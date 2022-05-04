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Новости Война
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Танкисту "ДНР", приехавшему расстреливать мариупольцев, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Задержан танкист "ДНР", который стрелял по домам в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, уроженец г. Донецка в течение марта - апреля 2022 как наводчик-оператор танка в составе незаконного вооруженного формирования "9-го отдельного полка морской пехоты воинской части 08819 1 АК НМ ДНР" участвовал в широкомасштабном вторжении государства-агрессора на территорию Украины. Во исполнение преступных приказов военного руководства вражеской армии подозреваемый производил выстрелы из танка по многоэтажным домам Левобережного района г. Мариуполя, разрушая и уничтожая имущество мирного населения.

24 апреля при выполнении боевого задания его задержали военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 220 детей, более 407 ранены, - Офис Генпрокурора

Танкисту ДНР, приехавшему расстреливать мариупольцев, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 01

Офис Генпрокурора (2490)


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Топ комментарии
+27
Під суд його всю його родину.Без сроку давності.Щоб тільки тварюки лесь виїхати сразу же були зарештовані.А так до стінки ось і все.Це лайно ще кормити.
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04.05.2022 02:25
+21
я не розумию чому це чмо ще живе.
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04.05.2022 02:53
+19
Що за фігня ,яка підозра . "Он солдат вражеской армии , воюет с оружием в руках и вина его не требует доказательств " ( Жеглов (Высоцкий) Место встречи изменить нельзя ) . Може йому ще й заставу призначити та адвоката безкоштовного .
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04.05.2022 02:40
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Під суд його всю його родину.Без сроку давності.Щоб тільки тварюки лесь виїхати сразу же були зарештовані.А так до стінки ось і все.Це лайно ще кормити.
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04.05.2022 02:25 Ответить
я не розумию чому це чмо ще живе.
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04.05.2022 02:53 Ответить
в кожного вдома є електродрель............. через пару нових дирок зайде свобода в цю пусту голову
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04.05.2022 05:28 Ответить
Кормят на рашке, в Украiнi годують!
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04.05.2022 08:42 Ответить
15 лет на нары уроду!
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04.05.2022 02:27 Ответить
На 15 частей разрезать урода, а не 15 лет.
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04.05.2022 03:47 Ответить
Прив'язати до танкової гармати і знищити.
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04.05.2022 08:28 Ответить
Пожиттево!
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04.05.2022 08:44 Ответить
Морду ПОКАЖІТЬ!!!!!!!!!!!!!
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04.05.2022 02:27 Ответить
то попав до полону Азова,і тепер це створіння ще треба годувати,відбираючи їжу від рота бійців і цивільних наших?
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04.05.2022 02:32 Ответить
Що за фігня ,яка підозра . "Он солдат вражеской армии , воюет с оружием в руках и вина его не требует доказательств " ( Жеглов (Высоцкий) Место встречи изменить нельзя ) . Може йому ще й заставу призначити та адвоката безкоштовного .
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04.05.2022 02:40 Ответить
Он не солдат вражеской армии. Войны никто не объявлял. Тем более, что он из ДНР. Измена Родине плюс терроризм. Пожизненное в Жёлтых водах. Но перед этим повредить ему конечности, чтобы приятней было трудиться
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04.05.2022 06:21 Ответить
Можно и так. Но какая пидозра, смешно? Он террорист, просто расстрел коленей, яичек без оказания медпомощи, а потом головы.
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04.05.2022 08:13 Ответить


"Но какая пидозра, смешно"
Вивчайте мат. частину.
Така процедура, якщо у 2-х словах: затримання - підозра - слідство - суд - вирок - відбування покарання.
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04.05.2022 09:10 Ответить
а як вин потрапив у полон? просто втик з танку? чому не пристрелили собаку на мисци?
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04.05.2022 03:12 Ответить
ну если пойдет на общак то жить ему три дня.
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04.05.2022 03:18 Ответить
А коли його відпустять, щоб українці не впізнали
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04.05.2022 05:46 Ответить
"9-го окремого полку морської!!! піхоти ДНР на танку!!
мабудь цей підрозділ входить до складу космічних військ..

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04.05.2022 04:28 Ответить
Та яка **** підозра ! Ви зовсім ****** ! У нас війна ! Ця падла вбила людей ! На її руках кров може сотні українців, а може й більше !Чому вона досі жива ? Сидить в теплі, жре, п'є! Що ви робите ? Може ще штраф випишите та додому відправите ?
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04.05.2022 05:45 Ответить
не надо сейчас брать пленных... каждый первый кацап должен быть уничтожен... КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ...
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04.05.2022 06:26 Ответить
Браво офісу генпрокурора-от тепер з тисячами "підозр" ви забезпечені "роботою" на сто років...правда, хрен ви і будете її робити... будуть важніші справи-щемити тероборонців, воїнів, волонтерів... зуб даю...
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04.05.2022 06:40 Ответить
Тварина, по своїх же гатив, по співвітчизниках! Треба було по-свійськи йому руки з пальцями переламати, щоб і ложку тримати в руці не могло, падло таке!
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04.05.2022 07:08 Ответить
Це не співвітчизник, це нелюдь.
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04.05.2022 08:30 Ответить
А чого пику йому ховаєте ? Гуманісти ху#ві
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04.05.2022 08:36 Ответить
За законами військового часу, для громадянину України -смертна кара.
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04.05.2022 09:08 Ответить
Це громадянин України, йому повинна світити державна зрада. А так як московія не оголошувала війну Україні, її військові - терористи.
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04.05.2022 09:09 Ответить
Все одно відпустять.Всупереч всіх міжнародних законів о військових злочинах,відпустять.
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04.05.2022 10:17 Ответить
Опять напоминаю, не молчать! Почему не введены военно-полевые суды???
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20.06.2022 19:21 Ответить
 
 