Россияне агитируют "казаков" и безработных воевать против Украины, - разведка
Россия проводит скрытую мобилизацию. Набирают "казаков" с Ростовщины и Краснодарщины, а также тех, кто потерял работу из-за санкций, и бывших военнослужащих из других постсоветских краев.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Добровольцев", по данным разведки, набирают и в других субъектах РФ – например, в Приморском крае, Брянской, Курской и Белгородской областях. Им предлагают подписать контракт на 3 месяца и с зарплатой от 200 тыс. рублей (88 тыс. грн).
"Многие, кто в начале войны подписали "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального истечения срока контрактов. Прилагаются проблемы с реальным получением обещанных средств – военные оккупанта или вообще не могут получить денег, или же получают на порядок меньшие суммы", – сообщают в разведке.
Также в Белгородской, Курской и Брянской областях продолжают готовиться к возможному объявлению частичной мобилизации на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте, добавили в ГУР.
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Ну вот опять виноваты Меркель,Шнейнмаер и Байден
медалек понавешивали, а воевать не хотят.
любителям сталина не нравятся заградотряды.
и любители жукова не хотят наступать по минному полю.