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Новини Санкції проти Росії
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У Чехії побоюються плану нафтового ембарго ЄС проти РФ

нафта

Міністр промисловості і торгівлі Чехії Юзеф Сікела заявив про проблеми в пропозиції Єврокомісії щодо нафтового ембарго проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ceske Noviny.

"Зараз ми розглядаємо цю пропозицію. У ній немає всього, про що я просив. Сьогодні ми це обговоримо в уряді", - сказав Сікела.

"Ми маємо справу з низкою речей, щоб справедливо розподілити негативний вплив по Європі", - зазначив міністр. Він додав, що в пропозиції відсутній механізм розподілу нафти на випадок нестачі на європейському ринку.

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За словами міністра транспорту Чехії Мартіна Купки, залежність від російської нафти менша, ніж від газу. "Це вимагатиме спільного європейського рішення, посилення імпорту нафти з інших джерел", - сказав він.

Міністр не став прогнозувати, чи може паливо подорожчати у зв'язку із санкціями: "Звичайно, коли на ринку менше нафти, можна було б очікувати зростання цін. Але ключовим буде також те, чи буде наступна поставка нафти з інших джерел".

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Автор: 

нафта (5579) Чехія (1648) Євросоюз (13632) ембарго (305)


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Топ коментарі
+8
Краще б боялись повторення 1968-го року
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04.05.2022 14:32
+8
То може треба щоб ***** "калібром" вє#ав по Чехії щоб сміливості додалося???!!! Хоча не бажаю їм такого досвіду звісно.
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04.05.2022 14:36
+5
От ти дебіл... Якби не той Вашингтон з "ніжками Буша", та ми зі своїм цукром то ковбасою у дев'яності, то ви б вже повиздихали давно у своєму кацапстані, гандони. Годували вас, ідіотів, на свої дурні голови, ось маємо "щиру подяку"...

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04.05.2022 14:57
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
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04.05.2022 14:31 Відповісти
Это сказал Такер карсон, кремлёвский клоун
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04.05.2022 14:43 Відповісти
масони, сорос, долару капец і єлоустоун, вам туда
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04.05.2022 14:53 Відповісти
От ти дебіл... Якби не той Вашингтон з "ніжками Буша", та ми зі своїм цукром то ковбасою у дев'яності, то ви б вже повиздихали давно у своєму кацапстані, гандони. Годували вас, ідіотів, на свої дурні голови, ось маємо "щиру подяку"...

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04.05.2022 14:57 Відповісти
Кацапчик, йди за рускім кораблем.
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04.05.2022 15:04 Відповісти
Что за лютый бред я только что прочитал? Мне лично неважны прерогативы Вашингтона в контексте происходящих событий. Главное что его цели и интересы на данном отрезке времени совпадают с украинскими. Даже больше - даже не сменить на московии режим. Ее нужно полностью развалить за все те беды и горе, что она принесла многим людям. Здоровье и безопасность украинских граждан как и граждан других стран были разрушены ИМЕННО московией. Именно она начинала войны и вела их в своих интересах. И в данный момент именно она развязала эту войну и намеревалась сменить выбранное нами правительство на своих марионеток. Она не таясь устами кремлевского ботоксного ушлепка их озвучила на весь мир в начале войны Так причем тут Вашингтон. Сейчас не американские солдаты убивают украинцев. Это делают кацапы. Так что все что делает Белый Дом - он делает все правильно. Дать оружие украинцам, чтобы они покончили с кацапской нечистью навсегда.
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04.05.2022 15:07 Відповісти
Там на зарплате сидят как минимум несколько человек. Найти их проще простого: открыл кацапский сайт и если там есть их цитата, притом со скоростью света публикуют эту новость, то все ясно, что текст ФСБ написала.
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04.05.2022 15:09 Відповісти
Лютый бред кацапских пропагандонов.
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04.05.2022 15:10 Відповісти
Та срыгни уже!Не устал?Ботяра ты тупая?Куда админы смотрят.Под каждой статьей твой высер убогий.....
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04.05.2022 15:13 Відповісти
Кмітливим людям це все і так зрозуміло... Західний світ дійсно має ціллю знищити диктаторський режим у Мордорі. І Україна зараз показує, що може бути "ефективним інструментом" у такій справі. Звучить це досить цинічно, але... Питання ж не у цьому. На Україну напав саме Мордор, а не США. Саме Мордор вбиває українців, руйнує українські міста й промисловість. Тому так чи інакше, нам доводиться боронити себе. А Захід, даючи нам зброю, "вбиває одразу декілька зайців" - руйнує російську мілітарну машину, вбиває російську економіку санкціями та добивається зміни політичного режиму у Мордорі.
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04.05.2022 15:18 Відповісти
Почему не рассматривается вариант аннексии Тюмени!?
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04.05.2022 14:31 Відповісти
Краще б боялись повторення 1968-го року
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04.05.2022 14:32 Відповісти
То може треба щоб ***** "калібром" вє#ав по Чехії щоб сміливості додалося???!!! Хоча не бажаю їм такого досвіду звісно.
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04.05.2022 14:36 Відповісти
Чехія надала нам чи не найбільше зброї з усіх європейських країн. Так що про сміливість - це ти не за адресою.
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04.05.2022 15:36 Відповісти
Все правильно він каже. Буде менше нафти в Європі - буде менше палива у нас. Чим заправляти техніку ЗСУ?
Перш, ніж вводити нафтове ембарго проти рф, треба домовитись з ОПЕК про збільшення видобутку нафти, а ще краще, зняти нафтові санкції з Ірану. Тоді можна навічно відмовитися від енергоносіїв з РФ.
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04.05.2022 14:57 Відповісти
А вони не побоюються, що слідом за нафтою у їхні будинки полетять ракети?
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04.05.2022 15:03 Відповісти
 
 