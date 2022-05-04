Россия должна вернуться к границам по состоянию на 24 февраля, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский будет считать победой Украины вытеснение российских войск до границы по состоянию на 24 февраля и восстановление территориальной целостности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
"Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это оттеснить войска Российской Федерации к границам по состоянию на 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно. И все же я считаю, что мы можем потом , показав свою крепость, перейти на дипломатический путь", - подчеркнул он.
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Все решта маячня "найвеличнішого".
Промова Джо Байдена про безпекову допомогу Україні. https://www.youtube.com/watch?v=NjOLQBjXlj0&t=2s
Промова Бориса Джонсона у Верховній Раді. https://www.youtube.com/watch?v=vfsbJll0eY0
що кінець війни -кордони 2013 року..
Зе працює по методичкам патрушева??
ЗеТелепень все ніяк в очі не подивиться. Іди зазирни в очі людям які втратили рідних.
Станом на 2013 рiк.
висевисловлювання знову йдуть всупереч позиції наших західних союзників, навіть таких, які довго прокидались. У цей ряд , я вважаю, вписується й відмова заборонення в Україні гундяєвського кодла, те що усякі татарові й демченки й досі на ключових посадах, та й не тільки це. Тобто, агенти й кроти московії продовжують свою справу.
если они объявят войну. то объявяи всеобщую мобилизацию и поставят под ружьё лимон или два мяса. и это мясо со всех щелей полезет сюда.
Запад по-прежнему готов нам помогать, поставлять вооружение и боеприпасы, финансировать экономику и поддерживать словами: "Мы уверены в победе Украины!". Но боюсь, что Запад не готов это делать годами. Вот и пытаются нарисовать видимые горизонты окончания войны.
Но это всё иллюзии и "хотелки". Путлер начал войну не для "вернуться к границам 24.02.22". Поэтому у Запада не получиться "порешать" быстрое окончание войны. Или они нам помогают столько, сколько потребуется. И тогда мы возвращаем себе Донбасс (а возможно и Крым). Или они через какое-то время отказывают нам в поддержке и тогда ... Даже не хочу об этом думать.
1. Спортзала.
2.Застілля.
3. Барбер, манікюр, педикюр.
4. Відосики, інтервьюшки.
5. ... ?
Астанавітесь, Ростов не резиновий!
Границы на 24 февраля проходят по Уральским горам. За ними - Китай.
Все ему кто-то пишит. Все так началось с выступлений во время президентской гонки. Сейчас продолжается.
Типа, не царское это дело шевелить своими мозгами.
Вот Ермак написал ему про 24.02.22 г., а Зеля не шевеля тем, что не шевелится, озвучил.
Кстати, это уже не первый раз, когда Зеля выдает подобные "перлы".
Бывало, что сегодня утверждает одно, а завтра диаметрально противоположное,
а все потому что эти речи ему писали совсем разные люди с разным мышлением.
А Зеля всего лишь "магнитофон". Какую кассету поставили, то и озвучил.
Печально...
https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko April 28 at 6:48 AM ·
https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko Остін каже що очікує заявку від України до НАТО ...Хрипатий, то про що ти там Байдена питав ? Ти заяву хоч подавав , брехло !???