Німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

У небі над Балтійським морем двома німецькими винищувачами Eurofighter був перехоплений російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представництва сил Німеччини в НАТО у Twitter.

"Російський Іл-20 Кут-А (літак-розвідник) був перехоплений нашою службою швидкого реагування (QRA) над Балтійським морем у вихідні дні, при цьому два винищувачі Eurofighter піднялися в повітря з Лааге", - йдеться в публікації.

Також зазначається, що служба щодня працює для "захисту повітряного простору над Німеччиною і НАТО".

Інцидент у небі над Балтійським морем стався 30 квітня. Російський Іл-20 перетнув міжнародний повітряний простір, і прямував до острова Рюген (Німеччина). Підняті по тривозі винищувачі Eurofighter примусили непрошеного "гостя" змінити курс, супроводивши літак-розвідник за межі повітряних кордонів ФРН.

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