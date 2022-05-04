1 880 4
США открыты для введения новых санкций против РФ, - Байден
США всегда открыты для введения новых санкций против России и будут обсуждать это с партнерами по G7.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Джо Байден.
"Мы всегда открыты для введения дополнительных санкций", - подчеркнул американский лидер.
Президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по этому вопросу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бенина Мама
показать весь комментарий04.05.2022 19:41 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ODNAKO
показать весь комментарий04.05.2022 19:41 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
cimbitep
показать весь комментарий04.05.2022 19:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
гундяй кадырович пукин
показать весь комментарий04.05.2022 19:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль