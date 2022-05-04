Близько 20 ракет випустили окупанти по Україні ввечері 3 травня, більшість - з Каспійського моря, - Повітряні Сили
Російські окупанти ввечері 3 травня випустили по Україні близько 20 ракет.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Увечері 3 травня – повітряна тривога по всій території України! Стратегічні бомбардувальники росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетного удару із Каспійського регіону.
Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.
"Окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не заходять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір. Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі", - додали в Повітряних Силах.
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Обучение расчетов надо было начинать еще в декабре, когда еще нам "не надо было в НАТО".
І взагалі, таке враєення, що РЛС дальнього виявлення в нас взагалі намає.
абсолютно нічим не ризикують
підставляти свої літаки і вертольоти не потрібно
і можна безкарно з Каспія- як в тирі - розстрілювати нещасну Україну.
Відповідно до ленд лізу, вони повинні дати ці крилатки, щоб заспокоїти скоторилих підарасів.