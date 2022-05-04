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Ракетними обстрілами Росія хоче зупинити західну допомогу, - Єрмак

обстріл

Російські війська сьогодні випустили по Україні понад 18 ракет. Очевидно країна-агресора хоче зупинити допомогу від західних партнерів.

Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю.

Але не зупинить. Все буде Україна", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 20 ракет випустили окупанти по Україні ввечері 3 травня, більшість - з Каспійського моря, - Повітряні Сили

Автор: 

Єрмак Андрій (1380)


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Топ коментарі
+41
Хто цей патріот?

Це не той, хто американському політику фоткі з телефона показував та казав: подивись, як українські військові обстрілюють Донбас та мого брата вбили?
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04.05.2022 00:38
+36
Спасибо, кэп. Без тебя мы бы не догадались.
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04.05.2022 00:30
+20
На біса ****"у Макарон, коли в нього вся ОП фсбєшні щури ?!
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04.05.2022 00:49
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Спасибо, кэп. Без тебя мы бы не догадались.
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04.05.2022 00:30 Відповісти
Посол Украины в Германии Мельник таки договорился. Глава комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Мельника извиниться. Мои источники на Банковой утверждают, что все действия и заявления Мельник согласовывает исключительно с одним человеком - с Главой ОП Андреем Ермаком. Интересно, а что эта парочка будет делать теперь? Потому что этот раскручивающийся дипломатический скандал явно не в интересах Украины и не поможет нам усилить взаимодействие с руководством Германии. Длинный язык и недипломатические высказывания Мельника явно пошли не на пользу межгосударственным отношениям тогда, когда нам нужна всесторонняя помощь Германии. А немцы похоже устали от хамства Мельника согласованного с Ермаком.
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04.05.2022 04:35 Відповісти
Берлин (dts) - Политик из СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн потребовала извинений от посла Украины Андрея Мельника. Украина не пригласила федерального президента и поэтому не могла дождаться приезда канцлера в Киев, сообщила она газетам медиагруппы Funke (выпуски по средам).

"Может быть, уважаемый господин Мельник, вы просто извинитесь перед президентом, а потом вежливо пригласите канцлера..." Это тоже было бы возможно и было бы очень здорово. Ранее Мельник обвинил канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в том, что он разыграл «обиженную ливерную колбасу», потому что он изначально не хотел ехать в Украину после того, как федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отклонил предложение.
https://www.hasepost.de/strack-zimmermann-fordert-entschuldigung-von-melnyk-305750/
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04.05.2022 04:41 Відповісти
А что ж ты обрезал статейку и не дописал "Парламентский руководитель парламентской группы СвДП Йоханнес Фогель спокойно относится к такому выбору слов."?
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04.05.2022 06:48 Відповісти
мельник ермак конченные провокаторы и кремлевские консервы - твари сколько онги вреда приносят Украине на международной арене
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04.05.2022 05:46 Відповісти
Ой,хто ето?
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04.05.2022 00:35 Відповісти
Голова прещидента зели
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04.05.2022 09:07 Відповісти
Хто цей патріот?

Це не той, хто американському політику фоткі з телефона показував та казав: подивись, як українські військові обстрілюють Донбас та мого брата вбили?
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04.05.2022 00:38 Відповісти
Это агент Тихий. В смысле- негромкий.
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04.05.2022 06:57 Відповісти
Шо таке?
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04.05.2022 09:08 Відповісти
Для этого возможности должны совпадать с желаниями. Они и высокоточными ракетами в рельсу не попадали😂
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04.05.2022 00:38 Відповісти
А при чім тут рельси??
Вони по тяговим підстанціям б'ють.
Потрібно терміново запас тепловозів готувати, включаючи маневрові (спарені - до неушкодженої ділянки дотягнуть ешелон).
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04.05.2022 01:04 Відповісти
Они не просто бьют по станциям. Их главная цель контролировать железку. Разрушить все узловые станции и оставить 2-3 не поврежденными. Останется только ждать когда по ним пойдут нужные составы. А потом запереть на перегоне разрушив узловые спереди и сзади.
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04.05.2022 01:14 Відповісти
Ракетами ты ничего с железкой не сделаешь. А то, что сделаешь, исправляется за пару часов. Человек все правильно про подстанции написал.
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04.05.2022 01:30 Відповісти
В СССР был план перехода на паровозную тягу в случае войны. Здесь напрашивается решение о передаче тепловозов, если своих не хватает. Не знаю, насколько это возможно технически.
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04.05.2022 05:32 Відповісти
Израиль срочно созывает совещание с НАТО. У кого какие мысли?
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04.05.2022 00:40 Відповісти
Ощущения как в Израиле. Над головой ракеты летают целый день.
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04.05.2022 00:43 Відповісти
Грошей хочуть позичити...
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04.05.2022 00:44 Відповісти
Это значит только лишь одно: Путин созвонился и хочет своих собак спустить по контуру: Сирия, Иран, Хамас...
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04.05.2022 00:45 Відповісти
у него уже собак не осталось одни дворняжки побитые
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04.05.2022 01:31 Відповісти
Израиль хочет под шумок перехватить себе часть нашего лендлиза.
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04.05.2022 01:17 Відповісти
Буде вмовлять НАТО не надавати Україні зброю для боротьби з https://ru.euronews.com/2021/10/22/russia-israel-sochi-talks "Настоящим другом государства Израиль"
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04.05.2022 01:26 Відповісти
не песди кацап при чем тут нато и израиль?
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04.05.2022 01:30 Відповісти
Йди в дупу, ускоязічне.
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04.05.2022 02:26 Відповісти
свинья ватная не позорься
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04.05.2022 05:47 Відповісти
Манипулятор хренов. Выше я тебе насчёт твоей статьи написал. Ты и тут не успокаиваешься. И зареган тут недавно. Напрашивается вывод, что как минимум в этом вопросе прав
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04.05.2022 06:55 Відповісти
что за херню ты написал ?
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04.05.2022 01:34 Відповісти
Він же не може промовчати і дати тільки Зеленскому язиком ляпати. А раптом про нього забудуть "невдячні" за його работу українці.
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04.05.2022 00:43 Відповісти
А не заметили ли вы, что ракетный удар пришелся по многим жд сообщениях и случилось это сразу после 2-х часового разговора путина с Макроном? У меня появляются подозрения что Макрон сливает планы США и НАТО путину. Это могут быть планы на поставки вооружения Украине и какими путями они могли бы состоятся...
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04.05.2022 00:45 Відповісти
На біса ****"у Макарон, коли в нього вся ОП фсбєшні щури ?!
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04.05.2022 00:49 Відповісти
Блін!!!!! Молодець! Дуже глибока думка!
А я тут сиджу, думаю - пробігав якийсь підозрілий парубок у нас на станції......

А це виявляється Президент Франції!!!

P.S.
В слідуючий раз, коли захочеш написати щось аналогічне - рахуй до 10 000 - може попустить.
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04.05.2022 00:57 Відповісти
ты идиот тупой откуда макрон знает планы сша? тем более есть дермак
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04.05.2022 01:32 Відповісти
Сша не такие дураки чтоб доверится франции и германии, был скандал при обаме когда они подслушивали меркель..
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04.05.2022 09:10 Відповісти
давайте уже осторожно начинайте сюда выпускать безуглую. Можно попробовать гогилашвили ... в общем, всех, кому нужно отмыться от говна.
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04.05.2022 00:52 Відповісти
Хіба ті 73% за цих голосували? Єрмак, Подоляк, Коломойський, і ще ціла зешобла біля українського корита.
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04.05.2022 00:53 Відповісти
Хто-хто , а єрмак точно знає що хоче московія ...
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04.05.2022 01:03 Відповісти
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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04.05.2022 01:36 Відповісти
Вирвано з контексту. Не виправдовую Єрмака але це він писав про логіку пітуна, так і є, вони нас в спокої не залишать поки ми їм ***** не дамо.
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04.05.2022 02:39 Відповісти
так если вы зеленые падлы боитесь путина - так уходите в отставку - вас никто не держит
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04.05.2022 05:57 Відповісти
Так от звідки ноги ростуть в перемовинах по здачі України https://www.presscenter.company/yermak-********-abo-pide-na-uklin-abo-putin-spalyt-vse-dotla-tretogo-variantu-nemaye/
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04.05.2022 02:48 Відповісти
Пускай стреляет. Если нормально наладить поставки с распределением усилий и не возить, топливо, снаряды и оружие одним составом, то ЖД сеть уничтожить крайне-крайне сложно. Тем более на определенный момент будет не актуально, так как довезти можно и по дорогам или своим ходом. Тем более у кацапов почти нет способов попасть в движущуюся цель.

Эти ракеты могли попасть и по фронту.
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04.05.2022 01:22 Відповісти
Он лупит по подстанциям. А у нас практически весь состав на электротяге. Не думаю, что у него хватит ракет для полной блокировки железнодорожного транспорта, а энергетики у нас могут работать быстро и хорошо, но проблемы он создать может.
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04.05.2022 01:37 Відповісти
Кільки в них таких ракет залишилось - сотні? Тисячі?
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04.05.2022 02:45 Відповісти
Много, к сожалению. Точно никто не скажет. Возможно, тысяча-полторы еще наберется. Но с учетом того, что около 2-х тысяч они уже потратили, то не все так плохо. К тому же не думаю, что ***** будет тратить все ракеты на Украину.
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04.05.2022 02:52 Відповісти
підтверджую! мені також попадалась інфа, що всього в москалів біля 3000 точних ракет (калібрів, іскандерів, точок у...). Також біля 2000 вони вже втратили, тому в найгіршому випадку в них біля 1000 ракет залишилось.
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04.05.2022 03:49 Відповісти
справа в іншому ,як саме вони вираховують ті станції. В мене давно відчуття,що зливаються маршрути
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04.05.2022 01:38 Відповісти
На хера усьому свiтовi анонсувати постачання, фото з погрузок на літаки. Чи потрiбна максімальна драма щоб виправдати списання такої кількості коштів для України? Не розумію
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04.05.2022 01:23 Відповісти
списання коштiв ? ты в своем уме соабака кацапская?
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04.05.2022 01:35 Відповісти
Діло не в списанні коштів. А нахєра анонси?
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04.05.2022 06:36 Відповісти
Анонси делаются после того, как поставка уже сделана.
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04.05.2022 11:16 Відповісти
нє, нє, нє! не так. так правильно: москалі збільшують допомогу заходу завдаючи ракетних обстрілів!
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04.05.2022 03:43 Відповісти
Звісно що не без твоєї допомоги, так, падло?
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04.05.2022 06:58 Відповісти
Где деньги, Зин?
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04.05.2022 07:01 Відповісти
це *******,арахамія підказав,чи сам догадався...
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04.05.2022 08:08 Відповісти
Брат "убієнний" про це повідомив?
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04.05.2022 08:56 Відповісти
Спитайте в Дєрмака скільки в кацапів залишилось ракет?
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04.05.2022 08:57 Відповісти
Что Ермак указывает, то и обстреливают.
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04.05.2022 10:55 Відповісти
Та ні....вашими діями ми будемо тільки сильнішими.......у нас є і буде стільки зброї, що ми не дамо ради куди її використовувати. По кремлю, чи по мавзолею....чи вгатитиь по Воронежу....
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04.05.2022 11:59 Відповісти
 
 