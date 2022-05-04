Російський "Сбербанк" "здає" владі людей, які переказують допомогу ЗСУ, - росЗМІ

Російський "Сбербанк" надсилає до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких - пожертвування для військових цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що про це йдеться в листі за підписом заступника голови банку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету Держдуми РФ з просвіти Яні Лантратовій.

"Збирачі коштів для Збройних сил України виявляються банком як самостійно з використанням комплексу різних інструментів, включаючи моніторинг соціальних мереж, так і за допомогою інформації, яка надходить від третіх осіб.

За отриманими даними проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку", - цитує лист ТАСС.

Читайте: У нових санкціях ЄС буде більше банків РФ, які відключать від SWIFT, - Боррель