Ракетными обстрелами Россия хочет остановить западную помощь, - Ермак

Российские войска вчера выпустили по Украине более 18-ти ракет. Очевидно, страна-агрессора хочет остановить помощь от западных партнеров.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие.

Но не остановит. Все будет Украина", – говорится в сообщении.

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