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Новости Война
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Враг повторно ударил двумя ракетами по Одесской области, - ОК "Південь"

ракета

Российские войска нанесли повторный ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Повторно атакуя Одесщину, враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Читайте: Оккупанты обстреляли Арциз на Одесщине, - мэр

обстрел (27685) Одесская область (3626)


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Топ комментарии
+20
Вспоминается, как рашисты на словах любили Одессу и одесситов. Вот одесситы, смотрите за что реально рашисты вас принимают.
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04.05.2022 01:05
+19
Коли затихне гімн росії,
І ураган зруйнує Кремль,
Коли помре і стане синім
Отой двоглавий їх орел,
Коли згорять усі "матрьошкі"
І здме їх попіл в Казахстан,
Я посумую, але трошки,
Що свідком того я не став.
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04.05.2022 00:42
+9
суки.
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04.05.2022 00:41
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суки.
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04.05.2022 00:41 Ответить
Коли затихне гімн росії,
І ураган зруйнує Кремль,
Коли помре і стане синім
Отой двоглавий їх орел,
Коли згорять усі "матрьошкі"
І здме їх попіл в Казахстан,
Я посумую, але трошки,
Що свідком того я не став.
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04.05.2022 00:42 Ответить
Це вже скільки 22 штуки за добу ?
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04.05.2022 00:42 Ответить
сьогодни бьють падли по всий Украини.
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04.05.2022 00:44 Ответить
Та так - щось сьогодні вони розійшлись.

Тиснуть психологічно, мабудь, перед 9 травня. Та й рушать інфраструктуру задля перешкоджання переміщення військ, і постачання палива.
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04.05.2022 01:05 Ответить
Да, кацапы так и делают, именно залпами до последней ракеты, а не распределяют по более правильным целям. Именно запугать и надавить, типа здесь кусок пирога, а здесь очень много ракет. Но это все, что есть у Путина. С другой стороны, столько людей в России сидят, а самолеты поджечь можно с одного маленького дрона или на автомобиле с прорывом. Давно надо сделать упор на диверсии, давно пора наладить пути снабжения взрывчаткой и ракетами через границу и именно эти люди ударят по скоплению самолетов. Там вообще защита никакая, конечно есть забор и патрули, но это ерунда.
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04.05.2022 01:37 Ответить
и никаких "подземных ангаров" .но,правда,достать все равно нечем
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04.05.2022 09:50 Ответить
что мне нравится в ландшафтом дизайне-рядом городское кладбище,а возле него-центр продажи комбикормов...
у них что,безотходное производство?
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04.05.2022 09:57 Ответить
"Фантазер , ты меня называла..."
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04.05.2022 04:29 Ответить
Двогодинний сєкас по телефону з Макроном надихнув ***** на нові «подвиги».
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04.05.2022 10:17 Ответить
Смерть кацапам!
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04.05.2022 00:48 Ответить
Кончені Ублани! Більше слів нема...
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04.05.2022 01:03 Ответить
есть

и очень много
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04.05.2022 08:53 Ответить
Вспоминается, как рашисты на словах любили Одессу и одесситов. Вот одесситы, смотрите за что реально рашисты вас принимают.
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04.05.2022 01:05 Ответить
Ті кацапські дебіли й досі розказують, що "Одесса-русский город" і як "понаехавшие бендеровцы палили одесситов в 2014 в доме профсоюзов". І при цьому-зараз гатять по Одесі. Напевно, від бояри їм їх лишня хромосома зовсім звивини мозку замінила. Хоча, хоч і зовсім тупі, але ж напевно розуміють, що навіть у російськомовній Одесі їх вважають орками та ворогами. Тому і ********.
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04.05.2022 02:31 Ответить
Ярош прав, если ПВО не может перехватывать большинство ракет, а скорее всего полностью перехватывать все не сможет ПВО ни одной страны мира, надо наносить всем что летает соизмеримый ущерб оркам на территории Мордора, как показала жизнь, их ПВО ничем ни лучше чем у других, надо рашистам помочь в этом максимально убедиться
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04.05.2022 02:14 Ответить
Тим же, чим і раніше.
Попри обмеженність ресурсів, процес треба інтенсифікувати, враховуючи, що найближчі півтора тижні наші війська на Донбасі важким озброєнням не підсиляться, треба максимально руйнувати інфраструктуру ворога на його території, щоб і він не міг підсилюватися, як це сталося нині на Ізюмському напрямку, як по це нам останніми днями повідомляли ледве чи не в реальному часі.
І якщо Точка-У при пострілі на 100 км дає похибку на 100 м і влучить в якийсь мордорський будинок замість того, щоб потрапити у ціль, після того що нам влаштував Мордор, нас це абсолютно не повинно бентежити.
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04.05.2022 02:38 Ответить
хватит бред писать - нам нужно наносить удары по военным целям которые кошмарят украинцев здесь
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04.05.2022 06:16 Ответить
Самоутверждаешся мальчик, все у тебя несут бред.
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04.05.2022 06:44 Ответить
Товарищ прапорщик, остановите поезд !!!

Есть!

Поезд стой, раз, два !
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04.05.2022 08:55 Ответить
Славик, ты реально болен. Только у тебя не тихая шиза, а бешенство. Убейся нахер об стену, ублюдок или попроси, чтобы тебя пристрелили там, козёл *****
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04.05.2022 11:14 Ответить
 
 