УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6319 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
5 081 9

Велика Британія передає Україні чергову партію мобільних електрогенераторів. ФОТО

Велика Британія передає Україні чергову партію мобільних електрогенераторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Велика Британія передає Україні чергову партію мобільних електрогенераторів 01

"Завдяки генераторам ми забезпечимо стійке електропостачання важливих об'єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріл російських окупантів", - повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Велика Британія передає Україні чергову партію мобільних електрогенераторів 02

За словами міністра енергетики Великої Британії Квасі Квартенга, генератори використовуватимуться, зокрема, для стійкого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв'язку, водопостачання.

Читайте також: Британія передасть Україні протикорабельні ракети Brimstone, зенітні системи Stormer та радари для виявлення артилерії, - Джонсон

Велика Британія передає Україні чергову партію мобільних електрогенераторів 03

Першу частину із 570 генераторів - майже 200 - Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже є джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення різних соціально-інфраструктурних об'єктів при пошкодженні електрообладнання та мереж.

Автор: 

Велика Британія (5643) енергетика (2611) Галущенко Герман (534)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий респект бритам! Справжні друзі України!
показати весь коментар
04.05.2022 17:16 Відповісти
Британцям.
показати весь коментар
04.05.2022 17:33 Відповісти
Британiйцям™
показати весь коментар
04.05.2022 17:39 Відповісти
Немає такого слова.
показати весь коментар
04.05.2022 19:14 Відповісти
розкрадуть же ж..
показати весь коментар
04.05.2022 17:46 Відповісти
Да, только на этой недели зеленский из закромов родины продал газ бене по цене в два раза дешевле, чем рыночная. Опять в офшоры политического руководителя потекло бабло.
показати весь коментар
04.05.2022 18:02 Відповісти
Поставимо Вас за вартового!
показати весь коментар
04.05.2022 19:04 Відповісти
спасибо!
показати весь коментар
04.05.2022 17:46 Відповісти
спасибі. прилічні люди, достойні. зекоманді з ними, правда, не по дорозі. там інші цінності у людей - любов до рашистів, зневага до всього українського, корупція, непотизм, злодійкуватість, словом, махровий совОк.
показати весь коментар
04.05.2022 18:34 Відповісти
 
 