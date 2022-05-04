Нам нужны все люди из Мариуполя – и гражданские, и военные, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать действия по эвакуации всех украинцев из Мариуполя и заблокированного завода "Азовсталь".
Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, мы продолжим все делать для того, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно, но нам нужны все, кто там остается. И гражданские, и военные. Не было ни одного дня, чтобы мы не занимались этими вопросами, чтобы наши люди не пытались решить этот вопрос", - заявил Зеленский.
По словам президента, накануне эвакуации удалось договориться с Россией о почти 3-дневном предварительном прекращении огня, однако сейчас российская сторона не придерживается этих договоренностей.
"Нам удалось решить вопрос прекращения огня почти на 3 суток, чтобы гуманитарный коридор заработал. В настоящее время российские войска не соблюдают договоренности. Они продолжают массированные удары по "Азовстали". Они пытаются штурмовать комплекс", - сообщил он.
"Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни одного человека, что это невозможно. Сегодня 156 человек в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. И я верю, что есть шанс спасти всех других наших людей", - отметил Зеленский.
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Іловайск - це коли Хомчак з Грішиним завойовували для Бені майно Ахметова і надрочили котел.
А Маріуполь і Херсон - це коли зелені розмінували Чонгар і знищили оборонні редути.
24 лютого він ВІДДАВ південь України Путіну!
Зеля только 2 года потратил на то, чтобы избавиться от тех. кто посадил его в кресло. А там не только беня, но и целая толпа кацапов. Вот здесь он провалился. До сих пор эти рожи существуют.
Оба не те люди, которые могли бы решить проблему армии и коррупции. Для этого надо сделать так, чтобы коррупционеры боялись за свою жизнь и жизнь своей семьи и боялись больше, чем могли бы заработать. Но эти два человека не внушают никакого страха.
В Украине к грамотному решению схемы автодорог даже приступить некому . А пока 30 летасфальтировали козьи тропы , а не скоростные ПРЯМЫЕ дороги.
***, яке дешеве оце ваше "словоблудіє, особливо -"этохвакт"
Золотце, давай хутко до Мацквы, в кільватер...
НАТО могло бы и успокоить рашу , разведки мира могли бы и убить хремлевских маразматиков . НО ВСЕ НАДЕЯТСЯ , что это сделает Украина . 21 век- век парадоксов
Корчинський - Куди дівся бензин.
https://youtu.be/N7w5Czi1AtA
🔸Гетьманцева треба саджати прямо зараз, і бажано на кіл. Таких шкідницьких рішень у ного повно, всі його ініціативи - знищення економіки України. І саме цікаве, бізнесмени, підприємці, економісти, всі як один кажуть що він мудло і його ідеї мудацьки, і його херню і надалі приймають. То мудло не тільки він, а й кучу депутатів і держслужбовців навколо нього.🔸
🔸Ви абсолютно праві,якщо розумна людина подає законопроекти,які валять нашу економіку,значить він працює на ворога.Недаремно ж він був консультантом у Сивковича.До речі,пора б поцікавитись у нього,для чого він проштовхнув норму про онлайн звітність нафтобаз стосовно запасів палива з прив'язкою до GPS навігатора,може щоб росіянам легше зорієнтуватись по якій базі цілити ракетами?🔸