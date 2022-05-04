Российский "Сбербанк" "сдает" властям людей, которые переводят помощь ВСУ, - росСМИ

Российский "Сбербанк" направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах, возможное назначение которых - пожертвования для военных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что об этом говорится в письме с подписью заместителя главы банка Беллы Златкис первому заместителю главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яне Лантратовой.

"Собиратели средств для Вооруженных сил Украины оказываются банком как самостоятельно с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и с помощью поступающей от третьих лиц информации.

По полученным данным проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка", – цитирует письмо ТАСС.

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