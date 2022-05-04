Росія має повернутися до кордонів станом на 24 лютого, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважатиме перемогою України витіснення російських військ до кордонів станом на 24 лютого та відновлення територіальної цілісності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Відновити територіальну цілісність - це наша задача номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно. І все ж, я вважаю, що ми можемо потім, показавши свою міцність, перейти на дипломатичний шлях", - наголосив він.

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