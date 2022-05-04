Велика Британія передає Україні чергову партію мобільних електрогенераторів. ФОТО

Велика Британія передає Україні чергову партію мобільних електрогенераторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завдяки генераторам ми забезпечимо стійке електропостачання важливих об'єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріл російських окупантів", - повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами міністра енергетики Великої Британії Квасі Квартенга, генератори використовуватимуться, зокрема, для стійкого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв'язку, водопостачання.

Читайте також: Британія передасть Україні протикорабельні ракети Brimstone, зенітні системи Stormer та радари для виявлення артилерії, - Джонсон

Першу частину із 570 генераторів - майже 200 - Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже є джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення різних соціально-інфраструктурних об'єктів при пошкодженні електрообладнання та мереж.