповісти
в квартале
показати весь коментар
03.05.2022 23:32 Відповісти
Знов за рибу гроші. Коли підемо на шашлики?
показати весь коментар
03.05.2022 23:20 Відповісти
Вова, без бомажки (шпаргалки) ти нікчема. Втім, з бомажкою теж. Послав Бог Україні уполномоченного...
показати весь коментар
03.05.2022 23:20 Відповісти
зєльона шмаркля - ідійот! Воно продовжує вірити *****
показати весь коментар
03.05.2022 23:21 Відповісти
не ермаку...
показати весь коментар
03.05.2022 23:33 Відповісти
нет,он ермаку верит
показати весь коментар
03.05.2022 23:36 Відповісти
То може його самого треба відвезти до Бучі та Ірпеню?
показати весь коментар
04.05.2022 00:47 Відповісти
шта, Минск-33?
показати весь коментар
03.05.2022 23:22 Відповісти
сьогодні прилетіло майже в кожну область , а він знов "мир" в очах ***** шукає....
показати весь коментар
03.05.2022 23:24 Відповісти
єнот біндера байрактарович@racoon_bandera

https://twitter.com/racoon_bandera/status/1521453770311454722 8 ч

Весь світ театр, але тільки в Україні це квартал.
Голосували за серіал, опзж, мураєва.
Просили сватів і рускіх концертів.
По асфальту їдуть російські танки, гарноосвітлені вулиці тепер темні через світломаскування, а шашлички тепер залишається жарити хіба що на братських могилах
показати весь коментар
03.05.2022 23:24 Відповісти
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.
показати весь коментар
03.05.2022 23:24 Відповісти
КиївМіськБудда@saniolli

https://twitter.com/saniolli/status/1521506430230188032 5 ч

Технологи героїзують Зеленського за те, що він не втік, бо в їхній системі цінностей людина із такими можливостями має тікати, а не чинити опір.
Те, що для наших захисників - природна поведінка, для верховного головнокомандувача - подвиг.
показати весь коментар
03.05.2022 23:50 Відповісти
Він не втік бо його тримали.
показати весь коментар
04.05.2022 08:03 Відповісти
НУЖНА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ
показати весь коментар
03.05.2022 23:25 Відповісти
Хйло захочет переговоры только когда захватит то что хотел. ну или когда танки в Москве.
показати весь коментар
03.05.2022 23:27 Відповісти
https://ti-ukraine.org/news/dynamika-vtrat-rosiyi-u-vijni-interaktyvni-infografiky/
показати весь коментар
03.05.2022 23:28 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2022 23:28 Відповісти
ермак повинний висіти на одному стовпі а зе свора на іншому
показати весь коментар
03.05.2022 23:33 Відповісти
Дайте ЗеЛоху послухати скільки на ньому розочок орки можуть зробити
показати весь коментар
03.05.2022 23:39 Відповісти
Збройні сили України мають змусити російських окупантів повернутись за ті кордони, які вони займали до ранку 24 лютого. Лише це стане показником реальної перемоги України.

Вже після цього можна повернутись до дипломатичних переговорів. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=3yjjf1K4wc4&ab_channel=WallStreetJournal в інтерв'ю виданню Wall Street Journal.
показати весь коментар
03.05.2022 23:39 Відповісти
просто без коментарів. сакральна дана "до 24 лютого". Там же нам хтось казав, що якщо він і його банда були б в криму, то вони там би огого. То може зараз показати те "огого"...
показати весь коментар
03.05.2022 23:54 Відповісти
чи знайдеться герой який таки йому закрие рота щоб навіть не згадував про ***...ні переговори? Це якесь знущання, винос мізку, як китайські тортури краплинами води, скоро буду просто волати
показати весь коментар
03.05.2022 23:39 Відповісти
Думает что подпись ***** чтото означает?
показати весь коментар
03.05.2022 23:44 Відповісти
Опять про переговоры. У него психотравма, видимо из за отказа Путина. Ну хоть на Президенте Германии отыгрался Крутой поцанчик, ****.
показати весь коментар
03.05.2022 23:48 Відповісти
@Takeshi K

Згадалось класичне: Ану-ка, позовите ко мне Иванова!

- Иванов? Пошел вон!

(Re: "на німецькому президенті відігрався»)
показати весь коментар
04.05.2022 04:53 Відповісти
Ермак рулит, пока ***** всю Украину не уничтожит не успокоятся
показати весь коментар
04.05.2022 01:13 Відповісти
А тебе не нужен режим тишины, чтоб вывести Азов из Азовстали , не ? Кстати, бойцы предлагали осуществить через Эрдогана вывоз их в третью страну... Ты уже поговорил с Эрдоганом об этом ?
показати весь коментар
04.05.2022 01:19 Відповісти
@Makar

Шо ето такое, «режим тишины», я вас, батенька спрошу?

Это что, «просто перестать стрелять»? Зі штрафами воякам ЗСУ, якщо підстрелять якого руzzo-педофіла чи цілий БМП або танк таких?

Азовці звертались напряму і до Ердогана і до Папи Римського.
А відповідь, як завжди, прийшла від начальника ЖЕКа, тобто найвеличнішого г-нокомандуючого: «просто перестаньте стрелять!»
И буде вам дзень.
показати весь коментар
04.05.2022 05:01 Відповісти
Ні, це дати можливість оркам перегрупуватися, підтягнути тили, **** тут навіть дитя баче на чиєму боці воно грає!
Я вже мовчу за Перекоп, за Чонгарський мости, за здані без бою Каховку,Енергодар,правий берег Дніпра.
Оманські домовленості !
показати весь коментар
04.05.2022 06:07 Відповісти
https://citaty.info/quote/108828 Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.

https://citaty.info/man/zhan-zhak-russo Жан-Жак Руссо
показати весь коментар
04.05.2022 01:43 Відповісти
Я не розумію, він дебіл, чи знущається? НАМ НЕ ПОТРІБНІ НІЯКІ РЕЖИМИ ТИШІ І ПЕРЕГОВОРИ. Нам потрібно реальне знищення рештків напіврозгромленої лайноармії РФ і повна капітуляція. Без перемовин. Просто виконнаня наших умов. Звільнення теритрій Донбасу і Криму, вибачення на колінах, денацифікація російської влади та ЗМІ, репарації 2 трлн $,
показати весь коментар
04.05.2022 03:30 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2022 04:32 Відповісти
Промови Ладзя викликають роздратування.
показати весь коментар
04.05.2022 05:18 Відповісти
гидрант ежедневно осознанно вздрачивает украинский народ болтовней о мире и тишине, прекрасно зная негативную реакцию на свои слова... но когда в цирке повторяется один и тот же номер, то клоуна могут и выгнать нахер...
показати весь коментар
04.05.2022 05:54 Відповісти
Ти знову заглядаєш в дупу сторону підару, у тебе якесь маніакальна любов до нього, той хто шукає миру з тим хто прийшов його вбивати, втратить все! Ти краще прибери навколо себе агентів кремля й слухай що скажуть Англія та США, Боже ! Ти все більше відкриваєш своє проросійське й антиукраїнське нутро!
показати весь коментар
04.05.2022 06:02 Відповісти
У мене знову й знову виникає одна й та ж думка -
- Ніколи, повторю, ніколи представник нацменшин не буде дбати про безпеку та добробут корінної нації.
показати весь коментар
04.05.2022 06:10 Відповісти
СИЛЬНАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРОГО НАЦИОНАЛЬНОЙ. - Михаил Меньшиков
показати весь коментар
04.05.2022 11:41 Відповісти
Чего ты перед ним стелешься, идиот??? Как-будто вымаливаешь у него это перемирие... Настолько тупой, что не понимаешь, что ***** нравится, когда с ним так разговаривают?
показати весь коментар
04.05.2022 06:18 Відповісти
Мало люлей орки получили, надо больше - тогда сами приползут с переговорами, только так они могут что-то "понять" - через большие люли.
показати весь коментар
04.05.2022 06:35 Відповісти
От гнида, воно кащало щр Порохне закінчує війну бо наживається, а війну закінчити легко, рецепт від преЗЕрввтива:"НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ", краще б це ЧМО на роялі пісюном грало...
показати весь коментар
04.05.2022 06:37 Відповісти
Отож. Я особисто не можу пробачити йому оці слова і наступні дії, які послабили наші позиції.
І народ , який він дурив, теж має не облизувати бубу, а нарешті зрозуміти його і свою відповідальність за теперішнє становище.
показати весь коментар
04.05.2022 08:03 Відповісти
Якщо вже клоуна облизували, то у пабєдітєля смоктати будуть.
показати весь коментар
04.05.2022 14:04 Відповісти
В черговий раз заявив про своє бажання заглянути в очко пуйла. От же впертий(упоротий) ти, ваван...
показати весь коментар
04.05.2022 06:58 Відповісти
яке кончене та обдовбане
показати весь коментар
04.05.2022 07:21 Відповісти
Як задовбав оцей суцільний зелений пі#дьож.... Сталося так, як і мало статися, бо керувати країною - це не куєм на роялє грати... І результати популізма і непрофесіоналізма ми вже всі відчули.... Хочеться запитати виборців цього Шапіто, ну що , "хужє нє будєт"???
показати весь коментар
04.05.2022 07:29 Відповісти
коли путін захоче, Зеля перестане хтіть
показати весь коментар
04.05.2022 07:47 Відповісти
Алгорітм дуже простий. Путлер "пугает" Зелю, а Зеля "лякається" і бажає переговорів
показати весь коментар
04.05.2022 07:57 Відповісти
йому хтиться десь по середині
показати весь коментар
04.05.2022 08:54 Відповісти
Ну шо, опять ждём Джонсона?
показати весь коментар
04.05.2022 08:28 Відповісти
КиївМіськБудда
@saniolli
·
14 год
Технологи героїзують Зеленського за те, що він не втік, бо в їхній системі цінностей людина із такими можливостями має тікати, а не чинити опір.

Те, що для наших захисників - природна поведінка, для верховного головнокомандувача - подвиг.
показати весь коментар
04.05.2022 08:36 Відповісти
Режим тиші тільки після повного виведення військ.
показати весь коментар
04.05.2022 08:48 Відповісти
"сватов" на ПИД...раша тв ни кто не отменял, киностудии в маЦкве под присмотром шефиров "работают" и подвязанные к ним офшоры, майно в ПИД,,,раше и рыму не арестовано, Дермак со своей кодлой на месте, еще есть вопросы???
показати весь коментар
04.05.2022 09:21 Відповісти
Якщо ми говоримо про припинення вогню, то ми маємо бачити бажання досягти припинення вогню з боку Російської Федерації. Джерело:
Чомусь пригадалось, як на стадіоні воно волало Пороху:чому ви не закінчили війну, такий ви головнокомандувач!
А виявляється, івід нього самого нічого не залежить, тільки від *****!
показати весь коментар
04.05.2022 09:43 Відповісти
Ни какие уступок! Переговоры только по обмену пленных и и гумкоридорах!
показати весь коментар
04.05.2022 09:55 Відповісти
Сказочный ...
показати весь коментар
04.05.2022 10:34 Відповісти
Заткніть його вже , прошу
показати весь коментар
04.05.2022 10:57 Відповісти
ПЕРЕГОВОРОВ ВСЕГДА ХОЧЕТ ТОТ, КТО ПРОИГРЫВАЕТ
показати весь коментар
04.05.2022 11:36 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️ "…А тим часом в Україні назріває черговий скандал. Радник голови ОП Арестович невдало потролив американського аналітика Юрія Швеця, який на своєму каналі YouTube висвітлив інтерв'ю офіцера ЗС США. Там йшлося про факти розкрадання міжнародної допомоги, що надходить до України по урядовим каналам. Терпіти таке під час запеклих боїв не можна!

Але ж, замість того, щоб розібратися та навести порядок ОП розпочав, через своїх тролів примітивну травлю Швеця. Виглядає це огидно, держслужбовці замість виконання своїх прямих обов'язків перетворилися на звичайних ботів, що обслуговують корупціонерів з ОП.

І от почалося! Вчора Швець видав на гора інформацію про заборгованість в бойових частинах по зарплаті, в той час, коли уряд США виділив на це пів мільярда доларів. Далі було підняте питання про розмінування мінних полей на кордоні з анексованим Кримом. Доречі, розмінування відбулося вже після того, як офіційні представники спецслужб США особисто довели до Єрмака в деталях план путіна по вторгненню в Україну.

Чесно кажучи, мені десь шкода Єрмака з Арестовичем. Справа в тому, якщо по версії офісу Арестович - це голос ОП, то Швець тоді практично голос Білого дому. З огляду на це він просто задавить їх, разом з їх тролями.

Треба бути дуже наївним, щоб вважати, що Швець просто так виходить в ефіри. Те про що він говорить, уважно слухають у високих кабінетах.

Відтепер на голову керівника ОП питання посиплються, як горіхи. Одне Швець вже озвучив, цитую: «Пане Єрмак, ви на кого працюєте?».

Відверто скажу, мені соромно за радників та керівництво ОП в цілому. Не розумію, чим там ще можна займатися під час війни, крім війною? Невже так важко второпати, що з тими хто нам допомагає треба дружити, а не скубстись, що все для фронту, а не для свого шлунку? Прикро, але ж це відбувається на тлі готовності США стояти за Україну до кінця. Жах!

Хоча, я думаю, що в Америці вже зрозуміли, що справжня Україна - це не ті, хто в ОП, а ті хто в окопах, хто за свої гроші ремонтує бойову техніку та купує військову амуніцію.

Впевнений, що коли американці говорять про союзників, то мають на увазі нас - простих українців.
показати весь коментар
04.05.2022 12:42 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2022 12:46 Відповісти
Довбой...боподібне чмо,знов взялося за своє.Цікаво,чому пуйло не оприлюднює компромат на зебидло.Мабуть чогось чекає.Те що наркоклоун на гачку у пуйла сумнівів немає.І Париж і Оман ,розмінування Чонгару,Перекопу,доріг з раіzzії на Маріуполь- це один ланцюжок державної зради.Але все тайне колись стане явним..
показати весь коментар
05.05.2022 11:11 Відповісти
 
 