Оприлюднено графік евакуації з Маріуполя до Запоріжжя
Опубліковано графік і маршрут евакуаційної колони з Маріуполя 4 травня.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційна інформація щодо евакуаційних маршрутів до Запоріжжя 4.05.2022!
Маріуполь "Порт-Сіті" - 8:00
Луначарське кільце - 10:00
Токмак 15:00
Василівка - 16:00
Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.
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В 1945 році з"ясувалося , що організація заради годування американських й британських полоненних шоколадом й так само німецьких полоненних в США й Британії вони домовилися з Гімлером , що "не бачать" газові камери й не слухають скарги полоненних , які спочатку наівно вірили , що присутність Червоного Хреста якось пом"яхчить їх долю ... Угу !
Це відомий факт історії й в 1945 - 46 роках була велика криза й існування організації було під великим питанням за порушення уставу засновника й великої души людини , який предписує допомогати не тільки полоненним , але усім хто страджає від військових дій й окупаційних режимів.