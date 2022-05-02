23 303 47
США начали загружать на самолеты гаубицы M777 для Украины. ВИДЕО
В США загружают гаубицы М777, которые отправят в Украину для помощи в защите от российской агрессии.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.
.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for 🇺🇦 Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 2, 2022
Топ комментарии
+59 Andrey Zharov
показать весь комментарий02.05.2022 18:28 Ссылка
+53 Великая Исландия
показать весь комментарий02.05.2022 18:29 Ссылка
+46 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий02.05.2022 18:28 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Andrey Zharov
показать весь комментарий02.05.2022 18:28 Ответить Мне нравится 59 Ссылка
Великая Исландия
показать весь комментарий02.05.2022 18:29 Ответить Мне нравится 53 Ссылка
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий02.05.2022 18:31 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Vika Lysenko
показать весь комментарий02.05.2022 19:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Микола Мазуренко
показать весь комментарий02.05.2022 18:37 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
133133
показать весь комментарий02.05.2022 18:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
delmarr wolf
показать весь комментарий02.05.2022 19:35 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Валентина Саюн
показать весь комментарий02.05.2022 18:45 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий02.05.2022 19:37 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Анатолий К #427424
показать весь комментарий02.05.2022 18:42 Ответить Мне нравится 25 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий02.05.2022 18:28 Ответить Мне нравится 46 Ссылка
Вячеслав #508718
показать весь комментарий03.05.2022 03:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nub_ko92
показать весь комментарий02.05.2022 18:29 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
2007Bandera
показать весь комментарий02.05.2022 18:30 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Autorare Autorare
показать весь комментарий02.05.2022 18:31 Ответить Мне нравится 30 Ссылка
Vlad Lancev
показать весь комментарий02.05.2022 19:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Valter Valter
показать весь комментарий02.05.2022 18:31 Ответить Мне нравится 38 Ссылка
Green sheet
показать весь комментарий02.05.2022 18:34 Ответить Мне нравится 36 Ссылка
Сергей Ткаченко #455867
показать весь комментарий02.05.2022 18:37 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Віктор Степаненко
показать весь комментарий02.05.2022 18:43 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Сергей Ткаченко #455867
показать весь комментарий02.05.2022 18:57 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Павло ШОвте
показать весь комментарий02.05.2022 18:46 Ответить Мне нравится 36 Ссылка
Royal Flush #510166
показать весь комментарий02.05.2022 19:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Eugene Karasyunok
показать весь комментарий02.05.2022 18:50 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
George Crow
показать весь комментарий02.05.2022 19:02 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Patrick Bond #214760
показать весь комментарий02.05.2022 20:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Beer Bear
показать весь комментарий02.05.2022 21:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вячеслав #508718
показать весь комментарий03.05.2022 03:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий02.05.2022 18:50 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
drowsy_cat
показать весь комментарий02.05.2022 18:55 Ответить Мне нравится 17 Ссылка
vigo
показать весь комментарий02.05.2022 19:04 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Vitua
показать весь комментарий02.05.2022 18:51 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Vitua
показать весь комментарий02.05.2022 18:53 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Danilo Kosmina #241992
показать весь комментарий02.05.2022 18:54 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Alex 999 #470283
показать весь комментарий02.05.2022 18:58 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вячеслав #508718
показать весь комментарий03.05.2022 03:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий02.05.2022 19:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Донетчанин Донцов
показать весь комментарий02.05.2022 19:07 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Sergey Azarov #508098
показать весь комментарий02.05.2022 20:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ukraino TV
показать весь комментарий02.05.2022 21:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий02.05.2022 21:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вячеслав #508718
показать весь комментарий03.05.2022 03:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Великая Исландия
показать весь комментарий02.05.2022 19:22 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Royal Flush #510166
показать весь комментарий02.05.2022 22:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
svetozar
показать весь комментарий02.05.2022 19:46 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Оксана Євдокимова
показать весь комментарий02.05.2022 20:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль