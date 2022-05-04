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Новини Санкції проти Росії
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Країни ЄС, які проти нафтового ембарго, стають співучасниками злочинів РФ, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів не зволікати з ембарго на російські енергоресурси, наголосивши, що ті, хто виступає проти цих кроків, фактично стають співучасниками злочинів Росії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в ефірі 4 травня на тлі обговорень в ЄС про деталі шостого пакету санкцій, основою якого має стати нафтове ембарго.

"Зараз можна спостерігати абсурдну ситуацію. ЄС однією рукою підтримує Україну, надаючи фінансову допомогу, накладаючи різні санкції на Росію, мобілізуючи ресурси для надання зброї Україні, а водночас - продовжує платити Росії за газ і нафту, підживлюючи її воєнну машину. Доки Росія продовжує отримувати мільярди євро від ЄС за російську нафту і газ, ми не зможемо зламати її військову машину", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він привітав триваючі обговорення про нафтове ембарго у рамках шостого пакету санкцій.

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"Звісно, ми не в захваті, що початок його дії буде відтермінований на 6-8 місяців, але це краще, ніж нічого. І хочу чітко сказати одне: якщо якась країна у Європі продовжить бути проти ембарго на російську нафту, будуть усі підстави казати, що ця країна є співучасником злочинів, які скоює Росія на території України. Ми маємо називати речі своїми іменами і казати правду. Якими б не були їхні аргументи, якщо вони проти нафтового ембарго - це означає, що вони грають на боці Росії і поділяють відповідальність за все, що вона робить в Україні", - підкреслив міністр закордонних справ.

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Як повідомлялося, Єврокомісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. За інформацією ЗМІ за джерелами, основою пакету є нафтове ембарго, хоча з винятками для Угорщини і Словаччини.

В угорському уряді заявили, що вони навіть у такому форматі не згодні з ембарго.

Автор: 

нафта (5579) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Тим часом у рабсії процвітання, молока то немає... і не буде...
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04.05.2022 18:56
+3
Ты особо не переживай, следи за выступления главы МИД Латвии. Или может ты выпускник Института международных отношений и решил поделиться своим опытом? Нет? Тогда должен свои высказывания оформлять в стиле "Ну я считаю, что может не стоит так резко"
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04.05.2022 19:12
+1
Саме так і є...
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04.05.2022 18:54
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Саме так і є...
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04.05.2022 18:54 Відповісти
Тим часом у рабсії процвітання, молока то немає... і не буде...
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04.05.2022 18:56 Відповісти
якби й було б у них молоко, то кацапи все одно не змогли б його обробити - все обладнання на молокозаводах розраховане на пальмову олію
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04.05.2022 19:08 Відповісти
bljaaa...nu vot....zachem takie NAEZDI delatj ? nu a dalshe ta shto ? hotite shtoby vse eti putin-fershteineri objedenilis PROTIV vas ? tagda shto Kuleba -razhlebivatj kak budesh ?
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04.05.2022 19:00 Відповісти
Ты особо не переживай, следи за выступления главы МИД Латвии. Или может ты выпускник Института международных отношений и решил поделиться своим опытом? Нет? Тогда должен свои высказывания оформлять в стиле "Ну я считаю, что может не стоит так резко"
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04.05.2022 19:12 Відповісти
ti mne neukazivai shto mne delatj, i ja nekazhu kuda tebe poiti.
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04.05.2022 19:29 Відповісти
А американці, що лідери продажів сирів в рф були ?!
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04.05.2022 19:06 Відповісти
Війна почалась в 2014 році ні Порошенко, ні Зеленський, коли прийшли до влади ніхто не ввів ембарго на нафтопродукти з РФ та Білорусії...
чим там війна відрізняється від цієї, а не летіли ракети на всю територію Україну, ну тоді так можна було купувати нафтопродукти на 6-8 млрд. $ в рік фінансуючи ворога...
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04.05.2022 19:11 Відповісти
100% згоден. Не можна мовчати, треба казати як є!
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04.05.2022 19:21 Відповісти
Шкода, що не вдалось дотиснути. Чому б не зробити так, щоб ті, хто може ввести негайно так і зробили б відразу. Німці вже не раз заявляли, що можуть нафтове ембарго ввести вже зараз, а вони досить відчутні імпортери.
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04.05.2022 19:55 Відповісти
Попробуйте ще раз нахамити німцям може допоможе? Кулеба ти дебіл чи не розумієш що все залежить від Німеччини, чи це Ви навмисно провокували їх?
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04.05.2022 20:26 Відповісти
 
 