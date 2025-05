США начали загружать на самолеты гаубицы M777 для Украины. ВИДЕО

В США загружают гаубицы М777, которые отправят в Украину для помощи в защите от российской агрессии.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for 🇺🇦 Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c