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Новини
18 002 26

Німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

літак

У небі над Балтійським морем двома німецькими винищувачами Eurofighter був перехоплений російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представництва сил Німеччини в НАТО у Twitter.

"Російський Іл-20 Кут-А (літак-розвідник) був перехоплений нашою службою швидкого реагування (QRA) над Балтійським морем у вихідні дні, при цьому два винищувачі Eurofighter піднялися в повітря з Лааге", - йдеться в публікації.

Також зазначається, що служба щодня працює для "захисту повітряного простору над Німеччиною і НАТО".

Інцидент у небі над Балтійським морем стався 30 квітня. Російський Іл-20 перетнув міжнародний повітряний простір, і прямував до острова Рюген (Німеччина). Підняті по тривозі винищувачі Eurofighter примусили непрошеного "гостя" змінити курс, супроводивши літак-розвідник за межі повітряних кордонів ФРН.

Також читайте: Зранку літаки армії РФ здійснили вже 30 бойових вильотів, на кордоні з Україною постійно в повітрі знаходяться 11 літаків, - Веніславський

Автор: 

Німеччина (7449) росія (65883) літак (2936)


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Топ коментарі
+19
То не винищувачі, то ескортниці, винищувачі винищують, а ті супроводжують.
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04.05.2022 07:46
+18
Любые яйца больше, чем у Шольца
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04.05.2022 07:20
+17
А потрібно з турок приклад брати! Перелетів через кордон: БУМ і немає літака.
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04.05.2022 07:44
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так він же шольцу евро віз.. навіщо перехоплювали??
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04.05.2022 07:05 Відповісти
А чого раптом перехопили? Це ж друзі і партнери летіли. Ви ще в їхньому Газпромбанку рахунок збираєтесь відкрити щоб за газ платити. Ну не можуть же ш друзі і партнери вам зла бажати. Летів літачок, най би собі летів.
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04.05.2022 07:09 Відповісти
а вы своих друзей и партнеров тоже без спроса пускаете к себе домой в квартиру? может и в кровать?
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04.05.2022 08:52 Відповісти
а почему бы и нет если друг реально настоящий и близкий, как например США ?
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04.05.2022 09:38 Відповісти
у Эрдогана яйца больше чем у Шольца....
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04.05.2022 07:13 Відповісти
Любые яйца больше, чем у Шольца
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04.05.2022 07:20 Відповісти
У моего хомяка и то больше, чем у Шольца.
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04.05.2022 07:39 Відповісти
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04.05.2022 08:02 Відповісти
Слухати і танцювати всім!
https://youtu.be/smTZXjPHJlc https://youtu.be/smTZXjPHJlc

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04.05.2022 07:28 Відповісти
А потрібно з турок приклад брати! Перелетів через кордон: БУМ і немає літака.
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04.05.2022 07:44 Відповісти
немає москаля
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04.05.2022 08:22 Відповісти
да да бери пример с турков - они же такие "враги путина" - самолеты кацапские пускают, туристов тоже, деньги с карточек Мiр дают снимать - куда там немцам с их помощью нашим беженцам и санцкиями от которых ращка скоро взвоет
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04.05.2022 08:55 Відповісти
То не винищувачі, то ескортниці, винищувачі винищують, а ті супроводжують.
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04.05.2022 07:46 Відповісти
Самолет розввідник який ледь піднВся у повітря і не розвалюється бо пташки засрали
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04.05.2022 08:04 Відповісти
Перехопили це коли він палаючими частинами впав у море. А це зветься ескорт.
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04.05.2022 08:22 Відповісти
А якби в'ї#@ти по ньому що було би 🤔
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04.05.2022 08:25 Відповісти
Нічого нічого - дуже велика надія, що карлик довимахується....
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04.05.2022 08:31 Відповісти
Вже давно НАТО розвiдуе за допомогою сателiтiв, а руZZфашисти по старинцi, лiтаками. Бл.... дебiли!!
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04.05.2022 08:50 Відповісти
Який розвідник? Цій машині 70 років. Проще - транспортний засіб.
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04.05.2022 09:00 Відповісти
Дятлы, имели полное право сбивать, сцыкуны.
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04.05.2022 09:34 Відповісти
Чому не знищили
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04.05.2022 09:40 Відповісти
оце так захищатися будуть, а в нато заявляли що кожен дюйм країн,
віддадуть оркам унітази і стіралки і за ручку проводять до кордону
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04.05.2022 09:54 Відповісти
Іл -20 (роки виробництва 1968 - 1976)! 👀 Вони би ще "Илья Муромец" запустили! 😆🤣
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04.05.2022 10:12 Відповісти
радость то какая
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04.05.2022 11:29 Відповісти
почему не сбили?!
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04.05.2022 15:06 Відповісти
 
 