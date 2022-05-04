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Российский "Сбербанк" "сдает" властям людей, которые переводят помощь ВСУ, - росСМИ

сбербанк,укрзализныця

Российский "Сбербанк" направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах, возможное назначение которых - пожертвования для военных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что об этом говорится в письме с подписью заместителя главы банка Беллы Златкис первому заместителю главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яне Лантратовой.

"Собиратели средств для Вооруженных сил Украины оказываются банком как самостоятельно с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и с помощью поступающей от третьих лиц информации.

По полученным данным проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка", – цитирует письмо ТАСС.

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помощь (7862) россия (96074) Сбербанк (202) Сбербанк России (126) ВСУ (6675)


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Топ комментарии
+5
Ще б вони не здавали..
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04.05.2022 21:43
+5
Ви порівнюєте ЗСУ і терористичні угруповання "ЛДНР"? Цікавий у вас підхід.
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04.05.2022 21:46
+4
КРИМський бандерівець

@CrimeaUA1

Щось пішло не так…
У окупованому фашистами Сімферополі з білбордів зникли зображення путіна з його цитатами про цілі "спеціальної військової операції", а також нацистські символи "Z" і "V". Замість цього з'явилися вітальні білборди з нагоди "Дня перемоги"
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04.05.2022 21:25
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КРИМський бандерівець

@CrimeaUA1

Щось пішло не так…
У окупованому фашистами Сімферополі з білбордів зникли зображення путіна з його цитатами про цілі "спеціальної військової операції", а також нацистські символи "Z" і "V". Замість цього з'явилися вітальні білборди з нагоди "Дня перемоги"
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04.05.2022 21:25 Ответить
А що не так може піти в *****? Він ляже собі на операцію після 9 травня. На яку саме -- нікому не відомо. Потім "помре" від тої операції (серце не витримало, бо застарий). А сам собі зробить пластику, та з двостами мільярдами доживе собі на якомусь власному острові на Карибах. В ***** все так, не так буде в кацапів. У всіх...
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04.05.2022 22:08 Ответить
Але ж західні спецслужби мусять знати, де у нього є приватні острови.
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05.05.2022 01:43 Ответить
Невже викриють "бородату_піхву" (aka Сєрґєй Лєщєнко, в якого там рахунки)? Чи він не допомагає нашому Війську?
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04.05.2022 21:35 Ответить
Это кого-то удивляет?
А Ощадбанк, если видит что деньги идут например на "оказание помощи "народной милиции" ДНР", проигнорирует такие операции, не заблокирует и не сообщит СБУ?
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04.05.2022 21:39 Ответить
Ви порівнюєте ЗСУ і терористичні угруповання "ЛДНР"? Цікавий у вас підхід.
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04.05.2022 21:46 Ответить
Ну тут уж извините голова что бы мыслить. Если четко осознать смысл сказанного им, то таких вопросов глупых не возникнет)
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04.05.2022 21:53 Ответить
То риторичне питання, щоб він тут людям мізки не пудрив.
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04.05.2022 22:10 Ответить
Ще один кремлебот підключився...
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05.05.2022 05:27 Ответить
Не тринди, ботяра. Там мова, що призначення платежу вираховують через соцмережі. Ніхто прямо не пише "допомога ЗСУ".
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05.05.2022 05:25 Ответить
Ще б вони не здавали..
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04.05.2022 21:43 Ответить
Я чомусь не здивований. А сумарно що зараз коїться у суспільстві параші та серед його населення дуже сподобалась бесіда Гордона та Невзорова за 4 травня https://www.youtube.com/watch?v=aZFJ0iCyy1U https://www.youtube.com/watch?v=aZFJ0iCyy1U

Хоча лдонгрід, але, на мою думку, воно того варте.
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04.05.2022 22:07 Ответить
Це в якій країні він таке творить? В Україні "Сбєрбанк" ( він же - "Міжнародний резервний банк") ліквідований 24.02.2022
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04.05.2022 22:50 Ответить
На росіії звичайно. В європі сбєр банкрот з перших днів війни також.
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05.05.2022 05:29 Ответить
 
 