В армии Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования
Министерство обороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил, которые будут предусматривать, в частности, опрокидывание частей и подразделений в определенные районы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.
В министерстве уточнили, что мероприятия стартовали сегодня, 4 мая.
"В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинские части и подразделения должны отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач", - говорится в заявлении.
При этом в Минобороны Беларуси подчеркивают, что подобная проверка сил реагирования ВС не несет угрозы ни соседним государствам, ни европейскому сообществу в целом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ідіоти...
В пророссийских чатах в Беларуси появились объявления о наборе «делегации», которую доставят в Москву на парад 9 мая для участия в пропагандисткой акции «Бессмертный полк».
Сообщается, что это инициатива посольства РФ в Беларуси, которое оплачивает билеты на поезд. Участников набирают в том числе из Гомельской области и всех регионов республики, всего в Москву хотят доставить 120 человек.
«В Москве встречают и везут к месту прохождения на параде, участвуем во всех праздничных мероприятиях. Съемочная группа Гостелерадио РФ снимает это мероприятие в прямом эфире. Форма одежды: опрятная, с орденами, медалями, со знаменами Победы, с флагами, обязательно с портретами», - говорится в объявлении.
Ранее сообщалось, что власти Минска впервые разрешили проведение отдельного шествия «Бессмертного полка». А недавно пророссийские активисты провели (https://t.me/flagshtok/8469) шествие в Минске «Беларусь Zа Россию». https://t.me/flagshtok/8518 https://t.me/flagshtok/8518
И как пример дебильных заколовков: "А недавно пророссийские активисты провели шествие в Минске «Беларусь Zа Россию». Красиво звучит, да? ШЕСТВИЕ... И перед глазами колоны и колоны под морем флагов. Да?
А на самом деле со всей страны свезли в Минск 40-50 идиотов. Причём, половина из них были делегацией из расеи.
Посмотрите сами как это было.
https://gazetaby.com/post/kak-mikroakcii-pytayutsya-vydat-za-massovuyu-podde/184988/
Директор "Азовсталі" про "Азов" і таємні тунелі: "Готувалися з 2014 року"https://www.youtube.com/watch?v=0Ki_9jyEV-M
Обов'язково мати з собою чорні пакети!
У нас "самообслуговування", якщо шо...