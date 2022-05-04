Обнародован график эвакуации из Мариуполя в Запорожье
Опубликован график и маршрут эвакуационной колонны из Мариуполя 4 мая.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022!
Мариуполь "Порт-Сити" – 8:00
Луначарское кольцо – 10:00
Токмак 15:00
Васильевка – 16:00
Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 1945 році з"ясувалося , що організація заради годування американських й британських полоненних шоколадом й так само німецьких полоненних в США й Британії вони домовилися з Гімлером , що "не бачать" газові камери й не слухають скарги полоненних , які спочатку наівно вірили , що присутність Червоного Хреста якось пом"яхчить їх долю ... Угу !
Це відомий факт історії й в 1945 - 46 роках була велика криза й існування організації було під великим питанням за порушення уставу засновника й великої души людини , який предписує допомогати не тільки полоненним , але усім хто страджає від військових дій й окупаційних режимів.