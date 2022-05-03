"Страшные авиаудары, стены дрожат": эвакуация гражданских из "Азовстали". ВИДЕО
Из бомбохранилищ "Азвовстали" 2 мая удалось вывезти более 100 гражданских лиц.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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