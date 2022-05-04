Оккупанты пытаются нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, - Минобороны

Российские войска пробуют нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, а также развить наступление на отдельных направлениях - Запорожском и Криворожском. С этой целью противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - сказал Мотузяник.

По его словам, противник продолжает наносить авиационные и артиллерийские удары по Харькову.

На Изюмском направлении захватчики пытаются перехватить инициативу и проводят наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг ведет артиллерийские обстрелы в районах н.п. Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулька.

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Кроме того, на Криворожском направлении противник вел артиллерийский огонь в районах н.п. Осокоровка, Николаевка и Тополиное.

Мотузяник отметил, что корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и пытаются вести разведку. Не исключается возможность продолжения привлечения корабельного состава ВМФ РФ к нанесению ракетных ударов по территории Украины.