Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара, - Энергоатом

Российские оккупанты запретили руководству ЗАЭС покидать город, даже по служебным делам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Энергоатоме.

"Вчера, 3 мая 2022 года, российские захватчики не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Черничука. Он должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом", провести которое было решено 4 мая в Запорожье - украинском свободном городе. Но попасть на заседание – не суждено. Господина Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они увезли его на допрос к фээсбешникам, которые активно "работают" в захваченном городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге Черничуку и другим руководителям ЗАЭС оккупанты запретили покидать город. Даже если этого требует работа, от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента..

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"Впрочем, отсутствие у оккупантов даже элементарного здравого смысла уже и не удивляет. К сожалению. Следовательно, специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет рисков. Потому что снова и снова оккупанты, не только не понимая, с каким объектом они имеют дело, но и не задумываясь здраво ни над одним своим действием, подвергают человечество опасности новой ядерной катастрофы. И, напомним, учитывая масштаб и мощность станции, эта опасность может быть равна по меньшей мере шести Чернобылям. Причем ключевое слово здесь - "по меньшей мере", - подчеркивают в НАЭК "Энергоатом".

Что касается заседания Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом", то сегодня в нем приняли участие главные инженеры трех украинских АЭС (без Запорожской атомной станции) и остальных обособленных подразделений Компании. Присутствующие рассмотрели актуальные вопросы физической безопасности ядерных объектов, ядерной и радиационной безопасности, эксплуатации и ремонтов ядерных установок.