УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 748 5

Окупанти намагаються наростити темпи наступальної операції на сході України, - Міноборони

донецк,луганск,донбасс

Російські війська намагаються наростити темпи наступальної операції на сході України.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Командування російських військ намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької, Луганської областей, а також розвинути наступ на окремих напрямках: Запорізькому і Криворізького. З цією метою противник проводить перегрупування і посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження і матеріально-технічного забезпечення", - сказав Мотузяник.

За його словами, противник продовжує завдавати авіаційні та артилерійські удари по Харкову.

На Ізюмському напрямку загарбники намагаються перехопити ініціативу та проводять наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог веде артилерійські обстріли у районах н.п. Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

Також читайте: Очікуємо провокацій або активізації ворожих обстрілів на 9 травня, - речник Міноборони Мотузяник

Крім того, на Криворізькому напрямку противник вів артилерійський вогонь в районах н.п. Осокорівка, Миколаївка і Тополине.

Мотузяник зазначив, що кораблі ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій та намагаються вести розвідку. Не виключається вірогідність продовження залучення корабельного складу ВМФ РФ до нанесення ракетних ударів по території України.

Автор: 

армія рф (17743) Міноборони (7456) Харків (5666) Харківщина (6054) Донбас (22356) бойові дії (4020) Мотузяник Олександр (349)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І коли та зброя прийде?
показати весь коментар
04.05.2022 16:26 Відповісти
Байден лендліз підписав, чи ще ні?
показати весь коментар
04.05.2022 16:28 Відповісти
Это ни к чему ,утилизация кацапской падали и так идёт хорошими темпами ,впрочем можно конечно и усилить эти темпы ...
показати весь коментар
04.05.2022 16:30 Відповісти
синхронізували наступ з обстрілом ракетами жд
поки зброя не доїхала то ще шось захопити і приєднати бігом до мордора
показати весь коментар
04.05.2022 16:35 Відповісти
⚡Появилась информация, что в ближайшие 2 дня РФ планирует нанести удары по объектам ЖД инфраструктуры в районах: Ковель (Волынская область), Виноградов (Закарпатская область), Мукачево (Закарпатская область), Недайвода (Днепропетровская область), Черновцы.

Также сохраняется высокий риск нанесения ударов по Офису Президента а также центрам принятия решения в Киеве.
показати весь коментар
04.05.2022 19:04 Відповісти
 
 