Великобритания передает Украине очередную партию мобильных электрогенераторов. ФОТО

Великобритания передает Украине очередную партию мобильных электрогенераторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодаря генераторам мы обеспечим устойчивое электроснабжение важных объектов, несмотря на очередные разрушения из-за обстрела российских оккупантов", - сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам министра энергетики Великобритании Кваси Квартенга, генераторы будут использоваться, в частности, для устойчивого электроснабжения больниц, укрытий, станций связи, водоснабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия передаст Украине противокорабельные ракеты Brimstone, зенитные системы Stormer и радары для обнаружения артиллерии, - Джонсон

Первую часть из 570 генераторов – почти 200 – Великобритания передала Украине в апреле. Они являются источниками резервного питания для надежного энергообеспечения различных социально-инфраструктурных объектов при повреждении электрооборудования и сетей.