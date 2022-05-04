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Новини Війна
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Оприлюднено графік евакуації з Маріуполя до Запоріжжя

евакуація

Опубліковано графік і маршрут евакуаційної колони з Маріуполя 4 травня.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційна інформація щодо евакуаційних маршрутів до Запоріжжя 4.05.2022!

Маріуполь "Порт-Сіті" - 8:00
Луначарське кільце - 10:00
Токмак 15:00
Василівка - 16:00

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібні всі люди з Маріуполя – і цивільні, і військові, - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2335) Запорізька область (3700) Донецька область (8734)


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Требо зрозуміти , що Червонний Хрест це саме та організація , на думку якої зпиралося інтелектуальна еліта антинацисткої коаліції , коли вони категорично спростовували будь яки чутки про військові злочини нацистів в концтаборах й на окупованній теріторії .
В 1945 році з"ясувалося , що організація заради годування американських й британських полоненних шоколадом й так само німецьких полоненних в США й Британії вони домовилися з Гімлером , що "не бачать" газові камери й не слухають скарги полоненних , які спочатку наівно вірили , що присутність Червоного Хреста якось пом"яхчить їх долю ... Угу !

Це відомий факт історії й в 1945 - 46 роках була велика криза й існування організації було під великим питанням за порушення уставу засновника й великої души людини , який предписує допомогати не тільки полоненним , але усім хто страджає від військових дій й окупаційних режимів.
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04.05.2022 01:51 Відповісти
 
 