Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару, - Енергоатом

Російські окупанти заборонили керівництву ЗАЕС покидати місто, навіть у службових справах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Енергоатомі.

"Вчора, 3 травня 2022 року, російські загарбники не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрія Чернічука. Він мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом", провести яке було вирішено 4 травня в Запоріжжі – найближчому до ЗАЕС українському вільному місті. Але потрапити на засідання – не судилося. Пана Чернічука затримали окупанти на виїзді з Енергодару. З блокпосту вони відвезли його на допит до феесбешників, які активно "працюють" в захопленому місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у підсумку Чернічуку та іншим керівникам ЗАЕС окупанти заборонили покидати місто. Навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту.

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"Втім, відсутність в окупантів навіть елементарного здорового глузду вже й не дивує. На жаль.Отже, фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни фактично тримають у заручниках. І це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків. Бо знову і знову окупанти, не тільки не розуміючи з яким об’єктом вони мають справу, а й не замислюючись тверезо над жодною своєю дією, наражають людство на небезпеку нової ядерної катастрофи. І, нагадаємо, з огляду на масштаб та потужність станції, ця небезпека може дорівнювати щонайменше шести Чорнобилям. Причому ключове слово тут – "щонайменше", - підкреслюють у НАЕК "Енергоатом".

Що ж до засідання Ради головних інженерів НАЕК "Енергоатом", то сьогодні в ньому взяли участь головні інженери трьох українських АЕС (без Запорізької атомної станції) та решти відокремлених підрозділів Компанії. Присутні розглянули нагальні питання фізичної безпеки ядерних об’єктів, ядерної та радіаційної безпеки, експлуатації та ремонтів ядерних установок.