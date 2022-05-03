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Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити $33 млрд допомоги Україні

байден

Президент США Джо Байден закликав Конгрес швидко схвалити $33 млрд допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня я відправив Конгресу… додатковий бюджет – гарний спосіб сказати, що нам треба більше грошей – щоб переконатися, що Сполучені Штати можуть продовжувати відправляти зброю прямо на передову свободи в Україні, та продовжувати надавати економічну та гуманітарну підтримку та допомогу українському народу. Я закликаю Конгрес ухвалити це фінансування швидко, щоб допомогти Україні продовжувати досягати успіху у боротьбі з російською агресією, як вони зробили, коли виграли битву за Київ", - наголосив американський лідер.

Президент також наголосив на необхідності забезпечити, щоб США та їхні союзники могли поповнити свої запаси зброї на заміну тієї, яку відправили Україні.

Байден наголосив, що "ця боротьба не буде дешевою".

"Але піддатися агресії буде ще витратніше. Ми або підтримаємо український народ, у той час як вони захищають свою країну, або ми стоятимемо осторонь у той час як Росія продовжує свої звірства та агресію", - зазначив він.

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Автор: 

Байден Джо (2892) США (23303)


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Топ коментарі
+7
Ну а поки конгрес думає, можна було б і ленд-ліз підписати, пане президент
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03.05.2022 23:36
+7
Недавно прочитал фразу одного Украинского спортсмена, к сожалению не помню фамилии.
Смысл такой - снятая с хранения у кацапов военная техника полученная по ленд лизу 1942 года, столкнется с техникой полученной Украиной по ленд лизу 2022.
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03.05.2022 23:58
+4
а он ленд лиз подписал, или будем ждать 2 мес?
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03.05.2022 23:36
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Ну а поки конгрес думає, можна було б і ленд-ліз підписати, пане президент
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03.05.2022 23:36 Відповісти
мнения ученых совпали до минуты
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03.05.2022 23:38 Відповісти
Я думаю це буде подарунок путіну на 9 травня
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03.05.2022 23:42 Відповісти
із Києва ще чорнило і ручку не передали у США ,для підпису .
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04.05.2022 00:00 Відповісти
Підпише коли буде фінансове забезпечення. Це Вам не боНевтік яке спочатку обіцяє і підписує потім думає як би взяти гроші з армії на свої прожекти.
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04.05.2022 06:24 Відповісти
а он ленд лиз подписал, или будем ждать 2 мес?
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03.05.2022 23:36 Відповісти
Lend lease фактически уже работает. Подпись президента - это формальная процедура, которую он может приурочить в наиболее выгодный для себя момент!
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04.05.2022 00:09 Відповісти
да рожайте уже.
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03.05.2022 23:37 Відповісти
Насипай!
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03.05.2022 23:46 Відповісти
Недавно прочитал фразу одного Украинского спортсмена, к сожалению не помню фамилии.
Смысл такой - снятая с хранения у кацапов военная техника полученная по ленд лизу 1942 года, столкнется с техникой полученной Украиной по ленд лизу 2022.
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03.05.2022 23:58 Відповісти
Проблем не будет
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04.05.2022 03:05 Відповісти
Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити...

А тим часом РФ планомірно знищує транспортну та іншу інфрастуктуру України...

З кожним днем допомога/озброєння яка може бути надана Україні має ВСЕ МЕНШЕ ШАНСІВ бути доставлена на фронт.

Однак Байден, напевно, за це вже не відповідає...?
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04.05.2022 07:32 Відповісти
На эти деньги срочно купить противоракетный комплекс Патриот! И закрыть небо. !
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04.05.2022 15:44 Відповісти
 
 