РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8278 посетителей онлайн
Новости Война
2 032 2

Обнародован график эвакуации из Мариуполя в Запорожье

евакуація

Опубликован график и маршрут эвакуационной колонны из Мариуполя 4 мая.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022!

Мариуполь "Порт-Сити" – 8:00
Луначарское кольцо – 10:00
Токмак 15:00
Васильевка – 16:00

Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Также читайте: Нам нужны все люди из Мариуполя – и гражданские, и военные, - Зеленский

Автор: 

Мариуполь (5724) эвакуация (2095) Запорожская область (3172) Донецкая область (9929)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Требо зрозуміти , що Червонний Хрест це саме та організація , на думку якої зпиралося інтелектуальна еліта антинацисткої коаліції , коли вони категорично спростовували будь яки чутки про військові злочини нацистів в концтаборах й на окупованній теріторії .
В 1945 році з"ясувалося , що організація заради годування американських й британських полоненних шоколадом й так само німецьких полоненних в США й Британії вони домовилися з Гімлером , що "не бачать" газові камери й не слухають скарги полоненних , які спочатку наівно вірили , що присутність Червоного Хреста якось пом"яхчить їх долю ... Угу !

Це відомий факт історії й в 1945 - 46 роках була велика криза й існування організації було під великим питанням за порушення уставу засновника й великої души людини , який предписує допомогати не тільки полоненним , але усім хто страджає від військових дій й окупаційних режимів.
показать весь комментарий
04.05.2022 01:51 Ответить
 
 