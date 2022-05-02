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США розпочали завантажувати на літаки гаубиці M777 для України. ВIДЕО
В Сполучених Штатах завантажують гаубиці М777, які відправлять до України для допомоги у захисті від російської агресії.
Про це у Twitter повідомляє пресслужба Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for 🇺🇦 Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 2, 2022
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