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США розпочали завантажувати на літаки гаубиці M777 для України. ВIДЕО

В Сполучених Штатах завантажують гаубиці М777, які відправлять до України для допомоги у захисті від російської агресії.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for 🇺🇦 Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 2, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща передасть Україні телевізійне та радіомовне обладнання для відновлення мовлення у постраждалих регіонах

Автор: 

допомога (8427) США (23290)


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Топ коментарі
+59
едет смерть парашникам!!!
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02.05.2022 18:28
+53
она уже здесь...
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02.05.2022 18:29
+46
Амерам-черговий респект...
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02.05.2022 18:28
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едет смерть парашникам!!!
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02.05.2022 18:28 Відповісти
она уже здесь...
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02.05.2022 18:29 Відповісти
😁 Ні, це пряме включення! Щоб кацапи почали відстеження. 😁
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02.05.2022 18:31 Відповісти
Делайте все шито-крыто ,зачем это показывать и болтать?
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02.05.2022 19:38 Відповісти
Старе відео, квітень написано
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02.05.2022 18:37 Відповісти
то 3 мая по старому стилю
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02.05.2022 18:56 Відповісти
Нормально, а що мали наперед написати. Вони, гаубиці, вже на місці, де треба.
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02.05.2022 19:35 Відповісти
Так,це був кінець квітня.
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02.05.2022 18:45 Відповісти
Не кінець, а початок кінця. Кацапів. 😊
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02.05.2022 19:37 Відповісти
як казав один московський піп - війна і знищення українців -це ремень для виховання ніби нас, який в руки їм дав Бог. Так той піп брехав, якраз ці гармати є лозиною в руках українців для усмирення і перевиховання московитів, які себе назвали росіянами.
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02.05.2022 18:42 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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02.05.2022 18:28 Відповісти
только не "амерам" кацап а американцам - не позорься больше
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03.05.2022 03:24 Відповісти
Подарунки
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02.05.2022 18:29 Відповісти
На останніх кадрах Хайзенберг??
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02.05.2022 18:30 Відповісти
це вже наступні , перші вже гатять по кацапах
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02.05.2022 18:31 Відповісти
Де? Дайте хоча б дивізіон під Ізюм! Там кацапня техніки нагнала.
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02.05.2022 19:56 Відповісти
На девятое мая будет рашистам салют
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02.05.2022 18:31 Відповісти
Рашисты уносите ноги с Украины пока они у вас есть
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02.05.2022 18:34 Відповісти
Для цього ще голова потрібна, а звідки вона в них?
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02.05.2022 18:37 Відповісти
Спинной мозг подскажет правильное направление .
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02.05.2022 18:43 Відповісти
Мізки ні в якому вигляді там не присутні. А от у тих, що не поїхали, якісь сліди спостерігались.
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02.05.2022 18:57 Відповісти
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02.05.2022 18:46 Відповісти
бульбафюрер на низком старте
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02.05.2022 19:50 Відповісти
А якби ж на 2 з половиною місяці раніше, то "спецоперація" т.з. рф вже б пішла шляхом "русского корабля".
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02.05.2022 18:50 Відповісти
Але Боневтік казав, що Захід нагнітає, і треба думати про шашлики замість якихсь там гаубиць.
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02.05.2022 19:02 Відповісти
Кстати, а шашлыки будут на 9 мая?
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02.05.2022 20:08 Відповісти
будут.кацапня начнет мясо мариновать,т.е. могилизацию объявят
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02.05.2022 21:38 Відповісти
бред - опять штаты виноваты а не рашка или трусливый зелебоп - купите себе мозг боты
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03.05.2022 03:26 Відповісти
А не из них ли был салют прибывшему повоевать герасимову?
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02.05.2022 18:50 Відповісти
За 1.05.2022 на донбасі знищено 17 артсистем. Явно в України з'явилося щось таке, що точно б'є.
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02.05.2022 18:55 Відповісти
«Працює артилерія, @башать пацани, одного вже нема, ну а вторий насрав в штани!»(с
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02.05.2022 19:04 Відповісти
спасибі
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02.05.2022 18:51 Відповісти
кожному кацапу прямо в сраку...тудук...😀
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02.05.2022 18:53 Відповісти
подивіться на значні втрати кацапсин у важкій зброї останнім часом - девайси, ті, що на відео, вжЕ працюють на перемогу України і притомного Світу
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02.05.2022 18:54 Відповісти
Это медицина для кацапопсины,шоб мозги появились.
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02.05.2022 18:58 Відповісти
у вас нет мозгов и никогда не будет терпилы путинские
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03.05.2022 03:27 Відповісти
Надіюся що ці гаубиці вже в Україні і винищують окупантів.
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02.05.2022 19:05 Відповісти
Стало зрозуміло,що з початком повномасштабної війни РФ в Україні не вистачає артилерійських систем на озброєнні ЗСУ!Готувався "заглянути" в очі Путіну і побачити в них мир?І де тоді"гуляла" думка Зеленського всі 3 роки,як він на посаді?Очевидно на "Великому крадівництві",де шоумени- друзі безшабашно"пиляли " бюджет країни,щоби швидко їхали російські танки!Хто відповість?
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02.05.2022 19:07 Відповісти
Стволов то хватает,снарядов мало до крупнокалиберных систем,да и многие стволы уже расстреляны
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02.05.2022 20:19 Відповісти
Где был Вальцман 5 лет? Где был Кучма, который за росс газ передал рашистам 500 ракет X-55, харьковского производства, которыми теперь Мариуполь и Харьков бомбят?
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02.05.2022 21:24 Відповісти
Кондитер с нуля создал то, что сейчас долбит рашистов. Или ты, зебилоид, решил, что это все нарид создал?
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02.05.2022 21:51 Відповісти
свинья кацапская -Порох ****** путлера на всех фронтах - что кремль даже поставил условие кто угодно лишь бы не Порошенко - так что заткнись падло ватное
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03.05.2022 03:30 Відповісти
ещё раз будешь рекламировать этот канал - пойдёшь вслед мацКве...
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02.05.2022 19:22 Відповісти
👎👎👎
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02.05.2022 22:57 Відповісти
СЛАВА США!
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02.05.2022 19:46 Відповісти
гарно
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02.05.2022 20:15 Відповісти
 
 