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Новости Война
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Около 20 ракет выпустили оккупанты по Украине вечером 3 мая, большинство - из Каспийского моря, - Воздушные Силы

рф,війна,обстріл,ракети

Российские оккупанты вечером 3 мая выпустили около 20 ракет.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины! Стратегические бомбардировщики россии Ту-95 или Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона.

Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито не менее 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.

"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство. Авиация Воздушных Сил в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск и живой силе", - добавили в Воздушных Силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты уничтожают транспортную инфраструктуру Украины: нанесены ракетные удары по объектам в 8 областях, - Генштаб ВСУ

Автор: 

обстрел (27685) Воздушные силы (2390)


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Топ комментарии
+19
я слышал как летят ракеты. а мой сын видел одну. страха уже нет. есть ненависть.
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04.05.2022 00:23
+11
Настало время просить у США в рамках ленд-лиза некоторое количество РЛС AN/FPS-117 и комплексов ТТХ ракет уровня RIM-174 Standard ERAM.
Обучение расчетов надо было начинать еще в декабре, когда еще нам "не надо было в НАТО".
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04.05.2022 00:26
+9
нах мені всралося оце жирним заголовком скільки кацапи ракет випустили - пишіть жирним скільки ВСУ ракет збили !
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04.05.2022 00:21
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Правила форума Совет форумчан
нах мені всралося оце жирним заголовком скільки кацапи ракет випустили - пишіть жирним скільки ВСУ ракет збили !
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04.05.2022 00:21 Ответить
8
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04.05.2022 00:22 Ответить
4 по Львову.
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04.05.2022 00:26 Ответить
я слышал как летят ракеты. а мой сын видел одну. страха уже нет. есть ненависть.
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04.05.2022 00:23 Ответить
Макрон скатался к ху-лу.
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04.05.2022 00:25 Ответить
Опять?
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04.05.2022 08:54 Ответить
писали сьодня шо "Бєлгород 04.05 в 04.05!" - сподіваюсь це не просто "фейк"...
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04.05.2022 00:25 Ответить
Настало время просить у США в рамках ленд-лиза некоторое количество РЛС AN/FPS-117 и комплексов ТТХ ракет уровня RIM-174 Standard ERAM.
Обучение расчетов надо было начинать еще в декабре, когда еще нам "не надо было в НАТО".
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04.05.2022 00:26 Ответить
А де ж ті Кольчуги з радіусом 600 км??
І взагалі, таке враєення, що РЛС дальнього виявлення в нас взагалі намає.
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04.05.2022 00:31 Ответить
Лучше Тамагавки для уничтожения дальних аеродромов и складов врага. РЛС не спасет все города и обьекты от ракетных обстрелов тем более от низко летящих крылатых ракет. В лучшем случае 50% ракет перехватят
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04.05.2022 01:14 Ответить
А ми маємо носії для "Томагавків" (кораблі й літаки)? Наземні установки були знищені, відповідно до договору РСМД.
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04.05.2022 10:29 Ответить
Стелажи варятся за 3 дня. ПС. А таво хто последние 400 шт. х55 порезал нада павесить.
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04.05.2022 11:25 Ответить
ну тепер рашисти-окупанти і будуть завдавати ракетних ударів із Каспійського регіону

абсолютно нічим не ризикують

підставляти свої літаки і вертольоти не потрібно

і можна безкарно з Каспія- як в тирі - розстрілювати нещасну Україну.
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04.05.2022 00:40 Ответить
Можна розстрілювати військові обєкти в ********** на ту відстань на яку досягає наша зброя.
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04.05.2022 01:07 Ответить
Скажена божевільня лютує перед смертю.
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04.05.2022 00:46 Ответить
Потрібно мати ракети щоб розхерачити аеродром на Каспії. Інакше кацапи не відчепляться.
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04.05.2022 01:05 Ответить
точно.З 16 наявних ту-160--8 отримано з України.
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04.05.2022 02:51 Ответить
Ано в марксе с энгельсом.
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04.05.2022 11:26 Ответить
Где ответный удар по рашистской территории и инфраструктуре?
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04.05.2022 01:11 Ответить
...тобто, потрібно просити в Америці крилаті ракети щоб прикрити цю лавочку на каспії - іншого виходу просто немає.
Відповідно до ленд лізу, вони повинні дати ці крилатки, щоб заспокоїти скоторилих підарасів.
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04.05.2022 01:15 Ответить
хотя-бы повредить самолеты что бы не подлежали восстановлению
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04.05.2022 01:40 Ответить
Немає там підземних ангарів.Мій чоловік служив в колишній 37 арміі АДД і не раз бував в тому задраному Енгельсі.Йому недавно старі адекватні співслужбовці кинули свіже відео обльоту тої бази з дрона-нема там ангарів для стратегів.
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04.05.2022 02:13 Ответить
Так отож.Якщо б були ангари,то вони б в ангарах стояли,а не на стоянках під голим небом.В свинособак ТУ-160 всього 16 штук.!11 Ви нарахували,решта в селищі Українка на Далекому Сході,під Владивостоком.
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04.05.2022 02:38 Ответить
скоты разбушивались запарился качать и пошевать кринжуху..сиди называется и жди торпед под запором уже шото..арестович чеши дупу давай..откидуй их на юг..опрокидуй..(
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04.05.2022 01:18 Ответить
треба позичити в сша чи британії f22 чи f35 щоб злітали да збили пару тих ту95/160
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04.05.2022 02:48 Ответить
Я как раз у каспи живу, че вытворять твари
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04.05.2022 08:55 Ответить
Пора ****** по энгельсу с марксом и бирезавке, сразу весь ленд-лиз будет пагашен.
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04.05.2022 11:22 Ответить
 
 