США розпочали завантажувати на літаки гаубиці M777 для України. ВIДЕО

В Сполучених Штатах завантажують гаубиці М777, які відправлять до України для допомоги у захисті від російської агресії.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for 🇺🇦 Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c