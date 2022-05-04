Ракетними обстрілами Росія хоче зупинити західну допомогу, - Єрмак
Російські війська сьогодні випустили по Україні понад 18 ракет. Очевидно країна-агресора хоче зупинити допомогу від західних партнерів.
Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю.
Але не зупинить. Все буде Україна", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Харьков Сумской
показати весь коментар04.05.2022 00:38 Посилання
+36 Игорь Ковальчук #514672
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+20 Alex 13 #514728
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"Может быть, уважаемый господин Мельник, вы просто извинитесь перед президентом, а потом вежливо пригласите канцлера..." Это тоже было бы возможно и было бы очень здорово. Ранее Мельник обвинил канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в том, что он разыграл «обиженную ливерную колбасу», потому что он изначально не хотел ехать в Украину после того, как федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отклонил предложение.
https://www.hasepost.de/strack-zimmermann-fordert-entschuldigung-von-melnyk-305750/
Це не той, хто американському політику фоткі з телефона показував та казав: подивись, як українські військові обстрілюють Донбас та мого брата вбили?
Вони по тяговим підстанціям б'ють.
Потрібно терміново запас тепловозів готувати, включаючи маневрові (спарені - до неушкодженої ділянки дотягнуть ешелон).
А я тут сиджу, думаю - пробігав якийсь підозрілий парубок у нас на станції......
А це виявляється Президент Франції!!!
P.S.
В слідуючий раз, коли захочеш написати щось аналогічне - рахуй до 10 000 - може попустить.
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
Эти ракеты могли попасть и по фронту.