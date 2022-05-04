Около 20 ракет выпустили оккупанты по Украине вечером 3 мая, большинство - из Каспийского моря, - Воздушные Силы
Российские оккупанты вечером 3 мая выпустили около 20 ракет.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины! Стратегические бомбардировщики россии Ту-95 или Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона.
Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито не менее 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.
"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство. Авиация Воздушных Сил в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск и живой силе", - добавили в Воздушных Силах.
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Обучение расчетов надо было начинать еще в декабре, когда еще нам "не надо было в НАТО".
І взагалі, таке враєення, що РЛС дальнього виявлення в нас взагалі намає.
абсолютно нічим не ризикують
підставляти свої літаки і вертольоти не потрібно
і можна безкарно з Каспія- як в тирі - розстрілювати нещасну Україну.
Відповідно до ленд лізу, вони повинні дати ці крилатки, щоб заспокоїти скоторилих підарасів.