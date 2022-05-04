Оприлюднено графік евакуації з Маріуполя до Запоріжжя

Опубліковано графік і маршрут евакуаційної колони з Маріуполя 4 травня.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційна інформація щодо евакуаційних маршрутів до Запоріжжя 4.05.2022!



Маріуполь "Порт-Сіті" - 8:00

Луначарське кільце - 10:00

Токмак 15:00

Василівка - 16:00



Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.

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