Український народ позбавляє світ ризику початку Третьої світової війни, - Байден
Президент США Джо Байден висловився про війну в Україні як про один з найважливіших моментів у сучасній історії, який трапляється "1 раз на 6-8 поколінь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".
"Зараз ми переживаємо переломний момент історії... У світі триває битва між автократією та демократією. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловив це, сказавши: у XXI столітті демократію неможливо підтримувати, тому що все занадто швидко змінюється. Але це зовсім не так" - сказав президент США.
На думку Байдена, український народ захищає себе сам, позбавляючи світ ризику того, "що американські солдати почнуть боротися з російськими солдатами і почнеться третя світова війна".
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https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1521575558727016452 1 ч
Усі бояться початку ІІІ світової.
Я ж нагадаю, як почалася друга: у 1939 Рейх почав військову операцію в Польщі.
Ніхто тоді і не підозрював, що вогонь охопить весь світ.
Так і зараз: ІІІ світова вже почалася, просто всі бояться це визнати!
І війна в Україні - лише перша її битва
Обдристав усю гілку, падонаг.
Он раб, он трус, он звиздорас
А в это время Байден Джо
Даёт козакам джавелин👍
Проблемы на ровном месте: как Украина рискует потерять союзников
2022-05-03 14:41:00 https://korrespondent.az/news/problemy-na-rovnom-meste-kak-ukraina-riskuet-poteryaty-soyuznikov/44822
То,что Украина является жертвой агрессии со стороны России-неоспоримый факт. То,что Россию нужно изолировать от цивилизованного мира за все совершенные ею преступления -тоже факт. То,что каждая страна, в меру сил и возможностей, должна помогать Украине бороться с российской агрессией -еще одна очевидная вещь. Но руководство Украины.ее послы и политики должны способствовать этому, а не отталкивать от себя неуместными заявлениями. За последнее время сказано было слишком много лишнего,ошибочного.неуместного. причем даже в адрес союзников. Частота таких заявлений показывает симптоматичность этой проблемы. Которую нужно решать,сменив тональность заявлений. В противном случае Украина рискует испортить отношения со слишком большим числом дружественных государств. Приведу конкретные примеры.
"(Президент Азербайджана Ильхам) Алиев поддерживает Украину. С точки зрения вооружения Азербайджану сложно оказывать помощь Украине. Это правда и это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста на недавней пресс-конференции для представителей зарубежных СМИ. Пока все правильно. Но дальше прозвучало то, что вызвало удивление в нашей стране. По словам Зеленского, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого. "Это одна из немногих стран, по которой мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгораться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно", - пояснил президент Украины.
Вот насчет "долго понимать не сможем" и возникло удивление. Потому, что Азербайджан направил сотни тонн гуманитарной помощи в Украину. Потому, что SOCAR бесплатно обеспечивает украинскую армию и машины "Скорой помощи" топливом. Потому, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и официальный Баку, устами МИД нашей страны, всегда открыто заявлял о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Вынужден напомнить, что Украина никогда и ничем безвозмездно не помогала Азербайджану. Никакой гуманитарной помощи нашей стране за все время, что шла 44-дневная война, из Украины не было. Ничем иным, кроме словесной поддержки , официальный Киев нам не помог. Да, масштаб войны был иным. Но, так произошло только потому, что Азербайджан лучше к ней подготовился. Экономически, политически, с военной точки зрения. При этом, бомбежки Гянджи, Барды и иных мирных городов со стороны Армении были. И в их результате погибли сотни мирных граждан, включая детей. И по Баку был нанесен удар, но наша система ПВО его перехватила. Как перехватила она и удар по трубопроводу БТД. Все это перечисляется для того, чтобы стала понятна цена нашей победы. Она была велика. При этом, достигнута она была не благодаря, а вопреки позиции стран Запада, которые сейчас оказывают массированную военную помощь Украине.
Нам никто его, оружие из стран Запада, не давал. Азербайджан все закупал заранее, за свои деньги. В то время, как та же Франция , устами президента Макрона делала однозначно лживые , неуместные заявления против нашей страны. Дошло до обвинений в том, что на стороне Азербайджана якобы воюют боевики из стран Ближнего Востока. Плюс, все помнят про-армянскую позицию французского Сената, а также Европарламента и армянского лобби в США. Азербайджан обвиняли в том, что наша страна восстанавливает свою территориальную целостность! Но мы ее восстановили, вопреки такому давлению.И вопреки тому, что за все годы оккупации наших земель никто не ввел никаких санкций против Армении. В том числе и Украина. Полки украинских магазинов всегда и по сей день завалены армянским коньяком. Там был и есть не только коньяк, но суть дела же в торговле со страной-оккупантом! Деньги от продажи всего армянского в Украине шли в бюджет РА, что позволяло им закупать оружие.И ни разу официальный Баку не позволил себе упреки в адрес официального Киева. Никаких тебе "мы ждем большего и долго понимать не сможем" не было.
А что делает президент Зеленский? Он позволяет себе неуместный тон. И не только в отношении Азербайджана. В интервью греческому телеканалу ERT он высказал мнение, что Турция демонстрирует двойные стандарты, принимая туристов из России. «С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения. Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это несправедливо», - сказал он.
И это был чудовищный дипломатический и политический прокол! Потому, что Турция открыто, устами президента Эрдогана, поддерживала территориальную целостность Украины даже тогда, когда многие европейские страны предпочитали занимать выжидательную позицию. Турция снабдила Украину "Байрактарами", которые с первых дней войны и по сей день уничтожает российские танки, катера и многое другое. Передала до того, как Запад начал массированное обеспечение Украины оружием. Передала, вопреки громким протестам со стороны России.
А еще, Реджеп ***** Эрдоган наложил запрет на проход военных кораблей России в Черное море.Плюс, именно на автобусах из Турции выбирались десятки а может и сотни тысяч украинцев. Стамбул стал местом, откуда они уезжали в разные страны или оставались в Турции.Турция отправила Украине огромные грузы с гуманитарной помощью. И Турция никогда не требовала от Украины как-то ограничить торговлю со странами, с которыми она конфликтует. При этом, вынужден подчеркнуть, Украина сама до сих пор не ввела визовые режим с Россией. Российско -украинский товарооборот по сей день измеряется миллиардами долларов в год. Даже после аннексии Крыма Украина не разорвала все экономические отношения с РФ. И куча российских банков, принадлежащих россиянам объектов, продолжали функционировать.
Естественно, что в Турции возмутились неуместными обвинениями в свой адрес. Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, порекомендовал ему быть более уважительным, когда он говорит о Турции. Это был настоящий урок дипломатии и хороших политических манер. В итоге, замечу, посол Украины в Турции Василь Боднар вынужден был оправдываться. Он постарался списать все на "вырванные из контекста слова президента Украины", поблагодарив Турцию за всестороннюю поддержку.
Но тут , как в известном анекдоте-: ложечки нашлись, а осадок остался. Тем более, что мы слышим все новые и новые заявления, пользы от которых Украина не извлечет. И вот уже посол Украины Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину. «Разыгрывать обиженную колбасу - не очень по-государственному», - цитирует дипломата немецкая газета Spiegel.Кто это и кому это говорит?! Посол страны, которая уже потеряла Крым, уже не контролирует Донбасс, уже теряет территории. Посол страны, которая находится в кошмарной экономической ситуации и нуждается в помощи, в сочувствии , в союзниках! Хамский тон Мельник позволяет себе в совершенно ужасных для Украины условиях и обращаясь к экономически самому сильному государству Европы!
Шольца выбирал народ Германии. И оскорбления в его адрес могут быть рассмотрены , как оскорбления в их , миллионов людей, адрес. Выиграет ли от этого Украина? Нет. Наоборот, увеличится число тех, кто будет настаивать на нейтралитете ФРГ в российско-украинской войне. Да и во всех других государствах Европы задумаются. Неужели этого добивается посол Мельник, которого считают любимцем главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака?! Конечно же нет. Но мы имеем то, что имеем. То есть, цепь совершенно неуместных, не приносящих пользу Украине заявлений со стороны ее официальных лиц. Это большая проблема, которую руководству Украины нужно решать, пока она не настроила против себя своих союзников.
Акпер Гасанов
https://www.hasepost.de/strack-zimmermann-fordert-entschuldigung-von-melnyk-305750/ https://www.hasepost.de/strack-zimmermann-fordert-entschuldigung-von-melnyk-305750/
Мене цікавлять професійні якості менеджерів, які управляють інститутами держави. Найбільш ефективна команда була в 2014-2019 роках. Відповідно Я як був за ту команду вболівати так і буду за них, поки професійніших нікого немає за них. Якщо з'являться краще, то буду їх підтримувати. Без фанатизму. Мене цікавлять люди, в першу чергу, професійні якості яких дозволили створити армію, відновлювати оборонно- промисловий комплекс і реформувати нашу банківську систему так, щоб вона витримала всі проблеми створені для неї за останні 2.5 роки. І в команді Порошенко були люди, які ворували, то в сім'ї не без виродка. Але ті, що можуть заробити країні гроші і вкрасти з прибутків, завжди краще тих, хто краде зі збитків.
2. Я теж далеко не молодий, але надіюсь - доживу.
3. В тому, що Україна опинилась в епіцентрі 3-ї світової винен лише мордор. Ми були століттями для них ворогом №1.
4. В тому, що тепер гинуть тільки українці, вибачте, винні самі українці, які послідовно і наполегливо 30 років (за виключенням 2014-2019 - а це дуже малий період для прогресу) вибирають антиукраїнську владу. При цьому керуючись виключно меркантильними інтересами (від кг гречки до високих посад і "тепленьких" місць на всіх рівнях), а не інтересами держави. Якби ми дослухались до закликів справжніх патріотів (починаючи від Вячеслава Чорновола), то ми б вже давно були членом НАТО. (Згадайте - в 90х заклик "Слава Україні - Героям Слава" сприймався більшістю як антинародний і крімінальний.... а тепер?).
Тепер, скільки буде тривати така війна, як сьогодні.
Це, знову ж таки залежить від усіх нас.
1. Вже ні для кого не секрет, що (де-факто людина №2 в Україні) Андрій Єрмак є агентом кремля, на якого покладено завдання будь-яким способом розвалити світову коаліцію проти росії. Про це відкрито говорять світові ЗМІ (офіційні особи говорять поки що в кулуарах).
Розом з ним - від 150 до 200 осіб, які він (особисто, або опосередковано через свою команду) за останні роки розставив на всіх ключових постах у владі (починаючи від силовиків, економічного і юридичного блоку і закінчуючи медіа і різними речниками і "голосами").
2. Тривалість цієї війни залежить і від того, як довго українці будуть терпіти всю цю наволоч, озвучену вище в п.1.
3. Надіюсь, що за допомогою США і союзників нам вдасться це зробити найближчим часом. Світова спільнота вже по повній втягнулась в цю гібридну світову війну і повернути назад вони вже не можуть. Таку безпрецендентну допомогу матеріальними і грошовими ресурсами не надавали нікому з 1945 року. Тобто - війна до перемоги вже почалась. Вони (з урахуванням санкцій) вже втрачають сотні мільярдів.
4. Але тут виникає проблема - Президент України Володимир Зеленський - який наразі перебуває під абсолютним впливом Єрмака. Світова спільнота, перед усім, США і союзники (і не тільки влада, але й пересічні платники податків в країнах), поставлять питання, яке невідступно буде наростати:
- ефективність наданої допомоги (як цивільної так і військової), послідовність політичних кроків української влади. Якщо це буде в такому руслі, як сьогодні (можливо за виключенням озброєння, ефективність використання якого поки що не ставиться під сумнів - "поки що"), тоді
в цьому ключі світова спільнота поставить Зеленському ультиматум - або наша допомога і війна до перемоги, або Єрмак і Ко.
Дуже хочеться вірити, що тоді Президент України зробить правильний вибір.
Тому, що в противному випадку вибирати прийдеться українцям - або Зеленський - або Україна.
Не хочу навіть про це думати.
З вчорашнього дні на всіх гілках новин Цензора просто навала ботів.
Очевидно, Єрмак вже відчуває смажене і випустив по максимуму гавкучих.
От на на цій гілці - заценіть, як відробляють грошенята:
Звучить по мудацьки.
Якщо штати вступлять у відкритий конфлікт з парашниками, то він буде ядерним.
Думаєте хоч одне місто українське вціліє при таких розкладах ?
Парламент Естонії розгляне пропозицію уряду про відкликання підпису під договорами про сухопутні та морські кордони з рф від 18 лютого 2014 року. Після окупації країн Балтії Радянським Союзом у Естонії вилучили повіт Петсерімаа (******** Печорський район Псковської області), а також передмістя Нарви, найближчий прикордонний населений пункт Івангород. Після розпаду СРСР Естонія вимагала повернення своєї території у межах, визначених Тартуським мирним договором 1920 року, проте безрезультатно. Джерело: https://biz.censor.net/r3320317