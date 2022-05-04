В армии Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил, которые будут предусматривать, в частности, опрокидывание частей и подразделений в определенные районы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

В министерстве уточнили, что мероприятия стартовали сегодня, 4 мая.

"В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинские части и подразделения должны отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач", - говорится в заявлении.

При этом в Минобороны Беларуси подчеркивают, что подобная проверка сил реагирования ВС не несет угрозы ни соседним государствам, ни европейскому сообществу в целом.

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