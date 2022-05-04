Российский "Сбербанк" "сдает" властям людей, которые переводят помощь ВСУ, - росСМИ
Российский "Сбербанк" направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах, возможное назначение которых - пожертвования для военных целей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что об этом говорится в письме с подписью заместителя главы банка Беллы Златкис первому заместителю главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яне Лантратовой.
"Собиратели средств для Вооруженных сил Украины оказываются банком как самостоятельно с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и с помощью поступающей от третьих лиц информации.
По полученным данным проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка", – цитирует письмо ТАСС.
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@CrimeaUA1
Щось пішло не так…
У окупованому фашистами Сімферополі з білбордів зникли зображення путіна з його цитатами про цілі "спеціальної військової операції", а також нацистські символи "Z" і "V". Замість цього з'явилися вітальні білборди з нагоди "Дня перемоги"
А Ощадбанк, если видит что деньги идут например на "оказание помощи "народной милиции" ДНР", проигнорирует такие операции, не заблокирует и не сообщит СБУ?
Хоча лдонгрід, але, на мою думку, воно того варте.