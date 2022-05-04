У Чехії побоюються плану нафтового ембарго ЄС проти РФ

Міністр промисловості і торгівлі Чехії Юзеф Сікела заявив про проблеми в пропозиції Єврокомісії щодо нафтового ембарго проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ceske Noviny.

"Зараз ми розглядаємо цю пропозицію. У ній немає всього, про що я просив. Сьогодні ми це обговоримо в уряді", - сказав Сікела.

"Ми маємо справу з низкою речей, щоб справедливо розподілити негативний вплив по Європі", - зазначив міністр. Він додав, що в пропозиції відсутній механізм розподілу нафти на випадок нестачі на європейському ринку.

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За словами міністра транспорту Чехії Мартіна Купки, залежність від російської нафти менша, ніж від газу. "Це вимагатиме спільного європейського рішення, посилення імпорту нафти з інших джерел", - сказав він.

Міністр не став прогнозувати, чи може паливо подорожчати у зв'язку із санкціями: "Звичайно, коли на ринку менше нафти, можна було б очікувати зростання цін. Але ключовим буде також те, чи буде наступна поставка нафти з інших джерел".

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