США відкриті до запровадження нових санкцій проти РФ, - Байден

США завжди відкриті до запровадження нових санкцій проти Росії і обговорюватимуть це з партнерами по G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Джо Байден.

"Ми завжди відкриті до запровадження додаткових санкцій", - наголосив американський лідер.

Президент зазначив, що на цьому тижні він проконсультується із членами G7 щодо цього питання.

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