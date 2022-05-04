Нам потрібні всі люди з Маріуполя – і цивільні, і військові, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме дії для евакуації всіх українців з Маріуполя та заблокованого заводу "Азовсталь".

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ми продовжимо все робити для того, щоб дістати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей. Це складно, але нам потрібні всі, хто там залишається. І цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займалися". цими питаннями, щоб наші люди не намагалися вирішити це питання", - заявив Зеленський.

За словами президента, напередодні евакуації вдалося домовитися з Росією про майже 3-денне попереднє припинення вогню, проте зараз російська сторона не дотримується цих домовленостей.

"Нам вдалося вирішити питання припинення вогню майже на 3 доби, щоб гуманітарний коридор запрацював. Наразі російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари по "Азовсталі". Вони намагаються штурмувати комплекс", - повідомив він.

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"Але мені багато разів казали, що не вдасться врятувати жодну людину, що це неможливо. Сьогодні 156 людей у ​​Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс врятувати всіх інших наших людей", - зазначив Зеленський.