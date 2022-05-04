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Новости Помощь Украине
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Великобритания передает Украине очередную партию мобильных электрогенераторов. ФОТО

Великобритания передает Украине очередную партию мобильных электрогенераторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Великобритания передает Украине очередную партию мобильных электрогенераторов 01

"Благодаря генераторам мы обеспечим устойчивое электроснабжение важных объектов, несмотря на очередные разрушения из-за обстрела российских оккупантов", - сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Великобритания передает Украине очередную партию мобильных электрогенераторов 02

По словам министра энергетики Великобритании Кваси Квартенга, генераторы будут использоваться, в частности, для устойчивого электроснабжения больниц, укрытий, станций связи, водоснабжения.

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Великобритания передает Украине очередную партию мобильных электрогенераторов 03

Первую часть из 570 генераторов – почти 200 – Великобритания передала Украине в апреле. Они являются источниками резервного питания для надежного энергообеспечения различных социально-инфраструктурных объектов при повреждении электрооборудования и сетей.

Великобритания (5011) энергетика (2566) Галущенко Герман (260)


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Черговий респект бритам! Справжні друзі України!
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04.05.2022 17:16 Ответить
Британцям.
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04.05.2022 17:33 Ответить
Британiйцям™
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04.05.2022 17:39 Ответить
Немає такого слова.
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04.05.2022 19:14 Ответить
розкрадуть же ж..
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04.05.2022 17:46 Ответить
Да, только на этой недели зеленский из закромов родины продал газ бене по цене в два раза дешевле, чем рыночная. Опять в офшоры политического руководителя потекло бабло.
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04.05.2022 18:02 Ответить
Поставимо Вас за вартового!
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04.05.2022 19:04 Ответить
спасибо!
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04.05.2022 17:46 Ответить
спасибі. прилічні люди, достойні. зекоманді з ними, правда, не по дорозі. там інші цінності у людей - любов до рашистів, зневага до всього українського, корупція, непотизм, злодійкуватість, словом, махровий совОк.
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04.05.2022 18:34 Ответить
 
 