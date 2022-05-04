Россия должна вернуться к границам по состоянию на 24 февраля, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский будет считать победой Украины вытеснение российских войск до границы по состоянию на 24 февраля и восстановление территориальной целостности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

"Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это оттеснить войска Российской Федерации к границам по состоянию на 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно. И все же я считаю, что мы можем потом , показав свою крепость, перейти на дипломатический путь", - подчеркнул он.

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