Ракетними обстрілами Росія намагається вимістити своє безсилля, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії наразі немає якоїсь особливої військової мети.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Різні українські міста сьогодні знову стали мішенями для російських ракет та ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська, Харківська, Одеса. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась особлива військова мета.

Завдати удару по Закарпаттю. Що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не під силу", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Росії поки що під силу спалити дитячий атракціон у парку Харкова, або знищити якийсь міст, склад із зерном, або житловий будинок з людьми.

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