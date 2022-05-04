Враг повторно ударил двумя ракетами по Одесской области, - ОК "Південь"
Российские войска нанесли повторный ракетный удар по Одесской области.
Об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Повторно атакуя Одесщину, враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
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І ураган зруйнує Кремль,
Коли помре і стане синім
Отой двоглавий їх орел,
Коли згорять усі "матрьошкі"
І здме їх попіл в Казахстан,
Я посумую, але трошки,
Що свідком того я не став.
Тиснуть психологічно, мабудь, перед 9 травня. Та й рушать інфраструктуру задля перешкоджання переміщення військ, і постачання палива.
у них что,безотходное производство?
и очень много
Попри обмеженність ресурсів, процес треба інтенсифікувати, враховуючи, що найближчі півтора тижні наші війська на Донбасі важким озброєнням не підсиляться, треба максимально руйнувати інфраструктуру ворога на його території, щоб і він не міг підсилюватися, як це сталося нині на Ізюмському напрямку, як по це нам останніми днями повідомляли ледве чи не в реальному часі.
І якщо Точка-У при пострілі на 100 км дає похибку на 100 м і влучить в якийсь мордорський будинок замість того, щоб потрапити у ціль, після того що нам влаштував Мордор, нас це абсолютно не повинно бентежити.
Есть!
Поезд стой, раз, два !