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Россияне агитируют "казаков" и безработных воевать против Украины, - разведка

казаки

Россия проводит скрытую мобилизацию. Набирают "казаков" с Ростовщины и Краснодарщины, а также тех, кто потерял работу из-за санкций, и бывших военнослужащих из других постсоветских краев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Добровольцев", по данным разведки, набирают и в других субъектах РФ – например, в Приморском крае, Брянской, Курской и Белгородской областях. Им предлагают подписать контракт на 3 месяца и с зарплатой от 200 тыс. рублей (88 тыс. грн).

"Многие, кто в начале войны подписали "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального истечения срока контрактов. Прилагаются проблемы с реальным получением обещанных средств – военные оккупанта или вообще не могут получить денег, или же получают на порядок меньшие суммы", – сообщают в разведке.

Читайте: "Это чушь", - Песков о возможности объявления войны Украине и мобилизации в РФ 9 мая

Также в Белгородской, Курской и Брянской областях продолжают готовиться к возможному объявлению частичной мобилизации на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте, добавили в ГУР.

разведка (4191) россия (96057) мобилизация (2804)


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Топ комментарии
+12
"Казаків" та безробітних", а що на кацапщині кізяк вже профе-ее-сія?
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04.05.2022 15:53
+10
Ті ряжені могуть тільки жінок нагайками лупити
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04.05.2022 15:55
+5
Кацапская пьянь,рвань и зарыгань ляжет в землю. Всех на ножи.
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04.05.2022 15:54
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"Казаків" та безробітних", а що на кацапщині кізяк вже профе-ее-сія?
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04.05.2022 15:53 Ответить
Кізяка Бабая нє забудьтє...
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04.05.2022 15:54 Ответить
Кацапская пьянь,рвань и зарыгань ляжет в землю. Всех на ножи.
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04.05.2022 15:54 Ответить
Ті ряжені могуть тільки жінок нагайками лупити
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04.05.2022 15:55 Ответить
А безработными их сделал Запад введя санкции.
Ну вот опять виноваты Меркель,Шнейнмаер и Байден
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04.05.2022 15:55 Ответить
казакі )) дєржите меня сємєро )) ви ще Бабая з чеченського гарему витягніть ))
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04.05.2022 15:59 Ответить
Підгрібають увесь люмпен,бомжатник...
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04.05.2022 16:00 Ответить
Коли казали кацапам, як людям: кацапи, чому ви не виходите на вулиці? Ви ж живете, як гандони, об вас ваша влада ноги витирає? кацапи відповідали, що вони не хочуть безладу в країні та "майданів". Зараз поки що того безладу небагато: самі тільки пожежі невеличкі та вибухи де інде... кацапський "Майдан" ще попереду і станеться тоді, коли нічого буде жерти, а дупи, за відсутністю потреби, витирати буде непотрібно, тому й дефіциту туалетного паперу не буде... Але, як на мене, то "майданити" набагато веселіше з повним пузом, та не голою сракою... То хто з нас дурний? Ми, чи кацапи?
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04.05.2022 16:21 Ответить
путлер ищет дураков которые захотят сдохнуть ну просто так, не известно за что...
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04.05.2022 16:00 Ответить
За срубли.
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04.05.2022 16:44 Ответить
Карикатурных идиотов в галифе на передовую? Ну окей, это нам как подарок...
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04.05.2022 16:03 Ответить
кізяки-це хто? ці клоуни в папахах?от і славно
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04.05.2022 16:21 Ответить
То ********* мардва, последователи мардовскава афериста ******* - с мардовскава палка для сбивания шишек, а не казаки.
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04.05.2022 16:59 Ответить
Чечены у ***** потребовали девок кизяков на фронт не ну овец же
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04.05.2022 17:25 Ответить
странные путинососы.
медалек понавешивали, а воевать не хотят.
любителям сталина не нравятся заградотряды.
и любители жукова не хотят наступать по минному полю.
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04.05.2022 17:26 Ответить
Это им не в Крыму за бутылку в пикетах стоять.Здесь вам не тут.
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04.05.2022 18:09 Ответить
ПУТИН СЦЫКЛО ДУРНОЕ )))
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04.05.2022 18:11 Ответить
Гарно кізяки співають : "Нє для міня прідьо-о-от вєсна, не для міня Дон разальйотся..." Знають наперед і всеодно лізуть.
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04.05.2022 19:24 Ответить
 
 