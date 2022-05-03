"Страшные авиаудары, стены дрожат": Евакуація цивільних з "Азовсталі". ВIДЕО
З бомбосховищ "Азвовсталі" 2 травня вдалося вивезти понад 100 цивільних осіб.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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+26 Alex Zverev #512929
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+18 Чайка Київ
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військовим тільки там зоставаться - бо полон для них та ж смерть тільки з катуваннями і ганьбою...
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