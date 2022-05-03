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Новини Війна
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Ракетними обстрілами Росія намагається вимістити своє безсилля, - Зеленський

зеленський,гроссі

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії наразі немає якоїсь особливої військової мети.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Різні українські міста сьогодні знову стали мішенями для російських ракет та ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська, Харківська, Одеса. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась особлива військова мета.

Завдати удару по Закарпаттю. Що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не під силу", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Росії поки що під силу спалити дитячий атракціон у парку Харкова, або знищити якийсь міст, склад із зерном, або житловий будинок з людьми.

Також дивіться: Чим більше ударів по Україні - тим далі Росія від цивілізації, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) обстріл (28993)


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Топ коментарі
+10
Почався беніфіс.
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04.05.2022 00:07
+9
А може б й ми від безсилля вже щось лупонули? Дуже зручно видавати потоки свідомості сидячи в бункері під охороною. Домовтесь з муфлоном даніловим, які казки розповідать, бо він Маріуполь звільнять не збирається- нема чим. То від чого ж тоді у орків безсилля?
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04.05.2022 00:07
+8
окуене "безсилля" -роз..іпали майже всю Україну сьогодні , навіть ж/д станцію поцілили на Закарпатті... , районі центри вже роздовбують ............ну може , куй зна , може це зараз так називають якшо не можеш дати адекватну відповідь ...
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04.05.2022 00:07
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04.05.2022 00:07 Відповісти
сегодня еще данилов с корниенко на подтанцовке
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04.05.2022 00:14 Відповісти
Зато сразу видно, когда говорит сам, а не получил речевку. Можно сразу закрыть уши, чтобы из них не пошла кровь. Вот просто по первым словам все понимаешь.
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04.05.2022 01:39 Відповісти
А може б й ми від безсилля вже щось лупонули? Дуже зручно видавати потоки свідомості сидячи в бункері під охороною. Домовтесь з муфлоном даніловим, які казки розповідать, бо він Маріуполь звільнять не збирається- нема чим. То від чого ж тоді у орків безсилля?
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04.05.2022 00:07 Відповісти
окуене "безсилля" -роз..іпали майже всю Україну сьогодні , навіть ж/д станцію поцілили на Закарпатті... , районі центри вже роздовбують ............ну може , куй зна , може це зараз так називають якшо не можеш дати адекватну відповідь ...
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04.05.2022 00:07 Відповісти
ну и шо то йому дало? 4 ракеты прилетело. ок 400 штук баксов. две сбили по дороге. еще 200.
пока не закроют нефть твари будут бомбить. что они бомбят? наши хоть тихо но удачно. 8-0.
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04.05.2022 00:10 Відповісти
Ракеты стоят миллионы, а не штуки баксов.
А бомбят они как раз удачно. Они нашу энергосистему на железке уничтожают. А у нас, наверное, и дизелей почти не осталось.
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04.05.2022 00:53 Відповісти
Ярош сегодня предложил бомбить их склады и нефтебазы , раз мы не можем остановить все их ракеты , надо давать им адеватные удары по росии.
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04.05.2022 00:11 Відповісти
Ні. Москалі тупо й системно нищать логістику . Замість палких промов, думати треба.
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04.05.2022 00:11 Відповісти
"Нептун"
"Грім"
"Грім-2"
"Богдана"
"Стугна-П"

і безсілля було б справжним
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04.05.2022 00:15 Відповісти
Чому чмо не носить державну символіку?
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04.05.2022 00:55 Відповісти
патаму чта чмо
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04.05.2022 01:42 Відповісти
В 2019 році виборець зеленського ще не був таким, як зараз. За три роки він деградував до рівня самого зеленського.
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04.05.2022 03:04 Відповісти
 
 