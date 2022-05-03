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"Страшные авиаудары, стены дрожат": Евакуація цивільних з "Азовсталі". ВIДЕО

З бомбосховищ "Азвовсталі" 2 травня вдалося вивезти понад 100 цивільних осіб.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на цю хвилину триває потужний штурм "Азовсталі" зі спробами висадки десанту із катерів, - заступник командира полку "Азов" Паламар. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2335) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+26
Бедные люди! Через что приходится проходить из-за кассабской мрази!
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03.05.2022 19:29
+18
Боже, Матінко Божа, захищайте і допомагайте нашим захисникам. Всім нужжденним.
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03.05.2022 19:37
+14
Евакцація з Азовсталі схожа на піар на крові. Що буде з військовими? Там же їх більше тисячі. Якщо їх захоплять то вб'ють. І це буде принципова і стратенічна перемога для москалів.
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03.05.2022 19:27
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Евакцація з Азовсталі схожа на піар на крові. Що буде з військовими? Там же їх більше тисячі. Якщо їх захоплять то вб'ють. І це буде принципова і стратенічна перемога для москалів.
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03.05.2022 19:27 Відповісти
не захоплють. скоро буде пидмога.
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03.05.2022 19:29 Відповісти
Місто в тотальній облозі і масовано працює в облозі.
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03.05.2022 19:40 Відповісти
хто сказав про підмогу?? арахамія чи єрмак...
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03.05.2022 20:05 Відповісти
і 600 поранених військових...
військовим тільки там зоставаться - бо полон для них та ж смерть тільки з катуваннями і ганьбою...
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03.05.2022 19:30 Відповісти
Бедные люди! Через что приходится проходить из-за кассабской мрази!
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03.05.2022 19:29 Відповісти
Боже, Матінко Божа, захищайте і допомагайте нашим захисникам. Всім нужжденним.
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03.05.2022 19:37 Відповісти
Российский телеведущий Владимир Соловьев приехал в Мариуполь. Фотографию с главой непризнанной ДНР Соловьев выложил в своем телеграм-канале. Ведущий одет в военную форму, на нем каска и бронежилет. Это первый его визит на территорию военных действий.

- С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича. Все подробности уже завтра в Утреннем шоу Полный Контакт радиостанции ВестиFM и канала СоловьёвLive, - написал он. https://t.me/zerkalo_io/43632 https://t.me/zerkalo_io/43632

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03.05.2022 19:39 Відповісти
І що б це мало значити?...
Спецвідрядження для сюжетика до 9го?..
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03.05.2022 19:45 Відповісти
Мне вот реально интересно - неужели гражданские не нашли более безопасного места, чем бомбохранилище (не путать с бомбоубежищем) ?
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03.05.2022 19:47 Відповісти
Это кривой автоматический перевод с украинского оригинала новости. В оригинале "бомбосховище", это "бомбоубежище" на руснявом.
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03.05.2022 20:28 Відповісти
Тогда понятно

Непонятно для чего делать работу на отъе.ись ?!
Проще оставить на сайте только украинский, чем так ...
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03.05.2022 22:43 Відповісти
Рашисти випускають людей з Азовсталі дуже повільно і малими групами, щоб побачити, де знаходяться бомбосховища, і щоб максимально затягти час - щоб ще більше ускладнити життя нашим захисникам на цьому заводі.
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04.05.2022 00:17 Відповісти
 
 