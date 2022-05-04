Нам потрібні всі люди з Маріуполя – і цивільні, і військові, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме дії для евакуації всіх українців з Маріуполя та заблокованого заводу "Азовсталь".
Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Безумовно, ми продовжимо все робити для того, щоб дістати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей. Це складно, але нам потрібні всі, хто там залишається. І цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займалися". цими питаннями, щоб наші люди не намагалися вирішити це питання", - заявив Зеленський.
За словами президента, напередодні евакуації вдалося домовитися з Росією про майже 3-денне попереднє припинення вогню, проте зараз російська сторона не дотримується цих домовленостей.
"Нам вдалося вирішити питання припинення вогню майже на 3 доби, щоб гуманітарний коридор запрацював. Наразі російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари по "Азовсталі". Вони намагаються штурмувати комплекс", - повідомив він.
"Але мені багато разів казали, що не вдасться врятувати жодну людину, що це неможливо. Сьогодні 156 людей у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс врятувати всіх інших наших людей", - зазначив Зеленський.
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Іловайск - це коли Хомчак з Грішиним завойовували для Бені майно Ахметова і надрочили котел.
А Маріуполь і Херсон - це коли зелені розмінували Чонгар і знищили оборонні редути.
24 лютого він ВІДДАВ південь України Путіну!
Зеля только 2 года потратил на то, чтобы избавиться от тех. кто посадил его в кресло. А там не только беня, но и целая толпа кацапов. Вот здесь он провалился. До сих пор эти рожи существуют.
Оба не те люди, которые могли бы решить проблему армии и коррупции. Для этого надо сделать так, чтобы коррупционеры боялись за свою жизнь и жизнь своей семьи и боялись больше, чем могли бы заработать. Но эти два человека не внушают никакого страха.
В Украине к грамотному решению схемы автодорог даже приступить некому . А пока 30 летасфальтировали козьи тропы , а не скоростные ПРЯМЫЕ дороги.
***, яке дешеве оце ваше "словоблудіє, особливо -"этохвакт"
Золотце, давай хутко до Мацквы, в кільватер...
НАТО могло бы и успокоить рашу , разведки мира могли бы и убить хремлевских маразматиков . НО ВСЕ НАДЕЯТСЯ , что это сделает Украина . 21 век- век парадоксов
Корчинський - Куди дівся бензин.
https://youtu.be/N7w5Czi1AtA
🔸Гетьманцева треба саджати прямо зараз, і бажано на кіл. Таких шкідницьких рішень у ного повно, всі його ініціативи - знищення економіки України. І саме цікаве, бізнесмени, підприємці, економісти, всі як один кажуть що він мудло і його ідеї мудацьки, і його херню і надалі приймають. То мудло не тільки він, а й кучу депутатів і держслужбовців навколо нього.🔸
🔸Ви абсолютно праві,якщо розумна людина подає законопроекти,які валять нашу економіку,значить він працює на ворога.Недаремно ж він був консультантом у Сивковича.До речі,пора б поцікавитись у нього,для чого він проштовхнув норму про онлайн звітність нафтобаз стосовно запасів палива з прив'язкою до GPS навігатора,може щоб росіянам легше зорієнтуватись по якій базі цілити ракетами?🔸