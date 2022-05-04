Около 20 ракет выпустили оккупанты по Украине вечером 3 мая, большинство - из Каспийского моря, - Воздушные Силы

Российские оккупанты вечером 3 мая выпустили около 20 ракет.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины! Стратегические бомбардировщики россии Ту-95 или Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона.

Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито не менее 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.

"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство. Авиация Воздушных Сил в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск и живой силе", - добавили в Воздушных Силах.

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