Російський "Сбербанк" "здає" владі людей, які переказують допомогу ЗСУ, - росЗМІ
Російський "Сбербанк" надсилає до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких - пожертвування для військових цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зазначається, що про це йдеться в листі за підписом заступника голови банку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету Держдуми РФ з просвіти Яні Лантратовій.
"Збирачі коштів для Збройних сил України виявляються банком як самостійно з використанням комплексу різних інструментів, включаючи моніторинг соціальних мереж, так і за допомогою інформації, яка надходить від третіх осіб.
За отриманими даними проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку", - цитує лист ТАСС.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар04.05.2022 21:43 Посилання
+5 Mike Huk
показати весь коментар04.05.2022 21:46 Посилання
+4 olele
показати весь коментар04.05.2022 21:25 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@CrimeaUA1
Щось пішло не так…
У окупованому фашистами Сімферополі з білбордів зникли зображення путіна з його цитатами про цілі "спеціальної військової операції", а також нацистські символи "Z" і "V". Замість цього з'явилися вітальні білборди з нагоди "Дня перемоги"
А Ощадбанк, если видит что деньги идут например на "оказание помощи "народной милиции" ДНР", проигнорирует такие операции, не заблокирует и не сообщит СБУ?
Хоча лдонгрід, але, на мою думку, воно того варте.