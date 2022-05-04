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Новини Війна
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Близько 20 ракет випустили окупанти по Україні ввечері 3 травня, більшість - з Каспійського моря, - Повітряні Сили

рф,війна,обстріл,ракети

Російські окупанти ввечері 3 травня випустили по Україні близько 20 ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері 3 травня – повітряна тривога по всій території України! Стратегічні бомбардувальники росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетного удару із Каспійського регіону.

Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

"Окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не заходять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір. Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі", - додали в Повітряних Силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетними обстрілами Росія намагається вимістити своє безсилля, - Зеленський

Автор: 

обстріл (28993) Повітряні сили (2730)


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Топ коментарі
+19
я слышал как летят ракеты. а мой сын видел одну. страха уже нет. есть ненависть.
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04.05.2022 00:23
+11
Настало время просить у США в рамках ленд-лиза некоторое количество РЛС AN/FPS-117 и комплексов ТТХ ракет уровня RIM-174 Standard ERAM.
Обучение расчетов надо было начинать еще в декабре, когда еще нам "не надо было в НАТО".
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04.05.2022 00:26
+9
нах мені всралося оце жирним заголовком скільки кацапи ракет випустили - пишіть жирним скільки ВСУ ракет збили !
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04.05.2022 00:21
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нах мені всралося оце жирним заголовком скільки кацапи ракет випустили - пишіть жирним скільки ВСУ ракет збили !
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04.05.2022 00:21 Відповісти
8
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04.05.2022 00:22 Відповісти
4 по Львову.
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04.05.2022 00:26 Відповісти
я слышал как летят ракеты. а мой сын видел одну. страха уже нет. есть ненависть.
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04.05.2022 00:23 Відповісти
Макрон скатался к ху-лу.
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04.05.2022 00:25 Відповісти
Опять?
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04.05.2022 08:54 Відповісти
писали сьодня шо "Бєлгород 04.05 в 04.05!" - сподіваюсь це не просто "фейк"...
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04.05.2022 00:25 Відповісти
Настало время просить у США в рамках ленд-лиза некоторое количество РЛС AN/FPS-117 и комплексов ТТХ ракет уровня RIM-174 Standard ERAM.
Обучение расчетов надо было начинать еще в декабре, когда еще нам "не надо было в НАТО".
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04.05.2022 00:26 Відповісти
А де ж ті Кольчуги з радіусом 600 км??
І взагалі, таке враєення, що РЛС дальнього виявлення в нас взагалі намає.
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04.05.2022 00:31 Відповісти
Лучше Тамагавки для уничтожения дальних аеродромов и складов врага. РЛС не спасет все города и обьекты от ракетных обстрелов тем более от низко летящих крылатых ракет. В лучшем случае 50% ракет перехватят
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04.05.2022 01:14 Відповісти
А ми маємо носії для "Томагавків" (кораблі й літаки)? Наземні установки були знищені, відповідно до договору РСМД.
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04.05.2022 10:29 Відповісти
Стелажи варятся за 3 дня. ПС. А таво хто последние 400 шт. х55 порезал нада павесить.
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04.05.2022 11:25 Відповісти
ну тепер рашисти-окупанти і будуть завдавати ракетних ударів із Каспійського регіону

абсолютно нічим не ризикують

підставляти свої літаки і вертольоти не потрібно

і можна безкарно з Каспія- як в тирі - розстрілювати нещасну Україну.
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04.05.2022 00:40 Відповісти
Можна розстрілювати військові обєкти в ********** на ту відстань на яку досягає наша зброя.
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04.05.2022 01:07 Відповісти
Скажена божевільня лютує перед смертю.
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04.05.2022 00:46 Відповісти
Потрібно мати ракети щоб розхерачити аеродром на Каспії. Інакше кацапи не відчепляться.
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04.05.2022 01:05 Відповісти
точно.З 16 наявних ту-160--8 отримано з України.
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04.05.2022 02:51 Відповісти
Ано в марксе с энгельсом.
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04.05.2022 11:26 Відповісти
Где ответный удар по рашистской территории и инфраструктуре?
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04.05.2022 01:11 Відповісти
...тобто, потрібно просити в Америці крилаті ракети щоб прикрити цю лавочку на каспії - іншого виходу просто немає.
Відповідно до ленд лізу, вони повинні дати ці крилатки, щоб заспокоїти скоторилих підарасів.
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04.05.2022 01:15 Відповісти
хотя-бы повредить самолеты что бы не подлежали восстановлению
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04.05.2022 01:40 Відповісти
Немає там підземних ангарів.Мій чоловік служив в колишній 37 арміі АДД і не раз бував в тому задраному Енгельсі.Йому недавно старі адекватні співслужбовці кинули свіже відео обльоту тої бази з дрона-нема там ангарів для стратегів.
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04.05.2022 02:13 Відповісти
Так отож.Якщо б були ангари,то вони б в ангарах стояли,а не на стоянках під голим небом.В свинособак ТУ-160 всього 16 штук.!11 Ви нарахували,решта в селищі Українка на Далекому Сході,під Владивостоком.
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04.05.2022 02:38 Відповісти
скоты разбушивались запарился качать и пошевать кринжуху..сиди называется и жди торпед под запором уже шото..арестович чеши дупу давай..откидуй их на юг..опрокидуй..(
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04.05.2022 01:18 Відповісти
треба позичити в сша чи британії f22 чи f35 щоб злітали да збили пару тих ту95/160
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04.05.2022 02:48 Відповісти
Я как раз у каспи живу, че вытворять твари
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04.05.2022 08:55 Відповісти
Пора ****** по энгельсу с марксом и бирезавке, сразу весь ленд-лиз будет пагашен.
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04.05.2022 11:22 Відповісти
 
 