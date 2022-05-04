Танкисту "ДНР", приехавшему расстреливать мариупольцев, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Задержан танкист "ДНР", который стрелял по домам в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, уроженец г. Донецка в течение марта - апреля 2022 как наводчик-оператор танка в составе незаконного вооруженного формирования "9-го отдельного полка морской пехоты воинской части 08819 1 АК НМ ДНР" участвовал в широкомасштабном вторжении государства-агрессора на территорию Украины. Во исполнение преступных приказов военного руководства вражеской армии подозреваемый производил выстрелы из танка по многоэтажным домам Левобережного района г. Мариуполя, разрушая и уничтожая имущество мирного населения.



24 апреля при выполнении боевого задания его задержали военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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