Нам нужны все люди из Мариуполя – и гражданские, и военные, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать действия по эвакуации всех украинцев из Мариуполя и заблокированного завода "Азовсталь".

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, мы продолжим все делать для того, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно, но нам нужны все, кто там остается. И гражданские, и военные. Не было ни одного дня, чтобы мы не занимались этими вопросами, чтобы наши люди не пытались решить этот вопрос", - заявил Зеленский.

По словам президента, накануне эвакуации удалось договориться с Россией о почти 3-дневном предварительном прекращении огня, однако сейчас российская сторона не придерживается этих договоренностей.

"Нам удалось решить вопрос прекращения огня почти на 3 суток, чтобы гуманитарный коридор заработал. В настоящее время российские войска не соблюдают договоренности. Они продолжают массированные удары по "Азовстали". Они пытаются штурмовать комплекс", - сообщил он.

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"Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни одного человека, что это невозможно. Сегодня 156 человек в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. И я верю, что есть шанс спасти всех других наших людей", - отметил Зеленский.