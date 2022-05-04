Окупанти намагаються наростити темпи наступальної операції на сході України, - Міноборони

Російські війська намагаються наростити темпи наступальної операції на сході України.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Командування російських військ намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької, Луганської областей, а також розвинути наступ на окремих напрямках: Запорізькому і Криворізького. З цією метою противник проводить перегрупування і посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження і матеріально-технічного забезпечення", - сказав Мотузяник.

За його словами, противник продовжує завдавати авіаційні та артилерійські удари по Харкову.

На Ізюмському напрямку загарбники намагаються перехопити ініціативу та проводять наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог веде артилерійські обстріли у районах н.п. Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

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Крім того, на Криворізькому напрямку противник вів артилерійський вогонь в районах н.п. Осокорівка, Миколаївка і Тополине.

Мотузяник зазначив, що кораблі ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій та намагаються вести розвідку. Не виключається вірогідність продовження залучення корабельного складу ВМФ РФ до нанесення ракетних ударів по території України.