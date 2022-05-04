Ворог повторно вдарив двома ракетами по Одещині, - ОК "Південь"

Російські війська завдали повторного ракетного удару по Одеській області.

Про це повідомляє Одеська міська рада із посиланням на оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще двома ракетами по об’єктах інфраструктури регіону", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО, - ОК "Південь"