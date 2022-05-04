Украинский народ избавляет мир от риска начала Третьей мировой войны, - Байден

Президент США Джо Байден выразился о войне в Украине как об одном из важнейших моментов в современной истории, который встречается "1 раз в 6-8 поколений".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".

"Сейчас мы переживаем переломный момент истории... В мире идет битва между автократией и демократией. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил это, сказав: в XXI веке демократию невозможно поддерживать, потому что все слишком быстро меняется. Но это совсем не так", - сказал президент США.

По мнению Байдена, украинский народ защищает себя сам, лишая мир риска того, что американские солдаты начнут биться с российскими солдатами и начнется третья мировая война.

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