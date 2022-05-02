Німеччина не проти нафтового ембарго щодо Росії, - міністр економіки ФРН Габек

Німеччина готова підтримати ембарго Євросоюзу на імпорт російської нафти.

Про це заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек перед початком зустрічі профільних міністрів ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після цих 2 місяців я можу сказати: Німеччина не проти нафтового ембарго щодо Росії. Звісно, що це буде велике навантаження, але ми готові до нього", - заявив Габек.

При цьому, на його думку, добре було б мати кілька місяців для технічної підготовки.

Водночас Габек заликав зрозуміти позицію ФРН, а також більш залежних від російських енергоносіїв країн. За словами політика, Європа належить до найзаможніших регіонів світу та може собі дозволити додаткові витрати, на відміну від деяких інших, тож потрібно подбати, щоб вони не постраждали від нового стрибка цін та не потрапили в залежність від Росії, яка запропонує їм знижки. Те саме стосується і газу.

"Ми прагнемо солідарності, не потрібно керуватися емоціями, слід зважити наслідки. Ембарго потрібно обміркувати, щоб не штовхнути бідні країни в руки Росії", - сказав Габек.

Він наголосив, що Німеччина та Європа готові прийняти ціну санкцій, які позначаться і на країнах, що їх запроваджують.

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ФРН уже зменшила залежність від російського газу з 35% до 12%, поінформував глава Мінекономіки країни.

На переконання політика, солідарність з Україною потребує дуже швидко позбутися залежності від усіх російських енергоносіїв. Він також підкреслив необхідність будування спільної європейської енергетичної інфраструктури.

Габек також звернувся до Путіна: "Зупиніть війну та повертайтеся додому".