Росіяни агітують "казаків" та безробітних воювати проти України, - розвідка

Росія проводить приховану мобілізацію. Набирають "казаків" з Ростовщини й Краснодарщини, а також тих, хто втратив роботу через санкції та колишніх військовослужбовців з інших пострадянських країн.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Добровольців", за даними розвідки, набирають і в інших суб’єктах РФ - скажімо, у Приморському краї, Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Їм пропонують підписати контракт на 3 місяці із зарплатнею від 200 тис. рублів (88 тис. грн).

"Багато тих, хто на початку війни підписав "короткострокові контракти", не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми", - повідомляють в розвідці.

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Також у Бєлгородській, Курській та Брянській областях продовжують готуватися до можливого оголошення часткової мобілізації на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті, додали в ГУР.