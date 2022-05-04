Враг повторно ударил двумя ракетами по Одесской области, - ОК "Південь"

Российские войска нанесли повторный ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Повторно атакуя Одесщину, враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

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