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Новини Війна
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Нам потрібні всі люди з Маріуполя – і цивільні, і військові, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме дії для евакуації всіх українців з Маріуполя та заблокованого заводу "Азовсталь".

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ми продовжимо все робити для того, щоб дістати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей. Це складно, але нам потрібні всі, хто там залишається. І цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займалися". цими питаннями, щоб наші люди не намагалися вирішити це питання", - заявив Зеленський.

За словами президента, напередодні евакуації вдалося домовитися з Росією про майже 3-денне попереднє припинення вогню, проте зараз російська сторона не дотримується цих домовленостей.

"Нам вдалося вирішити питання припинення вогню майже на 3 доби, щоб гуманітарний коридор запрацював. Наразі російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари по "Азовсталі". Вони намагаються штурмувати комплекс", - повідомив він.

Також читайте: Маріуполь і "Азовсталь" захищають професійні військові, - Зеленський

"Але мені багато разів казали, що не вдасться врятувати жодну людину, що це неможливо. Сьогодні 156 людей у ​​Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс врятувати всіх інших наших людей", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Маріуполь (3243) евакуація (2335) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+22
Треба було до оборони готуватись, стратег херов. Маріуполь на вашій совісті. З 20 тисяч закатованих і вбитих цивільних врятували 150- герої. І не було 3 денного припинення вогню, вилізь з своїх катакомб і дізнайся нарешті, що відбувається. Дурачок інфантільний.
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04.05.2022 00:24
+21
зеленський просрав все, чого ми досягли за 5 років...І тепер ЗСУ своєю кровью затикає ці дири
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04.05.2022 00:35
+18
БРЕШЕ!
24 лютого він ВІДДАВ південь України Путіну!
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04.05.2022 00:31
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Треба було до оборони готуватись, стратег херов. Маріуполь на вашій совісті. З 20 тисяч закатованих і вбитих цивільних врятували 150- герої. І не було 3 денного припинення вогню, вилізь з своїх катакомб і дізнайся нарешті, що відбувається. Дурачок інфантільний.
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04.05.2022 00:24 Відповісти
у него и совесть
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04.05.2022 01:36 Відповісти
Пояснюю бидлу, яке досі вважає Томос термосом, а Голодомор - синьйором:
Іловайск - це коли Хомчак з Грішиним завойовували для Бені майно Ахметова і надрочили котел.
А Маріуполь і Херсон - це коли зелені розмінували Чонгар і знищили оборонні редути.
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04.05.2022 01:56 Відповісти
Але... и дальше лапша. Иловайский котел 2. История идет по кругу с 2014. Кстати как там поживает твой братан Аваков? Думаешь про него забыли?
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04.05.2022 00:29 Відповісти
БРЕШЕ!
24 лютого він ВІДДАВ південь України Путіну!
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04.05.2022 00:31 Відповісти
зеленський просрав все, чого ми досягли за 5 років...І тепер ЗСУ своєю кровью затикає ці дири
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04.05.2022 00:35 Відповісти
А вот и нет. Финансирование армии при нем существенно выросло. Порошенко же не давал денег, только на словах все было. Это факт. Притом у Порошенко был шанс побороть коррупцию, когда все очень боялись ее начинать сначала, но как увидели, что им ничего за это не будет, то стали воровать по-прежнему. Но боялись поначалу, ждали реакции, щупали и проверяли на прочность.

Зеля только 2 года потратил на то, чтобы избавиться от тех. кто посадил его в кресло. А там не только беня, но и целая толпа кацапов. Вот здесь он провалился. До сих пор эти рожи существуют.

Оба не те люди, которые могли бы решить проблему армии и коррупции. Для этого надо сделать так, чтобы коррупционеры боялись за свою жизнь и жизнь своей семьи и боялись больше, чем могли бы заработать. Но эти два человека не внушают никакого страха.
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04.05.2022 01:26 Відповісти
Предложил премьер Словакии Гегер помощь в реформировании Украины уже сегодня. Почему предложение не принято. Вы должны понять , что теми кадрами , которые есть в руководстве Украины - Украину не реформировать - не хватает знаний, нет западного опыта, нужных связей среди управленцев и в конце концов ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ ЯЗЫКОВ , чтобы понять как делают реформы.
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04.05.2022 01:35 Відповісти
назови 3 го умник ..свои 30 сребряников не получи;ь
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04.05.2022 01:39 Відповісти
Вот к примеру трагедия - 27 погибших . А почему ? Потому что не строили 30 лет систему автобанов с несколькими полосами движения и потому на двухполосках ВСТРЕЧНЫЕ АВАРИИ . В Словакии полосы движения автобанов разделены и встречки исключены . А на двухполосном движении ОГРАНИЧЕНА СКОРОСТЬ
В Украине к грамотному решению схемы автодорог даже приступить некому . А пока 30 летасфальтировали козьи тропы , а не скоростные ПРЯМЫЕ дороги.
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04.05.2022 01:41 Відповісти
"Порошенко же не давал денег, только на словах все было. Это факт."

***, яке дешеве оце ваше "словоблудіє, особливо -"этохвакт"

Золотце, давай хутко до Мацквы, в кільватер...
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04.05.2022 01:45 Відповісти
твой висер явно з кабінету падаляка робиш. Вже всі знають, що ви вже почали із своїм кастроподібним коломойським мапетом готуватися до виборів, та нещодавно найняли ізраїльських політтехнологів, які були стратегічними радниками Беньяміна Нетаньягу та Александра Вучіча на останніх виборах в Ізраїлі та Сербії. Судячи з їхніх методів - дези та брехні буде ого-го… але ж вам не звикати брехати, бо ти навіть свій висер ні одним пруфом з статистикою і цифрами підтвердити не можеш.


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04.05.2022 02:46 Відповісти
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04.05.2022 01:10 Відповісти
21 век ‼️

НАТО могло бы и успокоить рашу , разведки мира могли бы и убить хремлевских маразматиков . НО ВСЕ НАДЕЯТСЯ , что это сделает Украина . 21 век- век парадоксов
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04.05.2022 01:29 Відповісти
Зеленскому про бензин . Полезно знать

Корчинський - Куди дівся бензин.

https://youtu.be/N7w5Czi1AtA

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04.05.2022 01:44 Відповісти
А вот и коменты по ГЕТЬМАНЦЕВУ

🔸Гетьманцева треба саджати прямо зараз, і бажано на кіл. Таких шкідницьких рішень у ного повно, всі його ініціативи - знищення економіки України. І саме цікаве, бізнесмени, підприємці, економісти, всі як один кажуть що він мудло і його ідеї мудацьки, і його херню і надалі приймають. То мудло не тільки він, а й кучу депутатів і держслужбовців навколо нього.🔸

🔸Ви абсолютно праві,якщо розумна людина подає законопроекти,які валять нашу економіку,значить він працює на ворога.Недаремно ж він був консультантом у Сивковича.До речі,пора б поцікавитись у нього,для чого він проштовхнув норму про онлайн звітність нафтобаз стосовно запасів палива з прив'язкою до GPS навігатора,може щоб росіянам легше зорієнтуватись по якій базі цілити ракетами?🔸
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04.05.2022 01:46 Відповісти
Гетьманців більше шкоди принесе країні, ніж Путлер, бо Путлеру заважають, а Гетьманцеву ні. Усі зайняті війною.
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04.05.2022 07:50 Відповісти
просто нагадаю. Може яке гупі побачить ...

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04.05.2022 02:55 Відповісти
молодец Зе, всё верно.
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04.05.2022 05:24 Відповісти
що "всё верно."?
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04.05.2022 09:03 Відповісти
Щось ці люди завдяки зусіллям величайшого попадають до Росії.
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04.05.2022 07:47 Відповісти
 
 