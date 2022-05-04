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США відкриті до запровадження нових санкцій проти РФ, - Байден
США завжди відкриті до запровадження нових санкцій проти Росії і обговорюватимуть це з партнерами по G7.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Джо Байден.
"Ми завжди відкриті до запровадження додаткових санкцій", - наголосив американський лідер.
Президент зазначив, що на цьому тижні він проконсультується із членами G7 щодо цього питання.
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Бенина Мама
показати весь коментар04.05.2022 19:41 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
ODNAKO
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