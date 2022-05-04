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Новости
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Немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем

літак

В небе над Балтийским морем двумя немецкими истребителями Eurofighter был перехвачен российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представительства сил Германии в НАТО в Twitter.

"Российский Ил-20 Кут-А (самолет-разведчик) был перехвачен нашей службой быстрого реагирования (QRA) над Балтийским морем в выходные дни, при этом два истребителя Eurofighter поднялись в воздух из Лааге", - говорится в публикации.

Также отмечается, что служба ежедневно работает для защиты воздушного пространства над Германией и НАТО.

Инцидент в небе над Балтийским морем произошел 30 апреля. Российский Ил-20 пересек международное воздушное пространство и направлялся к острову Рюген (Германия). Поднятые по тревоге истребители Eurofighter заставили непрошенного "гостя" сменить курс, сопроводив самолет-разведчик за пределы воздушных границ ФРГ.

Читайте: Утром самолеты армии РФ совершили уже 30 боевых вылетов, на границе с Украиной постоянно в воздухе находятся 11 самолетов, - Вениславский

Германия (7043) россия (96057) самолет (3620)


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Топ комментарии
+19
То не винищувачі, то ескортниці, винищувачі винищують, а ті супроводжують.
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04.05.2022 07:46
+18
Любые яйца больше, чем у Шольца
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04.05.2022 07:20
+17
А потрібно з турок приклад брати! Перелетів через кордон: БУМ і немає літака.
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04.05.2022 07:44
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Правила форума Совет форумчан
так він же шольцу евро віз.. навіщо перехоплювали??
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04.05.2022 07:05 Ответить
А чого раптом перехопили? Це ж друзі і партнери летіли. Ви ще в їхньому Газпромбанку рахунок збираєтесь відкрити щоб за газ платити. Ну не можуть же ш друзі і партнери вам зла бажати. Летів літачок, най би собі летів.
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04.05.2022 07:09 Ответить
а вы своих друзей и партнеров тоже без спроса пускаете к себе домой в квартиру? может и в кровать?
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04.05.2022 08:52 Ответить
а почему бы и нет если друг реально настоящий и близкий, как например США ?
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04.05.2022 09:38 Ответить
у Эрдогана яйца больше чем у Шольца....
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04.05.2022 07:13 Ответить
Любые яйца больше, чем у Шольца
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04.05.2022 07:20 Ответить
У моего хомяка и то больше, чем у Шольца.
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04.05.2022 07:39 Ответить
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04.05.2022 08:02 Ответить
Слухати і танцювати всім!
https://youtu.be/smTZXjPHJlc https://youtu.be/smTZXjPHJlc

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04.05.2022 07:28 Ответить
А потрібно з турок приклад брати! Перелетів через кордон: БУМ і немає літака.
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04.05.2022 07:44 Ответить
немає москаля
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04.05.2022 08:22 Ответить
да да бери пример с турков - они же такие "враги путина" - самолеты кацапские пускают, туристов тоже, деньги с карточек Мiр дают снимать - куда там немцам с их помощью нашим беженцам и санцкиями от которых ращка скоро взвоет
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04.05.2022 08:55 Ответить
То не винищувачі, то ескортниці, винищувачі винищують, а ті супроводжують.
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04.05.2022 07:46 Ответить
Самолет розввідник який ледь піднВся у повітря і не розвалюється бо пташки засрали
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04.05.2022 08:04 Ответить
Перехопили це коли він палаючими частинами впав у море. А це зветься ескорт.
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04.05.2022 08:22 Ответить
А якби в'ї#@ти по ньому що було би 🤔
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04.05.2022 08:25 Ответить
Нічого нічого - дуже велика надія, що карлик довимахується....
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04.05.2022 08:31 Ответить
Вже давно НАТО розвiдуе за допомогою сателiтiв, а руZZфашисти по старинцi, лiтаками. Бл.... дебiли!!
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04.05.2022 08:50 Ответить
Який розвідник? Цій машині 70 років. Проще - транспортний засіб.
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04.05.2022 09:00 Ответить
Дятлы, имели полное право сбивать, сцыкуны.
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04.05.2022 09:34 Ответить
Чому не знищили
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04.05.2022 09:40 Ответить
оце так захищатися будуть, а в нато заявляли що кожен дюйм країн,
віддадуть оркам унітази і стіралки і за ручку проводять до кордону
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04.05.2022 09:54 Ответить
Іл -20 (роки виробництва 1968 - 1976)! 👀 Вони би ще "Илья Муромец" запустили! 😆🤣
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04.05.2022 10:12 Ответить
радость то какая
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04.05.2022 11:29 Ответить
почему не сбили?!
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04.05.2022 15:06 Ответить
 
 