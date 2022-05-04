РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10918 посетителей онлайн
Новости Война
7 748 5

Оккупанты пытаются нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, - Минобороны

донецк,луганск,донбасс

Российские войска пробуют нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, а также развить наступление на отдельных направлениях - Запорожском и Криворожском. С этой целью противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - сказал Мотузяник.

По его словам, противник продолжает наносить авиационные и артиллерийские удары по Харькову.

На Изюмском направлении захватчики пытаются перехватить инициативу и проводят наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг ведет артиллерийские обстрелы в районах н.п. Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем провокаций или активизации вражеских обстрелов на 9 мая, - пресс-секретарь Минобороны Мотузяник

Кроме того, на Криворожском направлении противник вел артиллерийский огонь в районах н.п. Осокоровка, Николаевка и Тополиное.

Мотузяник отметил, что корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и пытаются вести разведку. Не исключается возможность продолжения привлечения корабельного состава ВМФ РФ к нанесению ракетных ударов по территории Украины.

армия РФ (19592) Минобороны (9405) Харьков (7550) Харьковщина (5577) Донбасс (26956) боевые действия (4264) Мотузяник Александр (483)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І коли та зброя прийде?
показать весь комментарий
04.05.2022 16:26 Ответить
Байден лендліз підписав, чи ще ні?
показать весь комментарий
04.05.2022 16:28 Ответить
Это ни к чему ,утилизация кацапской падали и так идёт хорошими темпами ,впрочем можно конечно и усилить эти темпы ...
показать весь комментарий
04.05.2022 16:30 Ответить
синхронізували наступ з обстрілом ракетами жд
поки зброя не доїхала то ще шось захопити і приєднати бігом до мордора
показать весь комментарий
04.05.2022 16:35 Ответить
⚡Появилась информация, что в ближайшие 2 дня РФ планирует нанести удары по объектам ЖД инфраструктуры в районах: Ковель (Волынская область), Виноградов (Закарпатская область), Мукачево (Закарпатская область), Недайвода (Днепропетровская область), Черновцы.

Также сохраняется высокий риск нанесения ударов по Офису Президента а также центрам принятия решения в Киеве.
показать весь комментарий
04.05.2022 19:04 Ответить
 
 