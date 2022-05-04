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Новини Санкції проти Росії Війна
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США відкриті до запровадження нових санкцій проти РФ, - Байден

байден

США завжди відкриті до запровадження нових санкцій проти Росії і обговорюватимуть це з партнерами по G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Джо Байден.

"Ми завжди відкриті до запровадження додаткових санкцій", - наголосив американський лідер.

Президент зазначив, що на цьому тижні він проконсультується із членами G7 щодо цього питання.

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Автор: 

Байден Джо (2892) санкції (12064) США (23326)


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Много хороших санкций против Параши не бывает.
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04.05.2022 19:41 Відповісти
Нехай краще він скаже коли підпише ленд-ліз і цей інструмент запрацює? коли ми отримаємо зброю, щоб вигнати кацапів з нашої землі і тримати їх війська далеко від наших кордонів?
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04.05.2022 19:41 Відповісти
закон ухвалений обома палатами конгресу і вже працює, а підпис президента там виключно символічний. Байден, скоріше за все використає це підписання у політичній боротьбі на проміжних виборах.
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04.05.2022 19:50 Відповісти
Персональные и спортивные санкции очень хорошо действуют на *********.У ватника любимое выражение: спорт-вне политики.Хотя любой Украинец скажет на это:Война-вне спорта!
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04.05.2022 19:56 Відповісти
 
 