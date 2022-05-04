США открыты для введения новых санкций против РФ, - Байден

США всегда открыты для введения новых санкций против России и будут обсуждать это с партнерами по G7.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Джо Байден.

"Мы всегда открыты для введения дополнительных санкций", - подчеркнул американский лидер.

Президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по этому вопросу.

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