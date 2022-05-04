Россияне агитируют "казаков" и безработных воевать против Украины, - разведка

Россия проводит скрытую мобилизацию. Набирают "казаков" с Ростовщины и Краснодарщины, а также тех, кто потерял работу из-за санкций, и бывших военнослужащих из других постсоветских краев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Добровольцев", по данным разведки, набирают и в других субъектах РФ – например, в Приморском крае, Брянской, Курской и Белгородской областях. Им предлагают подписать контракт на 3 месяца и с зарплатой от 200 тыс. рублей (88 тыс. грн).

"Многие, кто в начале войны подписали "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального истечения срока контрактов. Прилагаются проблемы с реальным получением обещанных средств – военные оккупанта или вообще не могут получить денег, или же получают на порядок меньшие суммы", – сообщают в разведке.

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Также в Белгородской, Курской и Брянской областях продолжают готовиться к возможному объявлению частичной мобилизации на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте, добавили в ГУР.