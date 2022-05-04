Ракетними обстрілами Росія хоче зупинити західну допомогу, - Єрмак

Російські війська сьогодні випустили по Україні понад 18 ракет. Очевидно країна-агресора хоче зупинити допомогу від західних партнерів.

Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю.



Але не зупинить. Все буде Україна", - йдеться в повідомленні.

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