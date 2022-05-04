В армії Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування
Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які передбачатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оборонного відомства країни.
У міністерстві уточнили, що заходи стартували сьогодні, 4 травня.
"У Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, в ході якої військові частини та підрозділи мають відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань", - сказано в заяві.
При цьому в Міноборони Білорусі наголошують, що така перевірка сил реагування ЗС не несе загрози ані сусіднім державам, ані європейському співтовариству в цілому.
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Ідіоти...
В пророссийских чатах в Беларуси появились объявления о наборе «делегации», которую доставят в Москву на парад 9 мая для участия в пропагандисткой акции «Бессмертный полк».
Сообщается, что это инициатива посольства РФ в Беларуси, которое оплачивает билеты на поезд. Участников набирают в том числе из Гомельской области и всех регионов республики, всего в Москву хотят доставить 120 человек.
«В Москве встречают и везут к месту прохождения на параде, участвуем во всех праздничных мероприятиях. Съемочная группа Гостелерадио РФ снимает это мероприятие в прямом эфире. Форма одежды: опрятная, с орденами, медалями, со знаменами Победы, с флагами, обязательно с портретами», - говорится в объявлении.
Ранее сообщалось, что власти Минска впервые разрешили проведение отдельного шествия «Бессмертного полка». А недавно пророссийские активисты провели (https://t.me/flagshtok/8469) шествие в Минске «Беларусь Zа Россию». https://t.me/flagshtok/8518 https://t.me/flagshtok/8518
И как пример дебильных заколовков: "А недавно пророссийские активисты провели шествие в Минске «Беларусь Zа Россию». Красиво звучит, да? ШЕСТВИЕ... И перед глазами колоны и колоны под морем флагов. Да?
А на самом деле со всей страны свезли в Минск 40-50 идиотов. Причём, половина из них были делегацией из расеи.
Посмотрите сами как это было.
https://gazetaby.com/post/kak-mikroakcii-pytayutsya-vydat-za-massovuyu-podde/184988/
Директор "Азовсталі" про "Азов" і таємні тунелі: "Готувалися з 2014 року"https://www.youtube.com/watch?v=0Ki_9jyEV-M
Обов'язково мати з собою чорні пакети!
У нас "самообслуговування", якщо шо...