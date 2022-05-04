У Чехії побоюються плану нафтового ембарго ЄС проти РФ
Міністр промисловості і торгівлі Чехії Юзеф Сікела заявив про проблеми в пропозиції Єврокомісії щодо нафтового ембарго проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ceske Noviny.
"Зараз ми розглядаємо цю пропозицію. У ній немає всього, про що я просив. Сьогодні ми це обговоримо в уряді", - сказав Сікела.
"Ми маємо справу з низкою речей, щоб справедливо розподілити негативний вплив по Європі", - зазначив міністр. Він додав, що в пропозиції відсутній механізм розподілу нафти на випадок нестачі на європейському ринку.
За словами міністра транспорту Чехії Мартіна Купки, залежність від російської нафти менша, ніж від газу. "Це вимагатиме спільного європейського рішення, посилення імпорту нафти з інших джерел", - сказав він.
Міністр не став прогнозувати, чи може паливо подорожчати у зв'язку із санкціями: "Звичайно, коли на ринку менше нафти, можна було б очікувати зростання цін. Але ключовим буде також те, чи буде наступна поставка нафти з інших джерел".
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Слава нації
Смерть москалям
Перш, ніж вводити нафтове ембарго проти рф, треба домовитись з ОПЕК про збільшення видобутку нафти, а ще краще, зняти нафтові санкції з Ірану. Тоді можна навічно відмовитися від енергоносіїв з РФ.