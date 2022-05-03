Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити $33 млрд допомоги Україні

Президент США Джо Байден закликав Конгрес швидко схвалити $33 млрд допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня я відправив Конгресу… додатковий бюджет – гарний спосіб сказати, що нам треба більше грошей – щоб переконатися, що Сполучені Штати можуть продовжувати відправляти зброю прямо на передову свободи в Україні, та продовжувати надавати економічну та гуманітарну підтримку та допомогу українському народу. Я закликаю Конгрес ухвалити це фінансування швидко, щоб допомогти Україні продовжувати досягати успіху у боротьбі з російською агресією, як вони зробили, коли виграли битву за Київ", - наголосив американський лідер.

Президент також наголосив на необхідності забезпечити, щоб США та їхні союзники могли поповнити свої запаси зброї на заміну тієї, яку відправили Україні.

Байден наголосив, що "ця боротьба не буде дешевою".

"Але піддатися агресії буде ще витратніше. Ми або підтримаємо український народ, у той час як вони захищають свою країну, або ми стоятимемо осторонь у той час як Росія продовжує свої звірства та агресію", - зазначив він.

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