Немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем

В небе над Балтийским морем двумя немецкими истребителями Eurofighter был перехвачен российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представительства сил Германии в НАТО в Twitter.

"Российский Ил-20 Кут-А (самолет-разведчик) был перехвачен нашей службой быстрого реагирования (QRA) над Балтийским морем в выходные дни, при этом два истребителя Eurofighter поднялись в воздух из Лааге", - говорится в публикации.

Также отмечается, что служба ежедневно работает для защиты воздушного пространства над Германией и НАТО.

Инцидент в небе над Балтийским морем произошел 30 апреля. Российский Ил-20 пересек международное воздушное пространство и направлялся к острову Рюген (Германия). Поднятые по тревоге истребители Eurofighter заставили непрошенного "гостя" сменить курс, сопроводив самолет-разведчик за пределы воздушных границ ФРГ.

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