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Російський "Сбербанк" "здає" владі людей, які переказують допомогу ЗСУ, - росЗМІ

сбербанк,укрзализныця

Російський "Сбербанк" надсилає до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких - пожертвування для військових цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що про це йдеться в листі за підписом заступника голови банку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету Держдуми РФ з просвіти Яні Лантратовій.

"Збирачі коштів для Збройних сил України виявляються банком як самостійно з використанням комплексу різних інструментів, включаючи моніторинг соціальних мереж, так і за допомогою інформації, яка надходить від третіх осіб.

За отриманими даними проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку", - цитує лист ТАСС.

Читайте: У нових санкціях ЄС буде більше банків РФ, які відключать від SWIFT, - Боррель

Автор: 

допомога (8429) росія (65908) Сбербанк (339) Сбербанк Росії (261) ЗСУ (7647)


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Топ коментарі
+5
Ще б вони не здавали..
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04.05.2022 21:43
+5
Ви порівнюєте ЗСУ і терористичні угруповання "ЛДНР"? Цікавий у вас підхід.
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04.05.2022 21:46
+4
КРИМський бандерівець

@CrimeaUA1

Щось пішло не так…
У окупованому фашистами Сімферополі з білбордів зникли зображення путіна з його цитатами про цілі "спеціальної військової операції", а також нацистські символи "Z" і "V". Замість цього з'явилися вітальні білборди з нагоди "Дня перемоги"
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04.05.2022 21:25
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КРИМський бандерівець

@CrimeaUA1

Щось пішло не так…
У окупованому фашистами Сімферополі з білбордів зникли зображення путіна з його цитатами про цілі "спеціальної військової операції", а також нацистські символи "Z" і "V". Замість цього з'явилися вітальні білборди з нагоди "Дня перемоги"
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04.05.2022 21:25 Відповісти
А що не так може піти в *****? Він ляже собі на операцію після 9 травня. На яку саме -- нікому не відомо. Потім "помре" від тої операції (серце не витримало, бо застарий). А сам собі зробить пластику, та з двостами мільярдами доживе собі на якомусь власному острові на Карибах. В ***** все так, не так буде в кацапів. У всіх...
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04.05.2022 22:08 Відповісти
Але ж західні спецслужби мусять знати, де у нього є приватні острови.
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05.05.2022 01:43 Відповісти
Невже викриють "бородату_піхву" (aka Сєрґєй Лєщєнко, в якого там рахунки)? Чи він не допомагає нашому Війську?
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04.05.2022 21:35 Відповісти
Это кого-то удивляет?
А Ощадбанк, если видит что деньги идут например на "оказание помощи "народной милиции" ДНР", проигнорирует такие операции, не заблокирует и не сообщит СБУ?
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04.05.2022 21:39 Відповісти
Ви порівнюєте ЗСУ і терористичні угруповання "ЛДНР"? Цікавий у вас підхід.
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04.05.2022 21:46 Відповісти
Ну тут уж извините голова что бы мыслить. Если четко осознать смысл сказанного им, то таких вопросов глупых не возникнет)
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04.05.2022 21:53 Відповісти
То риторичне питання, щоб він тут людям мізки не пудрив.
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04.05.2022 22:10 Відповісти
Ще один кремлебот підключився...
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05.05.2022 05:27 Відповісти
Не тринди, ботяра. Там мова, що призначення платежу вираховують через соцмережі. Ніхто прямо не пише "допомога ЗСУ".
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05.05.2022 05:25 Відповісти
Ще б вони не здавали..
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04.05.2022 21:43 Відповісти
Я чомусь не здивований. А сумарно що зараз коїться у суспільстві параші та серед його населення дуже сподобалась бесіда Гордона та Невзорова за 4 травня https://www.youtube.com/watch?v=aZFJ0iCyy1U https://www.youtube.com/watch?v=aZFJ0iCyy1U

Хоча лдонгрід, але, на мою думку, воно того варте.
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04.05.2022 22:07 Відповісти
Це в якій країні він таке творить? В Україні "Сбєрбанк" ( він же - "Міжнародний резервний банк") ліквідований 24.02.2022
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04.05.2022 22:50 Відповісти
На росіії звичайно. В європі сбєр банкрот з перших днів війни також.
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05.05.2022 05:29 Відповісти
 
 