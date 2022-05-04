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Росія має повернутися до кордонів станом на 24 лютого, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважатиме перемогою України витіснення російських військ до кордонів станом на 24 лютого та відновлення територіальної цілісності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Відновити територіальну цілісність - це наша задача номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно. І все ж, я вважаю, що ми можемо потім, показавши свою міцність, перейти на дипломатичний шлях", - наголосив він.

Також читайте: Ракетними обстрілами Росія намагається вимістити своє безсилля, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) територіальна цілісність (176)


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Топ коментарі
+113
зовсім з глузду з''їхав?
яке нахер "24 лютого"? чуєшь яневтік - ти звісно "лідор" але за базаром то слідкуй...
бо сьогодні ти на банкової а завтра десь на лук'янівці покази давати будешь
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04.05.2022 00:13
+101
А може вона повинна повернутися до кордонів станом на 2013-й рік?
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04.05.2022 00:13
+81
Блін, тупарь. Тобі весь світ волає, що параша Повинна Повністю забратись з території України, а ти хочеш їй Крим залишити і лугандон з донбабве на нашій території, щоб через 5 років в нас знов війна почалась. З такою риторикою треба ще висцятись на могили загиблих,закатованих людей, тоді весь цей спітч буде звучати гармонійно. Заради чого померли ці люди?
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04.05.2022 00:16
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Борис Джонсон виступив у Верховній Раді, напрямок руху визначив, завдання поставив. "Україн переможе! Майбутні покоління будуть говорити про подвиг українців, які навчили світ тому, що груба сила агресора не встоїть проти сили народу, який вирішив бути вільним". https://www.youtube.com/watch?v=vfsbJll0eY0
Все решта маячня "найвеличнішого".
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04.05.2022 02:04 Відповісти
Як?Вже навіть Захід сказав,що можем і по їх території довбити.Що йдуть з нами до повного звільнення територій,що тому й дають зброю!!! Невже ?! Невже знову злив і зрада?!!!
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04.05.2022 02:06 Відповісти
Цензор!!Напиши,щоце вкид! Я не вірю в ці слова зради.
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04.05.2022 02:11 Відповісти
no way. ukrainians need to get donbas and crimea, end of story.
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04.05.2022 02:13 Відповісти
Don't worry, sir . Zelensky is not all of Ukraine. There will be no borders on 02/24/2022.
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04.05.2022 02:34 Відповісти
Traitor Ze will get what he deserves
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04.05.2022 20:38 Відповісти
Щось малувато тут зеботиків. Навіть вони не можуть знайти аргументів..
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04.05.2022 02:13 Відповісти
Байден і Джонсон мають іншу думку.

Промова Джо Байдена про безпекову допомогу Україні. https://www.youtube.com/watch?v=NjOLQBjXlj0&t=2s

Промова Бориса Джонсона у Верховній Раді. https://www.youtube.com/watch?v=vfsbJll0eY0
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04.05.2022 02:21 Відповісти
даже німці сказали
що кінець війни -кордони 2013 року..
Зе працює по методичкам патрушева??
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04.05.2022 02:47 Відповісти
Оманський зговір був саме з патрушевим
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04.05.2022 08:16 Відповісти
Краще би воно мовчало, стратег херов.!!!
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04.05.2022 02:58 Відповісти
Єтот зебил сломался,несите следующего
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04.05.2022 03:01 Відповісти
Яке кончене... він з глузду з'їхав? Тупо плювати в обличчя українцям і західним партнерам, бо має договорняки з Путіним. Не може бути НІЯКИХ КОРДОНІВ 24 лютого. ТІЛЬКИ КОРДОНИ 1991-2013. Бо тобі буде піпець, Вова. Довимахуєшься зі своєю ватною маячнею.
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04.05.2022 03:06 Відповісти
Посол Украины в Германии Мельник таки договорился. Глава комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Мельника извиниться. Мои источники на Банковой утверждают, что все действия и заявления Мельник согласовывает исключительно с одним человеком - с Главой ОП Андреем Ермаком. Интересно, а что эта парочка будет делать теперь? Потому что этот раскручивающийся дипломатический скандал явно не в интересах Украины и не поможет нам усилить взаимодействие с руководством Германии. Длинный язык и недипломатические высказывания Мельника явно пошли не на пользу межгосударственным отношениям тогда, когда нам нужна всесторонняя помощь Германии. А немцы похоже устали от хамства Мельника согласованного с Ермаком.
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04.05.2022 04:34 Відповісти
А що Мельник такого ляпнув?
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04.05.2022 05:13 Відповісти
Пане президент чи ви при розумі сором таке відчуття що ви зрадник.
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04.05.2022 05:40 Відповісти
Відчуття??? У мене впевненність ще з 2019. Лішь би ні Парашенка.... Дебіли, ***...
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04.05.2022 13:15 Відповісти
Ти зовсім їбанутий !та ти **** граєш на орків, тобі вже самі провідні країни, самі вірні ніші друзі сказали, що ніяких 24 лютих, ***** з України , ***** з Криму, ти знову закладаєш міну під Україну !
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04.05.2022 05:54 Відповісти
Так має право говорити лише той, хто зараз на передовій.
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04.05.2022 12:19 Відповісти
Він , іміє ввіду, 2014 рік , я так зрозумів
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04.05.2022 05:54 Відповісти
а какое зеленский имеет право разбрасываться украинскими землями? шо воно таке? ему дали мандат на 5 лет - и это очень много... ему надо было дать на 1 день... что оно пило е ело перед тем, как сказать такие слова... это головокружение от успехов или если ума не дано со дня рождения, то к старости его точно не будет?
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04.05.2022 06:03 Відповісти
Знов договорняки з тими хто ******** всю країну, мовчу про загиблих.
ЗеТелепень все ніяк в очі не подивиться. Іди зазирни в очі людям які втратили рідних.
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04.05.2022 06:03 Відповісти
****, как эта зеленая щобла уже достала! Сначала с ковидом мутки, теперь с войной.
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04.05.2022 06:13 Відповісти
"...до кордонів 24 лютого"-це зелене чмо де-факто і де-юре фактично визнає частини України і Крим рашистськими? Значить всі ці відосіки-гунлосіки сльозливі нічого іншого, як постановка, роль великогобоневтіка? Та не пішло би воно...подалі...десь в район корабля...
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04.05.2022 06:24 Відповісти
Яке ти кончене вава.
Станом на 2013 рiк.
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04.05.2022 06:26 Відповісти
У кацапів є зомбоящик,а у Зеленського є єрмак,без якого він-ніяк!
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04.05.2022 06:31 Відповісти
Росія повинна повернутися в п##ду, забуття, і 16 століття. Більше нікуди.
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04.05.2022 07:02 Відповісти
Оця "промова" в черговий раз доводить, що Україну треба визволяти не тільки від кацапської, але й від зеленовської наволочі. А ще, на мою думку, єрмаки ротом цього непорозуміння озвучують забаганки своїх кураторів з московії. І ці висе висловлювання знову йдуть всупереч позиції наших західних союзників, навіть таких, які довго прокидались. У цей ряд , я вважаю, вписується й відмова заборонення в Україні гундяєвського кодла, те що усякі татарові й демченки й досі на ключових посадах, та й не тільки це. Тобто, агенти й кроти московії продовжують свою справу.
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04.05.2022 07:06 Відповісти
Ні, ти не президент, ти гнида!
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04.05.2022 07:12 Відповісти
Боже! яке дебілоїдне йому вже всі прямим текстом сказали повністю звільнити Україну, а воно гімно за своє, висіти тобі на каштані дебіли та твоїм прибічникам також.
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04.05.2022 07:27 Відповісти
Шмаркленський має повернутись в стан до 30 січня 2019 року
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04.05.2022 07:33 Відповісти
На 24 лютого Ордло і Крим окуповане,тобто Донецк Луганск і Крим не будем звільняти?щось у президента проблеми з памятью,в одном інтервью він говорить повині повністью звільніти адже за що тоді вмирали люди,іншому виданні він дарує кацапам частини України
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04.05.2022 07:43 Відповісти
У коломойского обязательства перед россией и он не хочет в тюрьму США. Вот и меняет хаотично свою позицию зе после каждого разговора с бородатой бабушкой
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04.05.2022 08:28 Відповісти
Перемога - це наші військові паради в Донецьку та Севастополі !
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04.05.2022 07:44 Відповісти
Та пішов ти зечмо ***** за руським воєнним кораблльом.. Тільки в межах кордонів 2013 року... територія УКРАЇНИ суверена та цілісна .
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04.05.2022 07:53 Відповісти
Ты готов объявить войну московии?
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04.05.2022 08:18 Відповісти
Троляка кацапська , сьогодні вже йде війна!!!
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04.05.2022 08:28 Відповісти
Бовдур,нам объявили или мы объявили?
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04.05.2022 08:44 Відповісти
На дворе не 17 век, война обьявлеется по факту нападения
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04.05.2022 08:53 Відповісти
Тiльки мiжнароднi Закони чомусь для вiйни однi, а для "спецоперацiй" i воэнних станiв iншi.
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04.05.2022 09:19 Відповісти
это для вас. а для москови. которя пытается всё заворачивать якобы в законные фантики .нет
если они объявят войну. то объявяи всеобщую мобилизацию и поставят под ружьё лимон или два мяса. и это мясо со всех щелей полезет сюда.
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04.05.2022 10:45 Відповісти
Открой глаза- она уже давно идет. Или ты из тех свидетелей секты "загляни в глаза агрессору"?
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04.05.2022 08:29 Відповісти
Вы понимаете разницу между де факто и де юре?
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04.05.2022 08:38 Відповісти
Это ********** ,гоните егонах
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04.05.2022 10:41 Відповісти
а ты дешёвка-провокатор.
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04.05.2022 10:50 Відповісти
ЗЕ-лена ФСБешна шобла повним ходом вже навіть не прикриваючись годовить до здачі ***** Україну - ну і що українці ми це дальше будемо терпіти???
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04.05.2022 07:57 Відповісти
шмаркленський має повернутись в стан до реєстрації кандидатом в президенти
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04.05.2022 08:04 Відповісти
А де , власне , відео запис? Наразі це звучить ну дуже по- дибільному і виглядає як вкид. Чи Зеленськийбажає самогубства?
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04.05.2022 08:15 Відповісти
По мере того, как в Мордоре разворачивается на полную военная машина, меняется позиция. И я подозреваю, что меняется позиция Запада. Ну и соответственно Зеленского.
Запад по-прежнему готов нам помогать, поставлять вооружение и боеприпасы, финансировать экономику и поддерживать словами: "Мы уверены в победе Украины!". Но боюсь, что Запад не готов это делать годами. Вот и пытаются нарисовать видимые горизонты окончания войны.
Но это всё иллюзии и "хотелки". Путлер начал войну не для "вернуться к границам 24.02.22". Поэтому у Запада не получиться "порешать" быстрое окончание войны. Или они нам помогают столько, сколько потребуется. И тогда мы возвращаем себе Донбасс (а возможно и Крым). Или они через какое-то время отказывают нам в поддержке и тогда ... Даже не хочу об этом думать.
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04.05.2022 08:23 Відповісти
Могу продолжить-тогда запад будет сам с путькой воевать-по минимуму в Прибалтике и Польше для начала
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04.05.2022 08:54 Відповісти
Или Зеленский идет до конца с Украиной и освобождает оккупированные территории Украины, в том числе Донбасс и Крым или Украина будет считать, что у нее нет президента и будет сама освобождать свои территории.
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04.05.2022 08:24 Відповісти
Зеленский, чей Крым и Донбасс? Зачем разминировали юг Украины и дали возможность захватить Мелитополь. Опять пошли договорняки, что ты плетешь такое, какое 24 февраля и это после таких потерь мирного населения, женщин, детей. Срам сплошной
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04.05.2022 08:30 Відповісти
Поехал клоун 🤡. Фактически признаёт дырляндию. Это чистой воды предательство!
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04.05.2022 08:36 Відповісти
Зеля, ти розумієш що підписуєш собі ж смертельний вирок ?
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04.05.2022 08:43 Відповісти
Обісрався на півшляху до дійсної Перемоги, а не вигаданої єрмаком.
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04.05.2022 08:43 Відповісти
Цікаво, який розклад дня у нашого президента...
1. Спортзала.
2.Застілля.
3. Барбер, манікюр, педикюр.
4. Відосики, інтервьюшки.
5. ... ?
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04.05.2022 08:45 Відповісти
То не граүица, а линия перемирия, у зели оговорка или же?
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04.05.2022 09:03 Відповісти
Невиліковний ідіот!
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04.05.2022 09:04 Відповісти
президен , ты думаешь они отдадут МАРИК и ВОДУ в КРЫМ ???? вчера в Раде ХЛОПАЛИ , а сегодня сам себя по самые уши ОБДАЛ !!!!(((( прочитай коменты и ВСЕ поймешь !!!!
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04.05.2022 09:05 Відповісти
......какой то МУЛЬТИК ПУЛЬТИК , раз и враги ОТОШЛИ на 24 число , два ВСЕ города и села восстановились и три ЛЮДИ ЖИВЫЕ -ЗДОРОВЫЕ -СЧАСТЛИВЫЕ !!!! мистер президент , Ю ОЛРАЙД ?????(((((
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04.05.2022 09:09 Відповісти
Все йде до того що так чи інакше але Заходу доведеться втручатися у війну безпосередньо на рівні стратегії, керування та навіть дипломатії. Вже очевидно давно що зе керована постать та буде усіма способами намагатися лавірувати щоб залишитися при владі. На щастя команда в нього недолуга тож є шанс що за допомогою Заходу переможемо не тільки русню але й гнид при владі
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04.05.2022 09:12 Відповісти
НАРОД , а прикольно печально в мире творится , то Байден что скажет , то Лавров , то Путин то НАШ ((((( что за СТРАННЫЕ ДЕЛА -ПОСТУПКИ делает власть с человеками ???((((
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04.05.2022 09:13 Відповісти
ооооо это оказывается уже были ГРАНИЦЫ Украины , надо расслабится и НАЧЕРТИТЬ новые , которые будут на 1 мая , 2 июня , 5 июля , я так понимаю ???? есть ОДНА ГРАНИЦА , это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА Украины на 25 февраля 2014 года !!!
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04.05.2022 09:16 Відповісти
А чому не на кордон до 2014 року чи в Омані та територія вже просрана?
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04.05.2022 09:16 Відповісти
У статті рік не вказано, і відео доказу не бачимо...
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04.05.2022 09:31 Відповісти
так і є гроші вже отримані та сховані
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04.05.2022 09:48 Відповісти
Кстати, голландцы обнаружили у Зеро 850 млн. за последние 2 года и задаются вопросом откуда они у него взялись...
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04.05.2022 10:34 Відповісти
дааааа (((( БЕДА -БЕДА !!!!(((( разруха , долгов , СМЕРТЕЙ , калек !!!! Мы в мирный час со всем ПОСТРОИНЫМ сводили КОНЦЫ с КОНЦАМИ !!! а если мы еще ПОДЛЯНУ западу ПОДЛОЖИМ то ПРОПАДЕМ навсегда !!! БЕДА -БЕДА (((( разве такое , после ВСЕГО говорят ????
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04.05.2022 09:26 Відповісти
Де відео з цією промовою?
Астанавітесь, Ростов не резиновий!
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04.05.2022 09:30 Відповісти
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ....
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04.05.2022 09:34 Відповісти
Хоче здати Крим і Донбас. Я вірно зрозумів? Це не ярмак йому нашептав.
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04.05.2022 09:37 Відповісти
ЗЕ, это не сцена и не надо бросаться клоунскими словами.

Границы на 24 февраля проходят по Уральским горам. За ними - Китай.
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04.05.2022 09:38 Відповісти
як і казалось раніше зелена мразота отримала в омані куйловські грошики за Крим та Донбасс....
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04.05.2022 09:47 Відповісти
может ему вчера ХЛОПАЛИ в раде за этот выслив ???? непонятно ((((
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04.05.2022 09:51 Відповісти
Мерзота зелена.Слів нема дивиться на ціх зелених утирків.
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04.05.2022 10:12 Відповісти
Он забыл стадион. Вот мы у тебя и спрашиваем: кто довёл Украину до полномасштабной войны? Валерий. Проведите с ним в очередной раз беседу. Вбейте в его туповатую, нет, тупую голову что то нормальное.
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04.05.2022 10:14 Відповісти
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04.05.2022 10:20 Відповісти
Чмоня зелена все пробивони влаштовує. Дивиться реакцію схавають чи ні. Пора здавати країни чи трошки почекати.
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04.05.2022 10:22 Відповісти
*буду дагавариваца где то посиридине,халадец и шашлыки с мИня*...
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04.05.2022 10:29 Відповісти
******* не те, що зрадою. А змовою! Виходить, що навіть маючи сили вигнати їх взагалі і з Криму і Донбасу, він( як колись порох не знищив гіркіна), не зробить цього?
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04.05.2022 10:34 Відповісти
ЗРАДНИК!!! ЗАПРОДАНЕЦЬ!!! А СКОРО БУДЕ ЩЕ Й РЕФЕРЕНДУМ ПРО НЕВСТУП В НАТО... І "ВАЖКЕ РІШЕННЯ"... і після цього всього це буде перемога? Це по суті буде те саме, чого хотів путін, тільки ще розвалена країна і загубленні життя!
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04.05.2022 10:37 Відповісти
А чего Вы напали на Зелю? Он привык озвучивать тезисы, которые сам не способен придумать.
Все ему кто-то пишит. Все так началось с выступлений во время президентской гонки. Сейчас продолжается.
Типа, не царское это дело шевелить своими мозгами.
Вот Ермак написал ему про 24.02.22 г., а Зеля не шевеля тем, что не шевелится, озвучил.
Кстати, это уже не первый раз, когда Зеля выдает подобные "перлы".
Бывало, что сегодня утверждает одно, а завтра диаметрально противоположное,
а все потому что эти речи ему писали совсем разные люди с разным мышлением.
А Зеля всего лишь "магнитофон". Какую кассету поставили, то и озвучил.
Печально...
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04.05.2022 11:30 Відповісти
зато у НАРОДА не магнитофон , он РЕАЛЬНО теряет свои ЖИЗНИ , БЛИЗКИХ , ЖИЛЬЕ и ЗДОРОВЬЕ !!!
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04.05.2022 12:04 Відповісти
Ви не зрозуміли: русня повинна повернутися до кордонів 1920 року
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04.05.2022 12:07 Відповісти
Насправді кордони 24 лютого були би для нас великою перемогою. Враховуючи ситуацію, яка є на сьогодні
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04.05.2022 12:18 Відповісти
Мудак!
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04.05.2022 12:30 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319&__cft__[0]=AZXEreSKXG9ePbX89yZODkziEIwO-vmWk6dSLK1JuH1ax5CwYHAgAHELhib9RRpU9DcKVI1iKwFBRhBsl-_kLcTvGheUXlV2wT8a9ywNgAVH9icJiXas9D8zNPzAcxqfGAE5ohxJJdlGoyP7x9PMIIQkNMAFDJHynUMaBTPm6hR3Yw&__tn__=-UC%2CP-y-R Гена Шарамук

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko April 28 at 6:48 AM ·

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko Остін каже що очікує заявку від України до НАТО ...Хрипатий, то про що ти там Байдена питав ? Ти заяву хоч подавав , брехло !???
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04.05.2022 12:31 Відповісти
Посилання є?
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04.05.2022 21:21 Відповісти
Ето чучело совсем кукухой двинулось ?
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04.05.2022 13:51 Відповісти
Вова, не слушай ярмо ка, другого шанса шанса у нас не будет! Ни коалиции, ни оружия ни такой мотивации. Не обламывай! Тебя не поймут.
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04.05.2022 15:40 Відповісти
"..я вважаю, що ми можемо потім, показавши свою міцність, перейти на дипломатичний шлях" - це як? Знов заглядати в очі пуйлу і "дипломатично" вмовляти його віддати Донбас і Крим?
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04.05.2022 19:55 Відповісти
Цензор, чому лайки не зберігаються за перший раз?
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04.05.2022 21:23 Відповісти
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