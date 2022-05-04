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В армии Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

білорусь

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил, которые будут предусматривать, в частности, опрокидывание частей и подразделений в определенные районы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

В министерстве уточнили, что мероприятия стартовали сегодня, 4 мая.

"В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинские части и подразделения должны отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач", - говорится в заявлении.

При этом в Минобороны Беларуси подчеркивают, что подобная проверка сил реагирования ВС не несет угрозы ни соседним государствам, ни европейскому сообществу в целом.

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Автор: 

армия (8502) Беларусь (7915)


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Топ комментарии
+29
Ті клоуни давно не служать Білорусі. Вони захищають лише бацьку та награбоване.
Ідіоти...
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04.05.2022 08:46
+14
неужто парадные потешные войска на польшу нападут ?
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04.05.2022 08:46
+14
так вони і так частково воювали...переодягались в рашистську форму...і йшли разом з рашистами мародерити
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04.05.2022 09:01
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неужто парадные потешные войска на польшу нападут ?
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04.05.2022 08:46 Ответить
Кишка тонка на нас. А вот на Литву, которая много техники дала Вам - могут. Тем более, там линия границы очень стрёмная.
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04.05.2022 09:55 Ответить
Белорусь? На страну НАТО? Они даже во вторых рядах за расеей на Украину не напали.
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04.05.2022 10:02 Ответить
Декотрі перевдягнуті "їхтамнєтні" бульбаші воювали й воюють проти України. Хоча, й багато справжніх Литвинів, воюють на стороні України!
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04.05.2022 10:43 Ответить
Ті клоуни давно не служать Білорусі. Вони захищають лише бацьку та награбоване.
Ідіоти...
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04.05.2022 08:46 Ответить
Посольство РФ хочет привезти в Москву на 9 мая 120 беларусов для участия в акции «Бессмертный полк»

В пророссийских чатах в Беларуси появились объявления о наборе «делегации», которую доставят в Москву на парад 9 мая для участия в пропагандисткой акции «Бессмертный полк».

Сообщается, что это инициатива посольства РФ в Беларуси, которое оплачивает билеты на поезд. Участников набирают в том числе из Гомельской области и всех регионов республики, всего в Москву хотят доставить 120 человек.

«В Москве встречают и везут к месту прохождения на параде, участвуем во всех праздничных мероприятиях. Съемочная группа Гостелерадио РФ снимает это мероприятие в прямом эфире. Форма одежды: опрятная, с орденами, медалями, со знаменами Победы, с флагами, обязательно с портретами», - говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что власти Минска впервые разрешили проведение отдельного шествия «Бессмертного полка». А недавно пророссийские активисты провели (https://t.me/flagshtok/8469) шествие в Минске «Беларусь Zа Россию». https://t.me/flagshtok/8518 https://t.me/flagshtok/8518

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04.05.2022 11:29 Ответить
Ну и что Вы думаете, что со всей Беларуси, со всех регионов не найдут 120 идиотов или каких-нибудь колхозников из глубинки, которые дальше своей деревни в жизни не выезжали, а тут бесплатная экскурсия аж в маскву и "всё включено"? Конечно найдут. И весь Цензор опять будет кричать: "*********, кремлёвские подстилки все до единого".
И как пример дебильных заколовков: "А недавно пророссийские активисты провели шествие в Минске «Беларусь Zа Россию». Красиво звучит, да? ШЕСТВИЕ... И перед глазами колоны и колоны под морем флагов. Да?
А на самом деле со всей страны свезли в Минск 40-50 идиотов. Причём, половина из них были делегацией из расеи.

Посмотрите сами как это было.
https://gazetaby.com/post/kak-mikroakcii-pytayutsya-vydat-za-massovuyu-podde/184988/
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04.05.2022 12:28 Ответить
Люська уверяет что белорусские военные маладцы и не нападут на Украине. А ну ка поглядим.
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04.05.2022 08:47 Ответить
Людська говорив,що ракет у них чуть чуть,а вони гатять і гатять. Погано коли шута ще в ролі глашатая використовують
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04.05.2022 09:09 Ответить
Те, що зараз нам здається як дуже сильний масований ракетний удар, якщо порівняти з тими ударами, що були в перші дні - це вже, якщо і не "агонія" кремле-рейху, то принаймні в рази слабше. В перший тиждень, здається кілька сотень ракет було випущено, і багато що попало, явно не половину, як вчора, збили. От не люблю абдристовича, але в цьому він не бреше, видихається рашка в цьому плані, видихається...
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04.05.2022 10:13 Ответить
У них просто кончаются калибры высокоточные. Всякого говна из совковых запасов там хватит ещё лет на пять такими темпами обстреливать, к сожалению. А то что не так массово, так и носителей не так много и целей меньше.
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04.05.2022 10:59 Ответить
Передайте сябрам, что посевного материала из каZZапов в Украине и без них хватает.
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04.05.2022 08:48 Ответить
так вони і так частково воювали...переодягались в рашистську форму...і йшли разом з рашистами мародерити
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04.05.2022 09:01 Ответить
Это не правда. Как раз наоборот - русьня переоделась в форму бел омона и в Минске жестила в 2020. Все эти истории про переоделись и зашли в украину - на самом деле просто вборс.
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04.05.2022 09:25 Ответить
Ніколи не кажи ніколи. Є свідчення від людей, які були в окупації з північних областей про участь кацапських ************** **********. Для мене не має значення, в якому статусі вони вбивали Україців-в скаді бульбашських підрозділів, чи як добровільні вбивці з орками вкупі.
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04.05.2022 10:02 Ответить
Армия мародеров
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04.05.2022 08:48 Ответить
Опять внезапно... Но чем бы папаша не баловался, лишь бы не сувал свой бульбаший нос в чужие дела.
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04.05.2022 08:50 Ответить
Ну этих боятся не нужно, из бульбашей солдаты мягко говоря так себе.
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04.05.2022 08:50 Ответить
Интересно если чисто теоретически если клоуны в размере7-10 тысяч дееспособных белоруских вояк нападут на Украину,Польще сможет ******* кулаком из тысяч 50-70 с натовской техникой по беларашке или нет?
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04.05.2022 08:51 Ответить
зі сторони білорусі ,регулярно на кордоні з Польщею, робляться провокації в сторону прикордонників постійно то кордон проривають то камінням кидають як мавпи
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04.05.2022 08:58 Ответить
Поляки их рогатками ********
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04.05.2022 09:00 Ответить
Вони так і роблять на кордоні.
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04.05.2022 09:04 Ответить
Лука бавиться олов"яними солдатиками.
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04.05.2022 08:54 Ответить
ВСЬО! Польші КАПУТ!
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04.05.2022 08:54 Ответить
"а я сєйчас вам пакажу аткуда на Їбларусь гатовілась нападєніє, 4 пазіциі, харашо щто начали, наша совєсть чіста..."©
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04.05.2022 10:52 Ответить
жахнуть бы по Минску ...
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04.05.2022 08:55 Ответить
Якось *****....
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04.05.2022 08:56 Ответить
спочатку Придністров'я ..тепер Білорусь...жу жу жу ..мобілізація
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04.05.2022 08:56 Ответить
Ви дивились?
Директор "Азовсталі" про "Азов" і таємні тунелі: "Готувалися з 2014 року"https://www.youtube.com/watch?v=0Ki_9jyEV-M

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04.05.2022 09:04 Ответить
Волинь і Рівне в небезпеці
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04.05.2022 08:57 Ответить
То білоруси в небезпеці
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04.05.2022 09:07 Ответить
На цих гандонів мені начхати, я переживаю за цивільне населення цих регіонів, щоб не було повторення Бучі, Ірпеня і Гостомеля!
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04.05.2022 09:27 Ответить
Цивільне населення цих регіонів нащадки бандерівців...
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04.05.2022 10:11 Ответить
Можливо і що з того?
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04.05.2022 10:30 Ответить
Територія поплічників окупантів називається білорашка і пишеться з маленької літери.
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04.05.2022 09:02 Ответить
Чорні пакети!!!
Обов'язково мати з собою чорні пакети!
У нас "самообслуговування", якщо шо...
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04.05.2022 09:02 Ответить
Бляха, ну нападайте вже, перемелять вас швиденько, і можна буде ресурси на Схід відправити.
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04.05.2022 09:03 Ответить
Стули пельку чмо диванне, тобі мало розрухи і смертей на сході, півдні і півночі ще хочеться щоб і на західній Україні була така сама картина!?
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04.05.2022 09:12 Ответить
Сам стули, проти Білорусі 2 бригади стоять, чекають, проти ПМР ще 2 + бригади ТРО ЗСУ, 30 000 бійців не на фронті, а чекають на напад.
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04.05.2022 10:14 Ответить
Якшо білорашисти нападуть це звільнить наші сили і їх можна буде на схід перекинути? Ти імбіцил?
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04.05.2022 10:44 Ответить
подумайте. если они нападут - кто будет защищать лукашенку от народа?
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04.05.2022 09:26 Ответить
Подумайтє?))) ти сам даколи голову вмикай, якого народу? той що босоніж на лавицях з повітрянними кульками стояв?)) білорасєяни такі самі суки як і расєяни, тридцять років обирають президентом одне і теж, більшість його підтримує.
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04.05.2022 10:35 Ответить
Заходьте хлопці в Україну разом зі зброєю та с червоно білими прапорами незабаром поїдем Смолєнськ брать.) Смолєнськ це Біларусь!
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04.05.2022 09:16 Ответить
ССО Беларуси - это подонки и каратели.
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04.05.2022 09:19 Ответить
А ці все бубенцями дзвенять. Кончена нація.
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04.05.2022 09:24 Ответить
Усатый таракан все в войнушку не наигрался ,брязкает железом
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04.05.2022 09:25 Ответить
головне що б бацька показав чотири позиції, якщо він звісно карту приніс...
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04.05.2022 09:56 Ответить
Бацька, звісно ж, покаже чотири позиції. І карту принесе. Але, виявиться, що це - 'Камасутра' ! Від '***** едишн'.
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04.05.2022 13:40 Ответить
ох, уж ети неугомонние долгожители...
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04.05.2022 09:59 Ответить
А шо там " беженцы" абизяны всё еще в белосруцьких лесах в землянках живут?
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04.05.2022 10:10 Ответить
там Шушкевич помер, ну все можна тепер бульбофюреру денонсувати біловезький пакт, і срср 2.0 у їблорусі...
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04.05.2022 10:21 Ответить
Шушкевіч був там ніхто і віднього нічого не залежило...
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04.05.2022 10:37 Ответить
Перевірка як білоруські війська можуть швидко зїбатися від ЗСУ.
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04.05.2022 11:31 Ответить
 
 