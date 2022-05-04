УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10257 відвідувачів онлайн
Новини
5 534 18

Росіяни агітують "казаків" та безробітних воювати проти України, - розвідка

казаки

Росія проводить приховану мобілізацію. Набирають "казаків" з Ростовщини й Краснодарщини, а також тих, хто втратив роботу через санкції та колишніх військовослужбовців з інших пострадянських країн.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Добровольців", за даними розвідки, набирають і в інших суб’єктах РФ - скажімо, у Приморському краї, Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Їм пропонують підписати контракт на 3 місяці із зарплатнею від 200 тис. рублів (88 тис. грн).

"Багато тих, хто на початку війни підписав "короткострокові контракти", не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми", - повідомляють в розвідці.

Також читайте: Очікуємо провокацій або активізації ворожих обстрілів на 9 травня, - речник Міноборони Мотузяник

Також у Бєлгородській, Курській та Брянській областях продовжують готуватися до можливого оголошення часткової мобілізації на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті, додали в ГУР.

Автор: 

розвідка (3878) росія (65883) мобілізація (3105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
"Казаків" та безробітних", а що на кацапщині кізяк вже профе-ее-сія?
показати весь коментар
04.05.2022 15:53
+10
Ті ряжені могуть тільки жінок нагайками лупити
показати весь коментар
04.05.2022 15:55
+5
Кацапская пьянь,рвань и зарыгань ляжет в землю. Всех на ножи.
показати весь коментар
04.05.2022 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Казаків" та безробітних", а що на кацапщині кізяк вже профе-ее-сія?
показати весь коментар
04.05.2022 15:53 Відповісти
Кізяка Бабая нє забудьтє...
показати весь коментар
04.05.2022 15:54 Відповісти
Кацапская пьянь,рвань и зарыгань ляжет в землю. Всех на ножи.
показати весь коментар
04.05.2022 15:54 Відповісти
Ті ряжені могуть тільки жінок нагайками лупити
показати весь коментар
04.05.2022 15:55 Відповісти
А безработными их сделал Запад введя санкции.
Ну вот опять виноваты Меркель,Шнейнмаер и Байден
показати весь коментар
04.05.2022 15:55 Відповісти
казакі )) дєржите меня сємєро )) ви ще Бабая з чеченського гарему витягніть ))
показати весь коментар
04.05.2022 15:59 Відповісти
Підгрібають увесь люмпен,бомжатник...
показати весь коментар
04.05.2022 16:00 Відповісти
Коли казали кацапам, як людям: кацапи, чому ви не виходите на вулиці? Ви ж живете, як гандони, об вас ваша влада ноги витирає? кацапи відповідали, що вони не хочуть безладу в країні та "майданів". Зараз поки що того безладу небагато: самі тільки пожежі невеличкі та вибухи де інде... кацапський "Майдан" ще попереду і станеться тоді, коли нічого буде жерти, а дупи, за відсутністю потреби, витирати буде непотрібно, тому й дефіциту туалетного паперу не буде... Але, як на мене, то "майданити" набагато веселіше з повним пузом, та не голою сракою... То хто з нас дурний? Ми, чи кацапи?
показати весь коментар
04.05.2022 16:21 Відповісти
путлер ищет дураков которые захотят сдохнуть ну просто так, не известно за что...
показати весь коментар
04.05.2022 16:00 Відповісти
За срубли.
показати весь коментар
04.05.2022 16:44 Відповісти
Карикатурных идиотов в галифе на передовую? Ну окей, это нам как подарок...
показати весь коментар
04.05.2022 16:03 Відповісти
кізяки-це хто? ці клоуни в папахах?от і славно
показати весь коментар
04.05.2022 16:21 Відповісти
То ********* мардва, последователи мардовскава афериста ******* - с мардовскава палка для сбивания шишек, а не казаки.
показати весь коментар
04.05.2022 16:59 Відповісти
Чечены у ***** потребовали девок кизяков на фронт не ну овец же
показати весь коментар
04.05.2022 17:25 Відповісти
странные путинососы.
медалек понавешивали, а воевать не хотят.
любителям сталина не нравятся заградотряды.
и любители жукова не хотят наступать по минному полю.
показати весь коментар
04.05.2022 17:26 Відповісти
Это им не в Крыму за бутылку в пикетах стоять.Здесь вам не тут.
показати весь коментар
04.05.2022 18:09 Відповісти
ПУТИН СЦЫКЛО ДУРНОЕ )))
показати весь коментар
04.05.2022 18:11 Відповісти
Гарно кізяки співають : "Нє для міня прідьо-о-от вєсна, не для міня Дон разальйотся..." Знають наперед і всеодно лізуть.
показати весь коментар
04.05.2022 19:24 Відповісти
 
 