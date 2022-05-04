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Новости Санкции против России Война
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США открыты для введения новых санкций против РФ, - Байден

байден

США всегда открыты для введения новых санкций против России и будут обсуждать это с партнерами по G7.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Джо Байден.

"Мы всегда открыты для введения дополнительных санкций", - подчеркнул американский лидер.

Президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания ввела санкции против ряда СМИ и журналистов из РФ

Байден Джо (2794) санкции (11435) США (27073)


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Много хороших санкций против Параши не бывает.
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04.05.2022 19:41 Ответить
Нехай краще він скаже коли підпише ленд-ліз і цей інструмент запрацює? коли ми отримаємо зброю, щоб вигнати кацапів з нашої землі і тримати їх війська далеко від наших кордонів?
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04.05.2022 19:41 Ответить
закон ухвалений обома палатами конгресу і вже працює, а підпис президента там виключно символічний. Байден, скоріше за все використає це підписання у політичній боротьбі на проміжних виборах.
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04.05.2022 19:50 Ответить
Персональные и спортивные санкции очень хорошо действуют на *********.У ватника любимое выражение: спорт-вне политики.Хотя любой Украинец скажет на это:Война-вне спорта!
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04.05.2022 19:56 Ответить
 
 