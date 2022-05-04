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В армії Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування

білорусь

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які передбачатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оборонного відомства країни.

У міністерстві уточнили, що заходи стартували сьогодні, 4 травня.

"У Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, в ході якої військові частини та підрозділи мають відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань", - сказано в заяві.

При цьому в Міноборони Білорусі наголошують, що така перевірка сил реагування ЗС не несе загрози ані сусіднім державам, ані європейському співтовариству в цілому.

Також дивіться: Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія (3777) Білорусь (7960)


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Топ коментарі
+29
Ті клоуни давно не служать Білорусі. Вони захищають лише бацьку та награбоване.
Ідіоти...
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04.05.2022 08:46
+14
неужто парадные потешные войска на польшу нападут ?
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04.05.2022 08:46
+14
так вони і так частково воювали...переодягались в рашистську форму...і йшли разом з рашистами мародерити
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04.05.2022 09:01
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неужто парадные потешные войска на польшу нападут ?
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04.05.2022 08:46 Відповісти
Кишка тонка на нас. А вот на Литву, которая много техники дала Вам - могут. Тем более, там линия границы очень стрёмная.
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04.05.2022 09:55 Відповісти
Белорусь? На страну НАТО? Они даже во вторых рядах за расеей на Украину не напали.
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04.05.2022 10:02 Відповісти
Декотрі перевдягнуті "їхтамнєтні" бульбаші воювали й воюють проти України. Хоча, й багато справжніх Литвинів, воюють на стороні України!
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04.05.2022 10:43 Відповісти
Ті клоуни давно не служать Білорусі. Вони захищають лише бацьку та награбоване.
Ідіоти...
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04.05.2022 08:46 Відповісти
Посольство РФ хочет привезти в Москву на 9 мая 120 беларусов для участия в акции «Бессмертный полк»

В пророссийских чатах в Беларуси появились объявления о наборе «делегации», которую доставят в Москву на парад 9 мая для участия в пропагандисткой акции «Бессмертный полк».

Сообщается, что это инициатива посольства РФ в Беларуси, которое оплачивает билеты на поезд. Участников набирают в том числе из Гомельской области и всех регионов республики, всего в Москву хотят доставить 120 человек.

«В Москве встречают и везут к месту прохождения на параде, участвуем во всех праздничных мероприятиях. Съемочная группа Гостелерадио РФ снимает это мероприятие в прямом эфире. Форма одежды: опрятная, с орденами, медалями, со знаменами Победы, с флагами, обязательно с портретами», - говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что власти Минска впервые разрешили проведение отдельного шествия «Бессмертного полка». А недавно пророссийские активисты провели (https://t.me/flagshtok/8469) шествие в Минске «Беларусь Zа Россию». https://t.me/flagshtok/8518 https://t.me/flagshtok/8518

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04.05.2022 11:29 Відповісти
Ну и что Вы думаете, что со всей Беларуси, со всех регионов не найдут 120 идиотов или каких-нибудь колхозников из глубинки, которые дальше своей деревни в жизни не выезжали, а тут бесплатная экскурсия аж в маскву и "всё включено"? Конечно найдут. И весь Цензор опять будет кричать: "*********, кремлёвские подстилки все до единого".
И как пример дебильных заколовков: "А недавно пророссийские активисты провели шествие в Минске «Беларусь Zа Россию». Красиво звучит, да? ШЕСТВИЕ... И перед глазами колоны и колоны под морем флагов. Да?
А на самом деле со всей страны свезли в Минск 40-50 идиотов. Причём, половина из них были делегацией из расеи.

Посмотрите сами как это было.
https://gazetaby.com/post/kak-mikroakcii-pytayutsya-vydat-za-massovuyu-podde/184988/
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04.05.2022 12:28 Відповісти
Люська уверяет что белорусские военные маладцы и не нападут на Украине. А ну ка поглядим.
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04.05.2022 08:47 Відповісти
Людська говорив,що ракет у них чуть чуть,а вони гатять і гатять. Погано коли шута ще в ролі глашатая використовують
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04.05.2022 09:09 Відповісти
Те, що зараз нам здається як дуже сильний масований ракетний удар, якщо порівняти з тими ударами, що були в перші дні - це вже, якщо і не "агонія" кремле-рейху, то принаймні в рази слабше. В перший тиждень, здається кілька сотень ракет було випущено, і багато що попало, явно не половину, як вчора, збили. От не люблю абдристовича, але в цьому він не бреше, видихається рашка в цьому плані, видихається...
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04.05.2022 10:13 Відповісти
У них просто кончаются калибры высокоточные. Всякого говна из совковых запасов там хватит ещё лет на пять такими темпами обстреливать, к сожалению. А то что не так массово, так и носителей не так много и целей меньше.
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04.05.2022 10:59 Відповісти
Передайте сябрам, что посевного материала из каZZапов в Украине и без них хватает.
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04.05.2022 08:48 Відповісти
так вони і так частково воювали...переодягались в рашистську форму...і йшли разом з рашистами мародерити
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04.05.2022 09:01 Відповісти
Это не правда. Как раз наоборот - русьня переоделась в форму бел омона и в Минске жестила в 2020. Все эти истории про переоделись и зашли в украину - на самом деле просто вборс.
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04.05.2022 09:25 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи. Є свідчення від людей, які були в окупації з північних областей про участь кацапських ************** **********. Для мене не має значення, в якому статусі вони вбивали Україців-в скаді бульбашських підрозділів, чи як добровільні вбивці з орками вкупі.
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04.05.2022 10:02 Відповісти
Армия мародеров
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04.05.2022 08:48 Відповісти
Опять внезапно... Но чем бы папаша не баловался, лишь бы не сувал свой бульбаший нос в чужие дела.
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04.05.2022 08:50 Відповісти
Ну этих боятся не нужно, из бульбашей солдаты мягко говоря так себе.
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04.05.2022 08:50 Відповісти
Интересно если чисто теоретически если клоуны в размере7-10 тысяч дееспособных белоруских вояк нападут на Украину,Польще сможет ******* кулаком из тысяч 50-70 с натовской техникой по беларашке или нет?
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04.05.2022 08:51 Відповісти
зі сторони білорусі ,регулярно на кордоні з Польщею, робляться провокації в сторону прикордонників постійно то кордон проривають то камінням кидають як мавпи
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04.05.2022 08:58 Відповісти
Поляки их рогатками ********
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04.05.2022 09:00 Відповісти
Вони так і роблять на кордоні.
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04.05.2022 09:04 Відповісти
Лука бавиться олов"яними солдатиками.
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04.05.2022 08:54 Відповісти
ВСЬО! Польші КАПУТ!
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04.05.2022 08:54 Відповісти
"а я сєйчас вам пакажу аткуда на Їбларусь гатовілась нападєніє, 4 пазіциі, харашо щто начали, наша совєсть чіста..."©
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04.05.2022 10:52 Відповісти
жахнуть бы по Минску ...
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04.05.2022 08:55 Відповісти
Якось *****....
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04.05.2022 08:56 Відповісти
спочатку Придністров'я ..тепер Білорусь...жу жу жу ..мобілізація
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04.05.2022 08:56 Відповісти
Ви дивились?
Директор "Азовсталі" про "Азов" і таємні тунелі: "Готувалися з 2014 року"https://www.youtube.com/watch?v=0Ki_9jyEV-M

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04.05.2022 09:04 Відповісти
Волинь і Рівне в небезпеці
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04.05.2022 08:57 Відповісти
То білоруси в небезпеці
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04.05.2022 09:07 Відповісти
На цих гандонів мені начхати, я переживаю за цивільне населення цих регіонів, щоб не було повторення Бучі, Ірпеня і Гостомеля!
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04.05.2022 09:27 Відповісти
Цивільне населення цих регіонів нащадки бандерівців...
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04.05.2022 10:11 Відповісти
Можливо і що з того?
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04.05.2022 10:30 Відповісти
Територія поплічників окупантів називається білорашка і пишеться з маленької літери.
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04.05.2022 09:02 Відповісти
Чорні пакети!!!
Обов'язково мати з собою чорні пакети!
У нас "самообслуговування", якщо шо...
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04.05.2022 09:02 Відповісти
Бляха, ну нападайте вже, перемелять вас швиденько, і можна буде ресурси на Схід відправити.
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04.05.2022 09:03 Відповісти
Стули пельку чмо диванне, тобі мало розрухи і смертей на сході, півдні і півночі ще хочеться щоб і на західній Україні була така сама картина!?
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04.05.2022 09:12 Відповісти
Сам стули, проти Білорусі 2 бригади стоять, чекають, проти ПМР ще 2 + бригади ТРО ЗСУ, 30 000 бійців не на фронті, а чекають на напад.
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04.05.2022 10:14 Відповісти
Якшо білорашисти нападуть це звільнить наші сили і їх можна буде на схід перекинути? Ти імбіцил?
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04.05.2022 10:44 Відповісти
подумайте. если они нападут - кто будет защищать лукашенку от народа?
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04.05.2022 09:26 Відповісти
Подумайтє?))) ти сам даколи голову вмикай, якого народу? той що босоніж на лавицях з повітрянними кульками стояв?)) білорасєяни такі самі суки як і расєяни, тридцять років обирають президентом одне і теж, більшість його підтримує.
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04.05.2022 10:35 Відповісти
Заходьте хлопці в Україну разом зі зброєю та с червоно білими прапорами незабаром поїдем Смолєнськ брать.) Смолєнськ це Біларусь!
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04.05.2022 09:16 Відповісти
ССО Беларуси - это подонки и каратели.
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04.05.2022 09:19 Відповісти
А ці все бубенцями дзвенять. Кончена нація.
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04.05.2022 09:24 Відповісти
Усатый таракан все в войнушку не наигрался ,брязкает железом
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04.05.2022 09:25 Відповісти
головне що б бацька показав чотири позиції, якщо він звісно карту приніс...
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04.05.2022 09:56 Відповісти
Бацька, звісно ж, покаже чотири позиції. І карту принесе. Але, виявиться, що це - 'Камасутра' ! Від '***** едишн'.
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04.05.2022 13:40 Відповісти
ох, уж ети неугомонние долгожители...
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04.05.2022 09:59 Відповісти
А шо там " беженцы" абизяны всё еще в белосруцьких лесах в землянках живут?
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04.05.2022 10:10 Відповісти
там Шушкевич помер, ну все можна тепер бульбофюреру денонсувати біловезький пакт, і срср 2.0 у їблорусі...
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04.05.2022 10:21 Відповісти
Шушкевіч був там ніхто і віднього нічого не залежило...
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04.05.2022 10:37 Відповісти
Перевірка як білоруські війська можуть швидко зїбатися від ЗСУ.
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04.05.2022 11:31 Відповісти
 
 