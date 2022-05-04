Український народ позбавляє світ ризику початку Третьої світової війни, - Байден

Президент США Джо Байден висловився про війну в Україні як про один з найважливіших моментів у сучасній історії, який трапляється "1 раз на 6-8 поколінь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".

"Зараз ми переживаємо переломний момент історії... У світі триває битва між автократією та демократією. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловив це, сказавши: у XXI столітті демократію неможливо підтримувати, тому що все занадто швидко змінюється. Але це зовсім не так" - сказав президент США.

На думку Байдена, український народ захищає себе сам, позбавляючи світ ризику того, "що американські солдати почнуть боротися з російськими солдатами і почнеться третя світова війна".

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